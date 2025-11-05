Loạt trang phục đơn giản mà sang trọng của Hương Giang tại Miss Universe 2025

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

JEANIE - Ảnh: FBNV
HHTO - Phong độ thời trang của Hoa hậu Hương Giang từ khi bắt đầu tới Thái Lan với vai trò đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2025 chưa hề suy giảm. Các thiết kế được nàng hậu lựa chọn đều có gam màu trầm hoặc trung tính, không rực rỡ nhưng vẫn rất nổi bật.

Trong ngày đầu tiên tới Thái Lan, và ngày chính thức bắt đầu cuộc thi Miss Universe 2025, Hoa hậu Hương Giang và một số thí sinh vẫn luôn chọn trang phục mang gam màu trơn cơ bản là trắng đen hoặc tông trầm, các nàng hậu thể hiện lòng tôn kính với Vương thái hậu Sirikit vừa qua đời ở tuổi 93, nên không chọn các tông màu rực rỡ.

﻿huong-giang.jpg
huong-giang1.jpg

Ở ngày thứ 2 của cuộc thi, Hoa hậu Hương Giang vẫn trung thành với gam màu tối, cô chọn bộ suit kẻ thanh lịch trong hoạt động ban ngày.

huong-giang2.jpg
huong-giang5.jpg
huong-giang4.jpg
huong-giang3.jpg

Nàng hậu xuất hiện nổi bật bên dàn thí sinh, nhiệt tình hỗ trợ các chị em quay video và chụp ảnh.

huong-giang6.jpg
huong-giang9.jpg
﻿huong-giang7.jpg
huong-giang8.jpg

Hương Giang chọn thiết kế dạ hội lụa đen trong bữa tiệc tối.

huong-giang10.jpg
huong-giang12.jpg

Sang ngày thứ 3, cũng là ngày diễn ra lễ trao sash của cuộc thi, Hoa hậu Hương Giang bắt đầu ngày mới với thiết kế lụa gam vàng gold.

﻿huong-giang11.jpg
huong-giang13.jpg

Tuy không có lợi thế về chiều cao, người đẹp vẫn luôn nhận được đánh giá rất cao về thần thái và cách lựa chọn trang phục. Hương Giang luôn biết cách xuất hiện nổi bật giữa dàn thí sinh Miss Universe 2025.

﻿huong-giang16.jpg
huong-giang14.jpg﻿﻿
huong-giang15.jpg

Chiều tối ngày thứ 3, sự kiện trao sash gặp rắc rối đến mức phải dừng lại, không ít thí sinh và đương kim Miss Universe 2024 người Đan Mạch Victoria Kjær Theilvig còn định từ bỏ cuộc thi. Hoa hậu Hương Giang không vì thế mà bối rối hay mất tinh thần.

huong-giang17.jpg

Nàng hậu quyết định đổi trang phục khác để tham gia lại lễ trao sash, cả hai thiết kế đều có gam màu be sáng chủ đạo, giúp khoe triệt để vẻ đẹp hình thể.

Sau drama chưa từng có tại lễ trao sash, đại diện chính thức của tổ chức Miss Universe đã bay gấp sang Thái Lan để hỗ trợ BTC của cuộc thi năm nay. Đến tối cùng ngày, các thoả thuận đã được thống nhất, ông Nawat - người đứng đầu của ekip tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74 đã cam kết sẽ tôn trọng và đối xử công bằng với toàn bộ các thí sinh, không bắt ép thí sinh quay chụp cho nhà tài trợ nếu thí sinh không muốn. Ông Nawat cũng sẽ hợp tác chặt chẽ hơn với đại diện của tổ chức Miss Universe để đảm bảo cuộc thi vẫn tiếp tục được diễn ra như dự kiến.

123.jpg
JEANIE - Ảnh: FBNV
#Hoa hậu Hương Giang #Miss Universe 2025 #thời trang Hoa hậu #trang phục sang trọng #trang phục đơn giản #Thái Lan #Nguyễn Hương Giang

