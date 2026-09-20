Lời giải phát triển bền vững cho hơn 940 nghìn doanh nghiệp tư nhân

Học viện Tài chính vừa chủ trì phối hợp tổ chức Hội thảo Khoa học quốc tế thường niên lần thứ 8 với chủ đề “Tài chính kế toán thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững” năm 2026.

Chương trình có sự tham gia trực tiếp và trực tuyến của gần 800 nhà khoa học trong và ngoài nước cùng hơn 2.370 sinh viên. Ban tổ chức đã nhận hơn 152 bài viết gửi về và chọn lọc 103 bài biên tập đăng trong kỉ yếu. Toàn bộ chương trình diễn ra qua 2 phiên toàn thể và 6 phiên chủ đề chuyên sâu với 30 bài tham luận được trình bày.

NGƯT.PGS.TS Nguyễn Đào Tùng, Giám đốc Học viện Tài chính phát biểu tại Hội thảo.

NGƯT.PGS.TS Nguyễn Đào Tùng, Giám đốc Học viện Tài chính, phát biểu đề dẫn sự kiện. Ông khẳng định vai trò then chốt của khu vực kinh tế tư nhân trong tiến trình phát triển đất nước. Theo Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 4/5/2025, cả nước có hơn 940.000 doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động. Khu vực này đóng góp khoảng 50% GDP, hơn 30% thu ngân sách và khoảng 82% tổng số lao động của cả nước. Năng lực tài chính, chất lượng kế toán - kiểm toán và mức độ minh bạch thông tin của doanh nghiệp là các giải pháp thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Giám đốc Học viện Tài chính chỉ rõ các nội dung cần tập trung nghiên cứu. Các đại biểu cần làm rõ khoảng cách giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS). Kiểm toán độc lập đóng vai trò như một cơ chế tín hiệu giúp doanh nghiệp tư nhân giảm bất cân xứng thông tin với nhà đầu tư và tổ chức tín dụng.

Nghiên cứu cấu trúc vốn tối ưu của doanh nghiệp tư nhân Việt Nam cần gắn với bối cảnh lãi suất và tỷ giá biến động. Năng lực quản trị rủi ro tài chính của doanh nghiệp đặt trong yêu cầu tham gia chuỗi giá trị quốc tế. Công nghệ số bao gồm dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo gắn liền với yêu cầu minh bạch theo thời gian thực. Các nghiên cứu cần xem xét mối quan hệ giữa ổn định kinh tế vĩ mô gồm lạm phát, tỷ giá, chính sách tiền tệ với năng lực tồn tại và mở rộng của doanh nghiệp tư nhân quy mô nhỏ. Đồng thời, việc xây dựng bộ chỉ số đo lường sức chống chịu tài chính của doanh nghiệp tư nhân trước các cú sốc kinh tế là yêu cầu cấp thiết.

Khơi thông nguồn lực kiều bào

Tại hội thảo, TS Jumpoth Boriraj, Trưởng khoa Khoa học quản lý thuộc Đại học Kasetsart (Thái Lan), trình bày tham luận về quá trình chuyển đổi từ startup sang scaleup của Thái Lan. Tác giả nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ việc thúc đẩy thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp sang hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng quy mô, nâng cao năng suất, tạo việc làm và vươn ra thị trường quốc tế.

TS Jumpoth Boriraj, Trưởng khoa Khoa học quản lý thuộc Đại học Kasetsart (Thái Lan), trình bày tham luận tại hội thảo.

Khu vực tư nhân giữ vai trò quan trọng thông qua cung cấp vốn, năng lực công nghệ, trình độ quản trị và khả năng tiếp cận mạng lưới kinh doanh. Tác giả xác định năm động lực tăng trưởng gồm kinh tế số, sản xuất tiên tiến, y tế và công nghệ sinh học, kinh tế xanh, du lịch và kinh tế sáng tạo. Tham luận đề xuất tăng cường phối hợp giữa Nhà nước, trường đại học, doanh nghiệp và nhà đầu tư nhằm tháo gỡ rào cản về vốn, nhân lực, thể chế và thị trường. Sự hợp tác giữa Thái Lan và Việt Nam kết hợp thế mạnh của hai hệ sinh thái khởi nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển ở quy mô khu vực và toàn cầu.

GS. TS Bruno Mascitelli (Đại học Swinburne, Úc) trình bày tham luận “Vai trò của Cộng đồng Người Việt hải ngoại và cách thức đóng góp vào nền kinh tế đang phát triển của Việt Nam”. Tác giả nhấn mạnh cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là nguồn lực chiến lược đối với tăng trưởng kinh tế trong nước thông qua cung cấp vốn, tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản trị và mạng lưới kinh doanh quốc tế.

GS. TS Bruno Mascitelli (Đại học Swinburne, Úc) trình bày tham luận trực tuyến tại hội thảo

Tác giả đề xuất chuyển đổi tư duy từ chảy máu chất xám sang luân chuyển chất xám, tạo điều kiện cho kiều bào đóng góp cho quê hương ngay khi đang sinh sống ở nước ngoài. Kiều bào có thể thúc đẩy đổi mới sáng tạo, mở rộng thị trường và tạo việc làm thông qua đầu tư, chuyển giao công nghệ và kết nối doanh nghiệp. Việt Nam cần chủ động xây dựng cơ chế hợp tác thiết thực giữa kiều bào với doanh nghiệp, trường đại học, hiệp hội và địa phương, đồng thời củng cố lòng tin và sự gắn kết lâu dài.

Tại các phiên thảo luận song song, các đại biểu tập trung vào 6 nhóm chủ đề chuyên sâu gồm kế toán - kiểm toán, tài chính doanh nghiệp, tài chính và kinh doanh quốc tế, quản trị và đổi mới sáng tạo, thuế - hải quan - logistics và phát triển kinh tế trong kỉ nguyên mới. Các tham luận phân tích bối cảnh, chỉ ra cơ hội và thách thức của kinh tế tư nhân dưới góc độ tài chính, kế toán và quản trị.

Các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về ứng dụng công cụ tài chính - kế toán hiện đại, chuyển đổi số và các mô hình huy động nguồn lực. Các tham luận đề cập việc nâng cao năng lực cạnh tranh, chính thức hóa hộ kinh doanh, chuyển đổi số, huy động vốn, ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong quản lý tài chính nhằm đề xuất giải pháp hỗ trợ kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững.

Phát biểu tổng kết, PGS.TS Nguyễn Mạnh Thiều, Phó Giám đốc Học viện Tài chính, ghi nhận đóng góp trong các nghiên cứu của các nhà khoa học và nhà quản lí. Sự kiện đã ghi nhận hơn 100 câu hỏi cùng các ý kiến trao đổi trực tiếp và hàng trăm lượt tương tác trực tuyến từ các chuyên gia, học giả. Ông khẳng định kỉ yếu hội thảo là nguồn tham khảo và trích dẫn tin cậy về lĩnh vực Tài chính – Kế toán trong nước và quốc tế.