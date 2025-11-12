Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mở tài khoản VietinBank dễ dàng trên ứng dụng VNeID

P.V

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang bùng nổ trên mọi lĩnh vực, ngân hàng số đã trở thành lựa chọn tất yếu của người tiêu dùng hiện đại. Nắm bắt xu hướng đó, VietinBank là ngân hàng đầu tiên trong nhóm ngân hàng có vốn Nhà nước phối hợp cùng Bộ Công an triển khai dịch vụ mở tài khoản thanh toán và phát hành thẻ ngay trên ứng dụng VNeID - ứng dụng định danh điện tử quốc gia.

vneid-banner-600x375.jpg

Chỉ vài phút, sở hữu tài khoản ngân hàng trực tuyến ngay trên điện thoại

Từ 15/11/2025, người dùng chỉ cần vài thao tác đơn giản trên điện thoại, thông qua ứng dụng VNeID là có thể mở tài khoản VietinBank, đăng ký phát hành thẻ và sử dụng các dịch vụ ngân hàng trực tuyến mà không cần đến quầy giao dịch. Đặc biệt, khách hàng còn có thể liên kết tài khoản để nhận tiền chi trả an sinh xã hội về tài khoản, đảm bảo nhận tiền nhanh chóng, an toàn.

Tiện lợi - An toàn - Đa dạng dịch vụ

Bên cạnh việc mở tài khoản, khách hàng còn được trải nghiệm hệ sinh thái tài chính số toàn diện qua ứng dụng VietinBank iPay với hàng loạt tính năng hiện đại như chuyển khoản 24/7, thanh toán hóa đơn (điện, nước, internet,…), gửi tiết kiệm trực tuyến, đặt vé máy bay, vé xem phim, mua bảo hiểm... tất cả chỉ trong một ứng dụng.

Đặc biệt, VietinBank chú trọng đầu tư bảo mật với công nghệ xác thực sinh trắc học và chuẩn bảo mật quốc tế, giúp khách hàng an tâm tuyệt đối khi giao dịch trực tuyến.

Đồng hành cùng Chính phủ số, phục vụ mọi người dân

Dịch vụ mở tài khoản VietinBank trên VNeID không chỉ tiện lợi cho người dân ở các thành phố lớn mà còn mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, giúp mọi người dễ dàng nhận trợ cấp, lương hưu, các khoản chi trả an sinh xã hội mà không cần đến ngân hàng.

Đại diện VietinBank cho biết: “Việc tích hợp dịch vụ ngân hàng trên nền tảng định danh quốc gia là một trong những bước đi chiến lược của VietinBank, góp phần thúc đẩy thanh toán không tiền mặt và đồng hành cùng Chính phủ trong lộ trình chuyển đổi số quốc gia”.

P.V
