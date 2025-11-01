Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

BIDV chính thức triển khai dịch vụ thanh toán google pay cho thẻ Visa/Mastercard

P.V

Ngày 31 tháng 10 năm 2025, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chính thức ra mắt dịch vụ thanh toán Google Pay dành cho thẻ Visa và Mastercard do BIDV phát hành.

Đây là bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi số toàn diện của ngân hàng, tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của BIDV trong xu hướng thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam.

Với dịch vụ mới, khách hàng BIDV có thể liên kết thẻ Visa/Mastercard vào ứng dụng Google Wallet để thực hiện thanh toán nhanh chóng, an toàn chỉ bằng một chạm trên điện thoại hoặc đồng hồ thông minh tại các điểm chấp nhận thanh toán trên toàn cầu.

image001.jpg

Google Wallet hỗ trợ cả thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng BIDV trên các thiết bị Android và Wear OS, giúp khách hàng dễ dàng thanh toán tại các điểm chấp nhận Contactless (không tiếp xúc), trên nền tảng thương mại điện tử hoặc trong các ứng dụng hỗ trợ Google Pay, mang đến trải nghiệm mua sắm tiện lợi, hiện đại và liền mạch hơn bao giờ hết.

Đặc biệt, Google Wallet ứng dụng công nghệ Tokenization (mã hóa số thẻ) và hệ thống bảo mật đa tầng trên thiết bị di động, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thông tin thẻ. Mỗi giao dịch được mã hóa thành một “token” riêng biệt, thay thế cho số thẻ thật, giúp ngăn ngừa rủi ro lộ lọt thông tin và nâng cao bảo mật thanh toán cho người dùng.

Việc hợp tác giữa BIDV - Google - Visa - Mastercard trong triển khai dịch vụ Google Pay thể hiện cam kết mạnh mẽ của BIDV trong đổi mới và hội nhập, mang đến trải nghiệm thanh toán tiêu chuẩn quốc tế cho khách hàng Việt Nam.

Nhân dịp ra mắt, BIDV triển khai chương trình ưu đãi “Chạm thẻ Chill - Thanh toán Chất”:
Khách hàng được hoàn tiền 50.000 đồng cho mỗi giao dịch từ 100.000 đồng trở lên khi thanh toán qua Google Pay bằng thẻ BIDV Visa/Mastercard đã liên kết Google Wallet.
Thời gian áp dụng: từ 01/11/2025 đến hết 31/01/2026.

Cùng với việc ra mắt Google Pay, BIDV tiếp tục mở rộng hệ sinh thái ưu đãi và dịch vụ dành cho chủ thẻ trong các lĩnh vực mua sắm, ẩm thực, du lịch, di chuyển, hướng tới xây dựng trải nghiệm tài chính thông minh, an toàn và hiện đại cho hàng triệu khách hàng trên toàn quốc.

P.V
#BIDV #Google Pay #Visa #Mastercard #thanh toán không tiền mặt

Cùng chuyên mục