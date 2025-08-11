Lời kể của tài xế taxi bới cát cứu bé trai ở Côn Đảo

Anh Lê Văn Tí Hon, tài xế taxi Sunrise vừa được UBND Đặc khu Côn Đảo khen thưởng đột xuất khi cùng 2 du khách chung tay đào, bới cát để cứu bé trai. Hành động cứu người của anh đã góp phần lan tỏa nét đẹp về lòng dũng cảm, tinh thần vì cộng đồng của người dân Côn Đảo đến du khách.

Tấm gương về lòng dũng cảm

Chiều 9/8, UBND Đặc khu Côn Đảo, TP.HCM đã tổ chức khen thưởng đột xuất anh Lê Văn Tí Hon (SN 1987, quê tỉnh An Giang), tài xế taxi đã có hành động kịp thời cứu một bé trai bị vùi lấp trong hố cát sâu trong lúc vui đùa cùng các bạn tại Côn Đảo.

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Đặc khu Côn Đảo (phải) trao giấy khen cho anh Lê Văn Tí Hon. Ảnh: P.M

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND Đặc khu Côn Đảo cho biết, hành động cứu người của anh Hon đáng được biểu dương, khen ngợi. Từ đó, nhằm động viên và lan tỏa tấm gương về lòng dũng cảm và tinh thần vì cộng đồng của anh Lê Văn Tí Hon.

Cùng ngày, Công ty CP Tập đoàn Côn Đảo - chủ hãng xe taxi Sunrise cũng đã trao quyết định khen thưởng cho anh Lê Văn Tí Hon không chỉ để ghi nhận tinh thần dũng cảm của anh mà còn góp phần lan truyền, nhân rộng hơn nữa những hành động đẹp đến toàn thể nhân viên công ty.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 6/8 tại bãi đất trống trên đường Lương Thế Trân, khu dân cư số 5, đặc khu Côn Đảo, trong lúc chơi đùa cùng các bạn, một bé trai 11 tuổi chui vào một hố cát sâu khoảng 1m thì bất ngờ hố cát bị đổ sập, vùi lấp bé. Thấy vậy, nhóm trẻ bên ngoài vội hô hoán để mọi người đến cứu bạn.

Nghe tiếng kêu cứu, anh Lê Văn Tí Hon đang ngồi trong xe taxi chờ khách ở gần đó vội lao tới hợp sức cùng hai nam du khách tìm cách bới cát để cứu cháu bé.

Tuy nhiên, một du khách sau một hồi đào bới đã thấm mệt nên anh Hon phải dùng hết sức lực, cào bằng cả 2 tay liên tục nhưng cát vẫn không ngừng vùi lấp.

Bé trai được anh Lê Văn Tí Hon (áo đỏ) bới cát cứu sống kịp thời. Ảnh cắt từ clip

“Nếu mình bỏ cuộc thì em bé sẽ bị ngạt thở trong cát, nhất định phải cứu bé. Nghĩ thế nên tôi phải cố gắng hết sức”, anh Hon kể lại.

Sau khoảng 7 phút đào bới, anh Hon đã nắm được tay cháu bé và lôi ra khỏi hố cát. Nhờ hành động kịp thời của anh Tí Hon và 2 nam du khách, cháu bé đã được cứu và chỉ bị trầy xước nhẹ, không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe.

“Sau khoảng 7 phút lấy tay đào bới cát, hai tay rã rời, mồ hôi ướt như tắm, tôi mệt thở không nỗi nhưng nhìn thấy bé được đưa lên khỏi hố cát an toàn, tôi mừng vui không tả được”, anh Hon nhớ lại.

Đoạn clip anh Tí Hon cùng hai du khách giải cứu cháu bé được một nữ du khách quay lại, đăng lên mạng xã hội. Sau đó, clip được chia sẻ, lan truyền rộng rãi và nhận được rất nhiều lời khen ngợi của cộng đồng.

Côn Đảo là quê hương thứ hai

Sáng 10/8, chia sẻ với phóng viên Dân việt, anh Lê Văn Tí Hon cho biết, năm 2019, từ An Giang gia đình anh đến Côn Đảo sinh sống và lập nghiệp. Ban đầu anh làm thợ hồ, 2 năm gần đây anh chuyển sang nghề lái xe.

Hiện, anh Hon là tài xế cho hãng taxi Sunrise ở Côn Đảo. Công việc hàng ngày của anh là lái xe chở khách du lịch đi viếng nghĩa trang, tham quan các địa điểm quanh đảo...

“6 năm ra đảo, tôi thuộc nằm lòng những địa điểm du lịch nên mỗi lần chở khách tôi thường giới thiệu với khách về hòn đảo xinh đẹp này bằng tất cả tình yêu và niềm tự hào”, anh Hon vui vẻ nói.

Anh Tí Hon và vợ tranh thủ lúc nghỉ ngơi khám phá Côn Đảo. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Vợ anh là Huỳnh Thị Phượng cũng theo anh ra đảo từ 6 năm trước. Chị Phượng hàng ngày phụ bán quán ăn trên đảo. “Hai vợ chồng tôi thuê trọ trên đường Phan Chu Trinh, khu 2, trung tâm Côn Đảo. Chúng tôi mới có một đứa con nhưng đang gửi con ở An Giang với ngoại. Đợi công việc ổn định rồi sẽ đón bé ra sau”, anh Hon kể.

Cuộc sống của hai vợ chồng anh Tí Hon tuy còn vất vả nhưng với anh Côn Đảo là quê hương thứ 2 của mình. Ngoài thời gian chạy xe, phụ quán, vợ chồng anh Hon thường tranh thủ đi dạo biển, leo núi và khám phá Côn Đảo.

Theo anh Hon, Côn Đảo rất xinh đẹp, bình yên, không khí trong lành và người dân thì thân thiện, mến khách.

“Tôi không nghĩ việc cứu bé trai khỏi hố cát tử thần lại được nhiều người quan tâm như vậy. Tôi chỉ thấy việc cần thì phải làm, việc giúp được thì giúp thôi. Nhưng tôi tin rằng, du khách khi đến Côn Đảo sẽ thấy rằng ở Côn Đảo những điều tốt đẹp và tử tế luôn hiển hiện”, anh Tí Hon chia sẻ.