Phúc Bảo An Trường Thịnh 3.0 của Fubon Life Việt Nam - Bảo vệ toàn diện, đầu tư vững chắc

Fubon Life Việt Nam chính thức giới thiệu Phúc Bảo An Trường Thịnh 3.0 - phiên bản nâng cấp của sản phẩm bảo hiểm liên kết chung Phúc Bảo An Trường Thịnh 2.0, kết hợp hài hòa giữa bảo vệ toàn diện và đầu tư sinh lời bền vững, mở ra một giải pháp tài chính thông minh cho khách hàng.

Một giải pháp tài chính thông minh

Cuộc sống luôn ẩn chứa những biến động bất ngờ, chỉ một sự kiện ngoài dự đoán cũng có thể làm thay đổi mọi kế hoạch, ước mơ mà ta dày công vun đắp. Vì thế, việc chủ động xây dựng một nền tảng tài chính vững vàng và linh hoạt không chỉ là chuẩn bị cho tương lai, mà còn là hành động thể hiện trách nhiệm và tình yêu đối với bản thân cùng những người thân yêu.

Với thông điệp “Bảo vệ toàn diện – Đầu tư vững chắc”, Fubon Life Việt Nam chính thức giới thiệu Phúc Bảo An Trường Thịnh 3.0 - phiên bản nâng cấp của sản phẩm bảo hiểm liên kết chung Phúc Bảo An Trường Thịnh 2.0, kết hợp hài hòa giữa bảo vệ toàn diện và đầu tư sinh lời bền vững, mở ra một giải pháp tài chính thông minh cho mọi khách hàng, giúp khách hàng an tâm vững bước trên hành trình kiến tạo tương lai thịnh vượng. Sản phẩm này được thiết kế linh hoạt, phù hợp nhu cầu và khả năng tài chính khác nhau:

Bảo vệ trọn đời tới 99 tuổi, đồng thời có thể mở rộng phạm vi bảo vệ cho cả gia đình thông qua việc tham gia thêm các sản phẩm bán kèm.

Đầu tư an toàn với lãi suất tối thiểu cam kết 2% trong suốt thời hạn hợp đồng, đi kèm quyền lợi thưởng duy trì hợp đồng có thời điểm lên tới 10% giá trị tài khoản.

Linh hoạt tài chính: lựa chọn mức phí phù hợp, đóng phí linh hoạt từ năm thứ tư, đồng thời rút tiền mà không mất phí.

Quyền lợi vượt trội – bảo vệ và đầu tư song hành

Phiên bản nâng cấp Phúc Bảo An Trường Thịnh 3.0 không chỉ mang đến sự an tâm trước rủi ro, mà còn là công cụ đầu tư dài hạn bền vững:

Bảo hiểm rủi ro: Hỗ trợ tài chính trong trường hợp thương tật toàn bộ vĩnh viễn, bao gồm cả quyền lợi trong trường hợp thương tật toàn bộ vĩnh viễn do bệnh ung thư tuyến giáp.

Quyền lợi đầu tư: Lợi nhuận theo kết quả đầu tư của Quỹ liên kết chung, với lãi suất cam kết tối thiểu 2,75% trong năm đầu và 2% từ năm thứ hai trở đi.

Quyền lợi đáo hạn hợp đồng: Khi kết thúc thời hạn bảo hiểm, nếu người được bảo hiểm vẫn còn sống, khách hàng nhận 100% giá trị tài khoản.

Thưởng duy trì hợp đồng: Định kỳ 5 năm, khách hàng đủ điều kiện nhận thưởng dựa trên giá trị tài khoản cơ bản trung bình của 5 năm trước đó.

Sinh lời bền vững

Hãy để Quỹ liên kết chung của Fubon Life đồng hành cùng bạn – nơi bảo vệ và cơ hội đầu tư gặp nhau, để mỗi quyết định tài chính trở thành bước tiến tự tin cho tương lai. Đây là “trái tim” của sản phẩm Phúc Bảo An Trường Thịnh 3.0 – nơi mỗi khoản phí bạn đóng không chỉ được bảo vệ mà còn được đầu tư thông minh để gia tăng giá trị. Quỹ được quản lý tách biệt, minh bạch và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật, mang đến sự an tâm tuyệt đối.

Với chiến lược đầu tư hiện đại, quỹ tập trung đầu tư vào các tài sản an toàn như trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, kết hợp cơ hội tăng trưởng từ cổ phiếu niêm yết. Sự cân bằng giữa bảo vệ và sinh lời giúp khách hàng yên tâm tận hưởng cuộc sống, đồng thời chủ động xây dựng một tương lai tài chính vững vàng và bền vững.

Minh họa quyền lợi thực tế như sau: Ví dụ, anh P. (35 tuổi) tham gia Phúc Bảo An Trường Thịnh 3.0 với Số tiền bảo hiểm: 1 tỷ đồng. Phí bảo hiểm cơ bản: 25 triệu đồng/năm, phí bảo hiểm đóng thêm 25 triệu đồng/năm, Thời gian đóng phí dự kiến: 20 năm. Lãi suất minh họa: 5%/năm. Sau 20 năm tích lũy, anh P không chỉ được bảo vệ toàn diện trước rủi ro, mà còn sở hữu nguồn vốn đầu tư tăng trưởng bền vững, tạo nền tảng tài chính vững chắc cho tương lai của bản thân và gia đình.

Bà Lo, Mei – Fang, Tổng Giám đốc Fubon Life Việt Nam, chia sẻ: "Phúc Bảo An Trường Thịnh 3.0 là chìa khóa mở ra một tương lai an tâm và thịnh vượng. Mỗi khoản phí bạn đóng vào là sự cam kết bảo vệ bạn và gia đình, đồng thời là nền tảng để tích lũy và đầu tư, giúp bạn an tâm tận hưởng những khoảnh khắc quý giá của cuộc sống."