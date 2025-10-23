Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam báo công dâng Bác

TPO - Ngày 23/10, tại Hà Nội, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ báo công dâng Bác về những thành tích của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 và Đội Công binh số 3 - vừa kết thúc nhiệm kỳ công tác phái bộ Nam Sudan (UNMISS) và phái bộ An ninh lâm thời Liên Hợp Quốc tại khu vực Abyei (UNISFA).

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng - Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, báo cáo về kết quả của hai đơn vị đã hoàn thành tốt và xuất sắc công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong nhiệm kỳ công tác; khẳng định uy tín, vai trò của Đội Công binh và Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam đối với chỉ huy, các cơ quan của Liên Hợp Quốc tại địa bàn.

﻿ ﻿ Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam báo công dâng Bác.



Thời gian qua, Đội Công binh số 3 đã bảo dưỡng, sửa chữa nâng cấp trên 300 km đường cung ứng chính, với chiều rộng bình quân từ 20-24 m, bảo đảm cho từ 4 - 6 làn xe tải trọng lớn có thể di chuyển trong mùa khô, đảm bảo phương tiện có thể di chuyển với tốc độ tối đa 70 km/h.

Đội Công binh số 3 cũng nghiên cứu ứng dụng, sử dụng công nghệ hóa chất K-31 (chất đông cứng đất) để xử lý mặt sân bay với 27.215 m2, góp phần chống bụi, chống thấm và ngăn đọng nước trên mặt đường băng, giúp giảm thiểu gián đoạn vận hành và tiết kiệm tài nguyên. Việc này được lãnh đạo phái bộ UNISFA khen ngợi, tuyên dương; giúp sân bay duy trì hoạt động ổn định, trở thành trung tâm vận chuyển, tiếp tế, luân chuyển nhân lực hiệu quả...

Cùng đó, Đội Công binh số 3 đã tổ chức xây dựng hai nhà xưởng quy mô lớn trong thời gian chỉ 3 tháng (so với kế hoạch ban đầu là 6 tháng) trong điều kiện thời tiết mùa mưa rất khắc nghiệt; triển khai xây dựng doanh trại thông minh cho các đơn vị gìn giữ hòa bình tại phái bộ đều vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng tốt.

﻿ ﻿ ﻿ Cán bộ, chiến sĩ của Đội Công binh số 3 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 báo công dâng Bác.

Đối với Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6, đơn vị đã hoàn thành tốt và xuất sắc công tác chuyên môn y tế tại phái bộ UNMISS. Trong nhiệm kỳ một năm công tác, Bệnh viện đã thu dung điều trị cho 2.650 lượt bệnh nhân là nhân viên Liên Hợp Quốc và người dân địa phương; đảm bảo an toàn tuyệt đối về y khoa.

Với tinh thần trách nhiệm, chuyên môn y tế cao, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 đã tạo được sự tin tưởng tuyệt đối, là địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy cho lãnh đạo, nhân viên Liên Hợp Quốc, chính quyền và nhân dân địa phương; được Trưởng Cơ quan Y tế và Chủ nhiệm Quân y Phái bộ đề nghị giữ bệnh nhân để điều trị với nhiều ca bệnh khó cần phải chuyển tuyến.

Đối với nhiệm vụ được Bộ Quốc phòng giao, Đội Công binh số 3 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 thường xuyên cập nhật tình hình, kịp thời xây dựng và điều chỉnh kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm sát với thực tế địa bàn.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng - Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, trao Huy hiệu Bác Hồ tặng các cán bộ, chiến sĩ mũ nồi xanh trong khuôn khổ Lễ báo công.

Hai đơn vị đã chủ động bám nắm tình hình địa bàn, ý định của phái bộ, kịp thời báo cáo, tham mưu cho thủ trưởng các cấp về biện pháp ứng phó với tình hình an ninh bất ổn tại địa bàn.

Hai đơn vị cũng chủ động nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm trong triển khai hình thức đơn vị đến địa bàn; quy trình, kế hoạch chuyển quân của phái bộ để tham mưu về nước công tác chuẩn bị và các kế hoạch thay quân cho các đội hình tiếp theo...

Trước anh linh của Bác, các quân nhân của hai đơn vị hứa với Bác sẽ luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc gia.