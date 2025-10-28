Loạt khoảnh khắc đáng nhớ tại Chung kết năm Olympia 25: Cái ôm của "những anh hùng"

HHTO - Hành trình "leo núi" của 4 thí sinh tại Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia 2025 để lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, từ những màn bứt phá ngoạn mục, biểu cảm dễ thương đến những cú “plot twist” đầy bất ngờ.

Thanh Tùng: “Cú nhấn chuông thần tốc” khiến netizen vỡ òa

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 thuộc về Đoàn Thanh Tùng (trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Nam Nha Trang, Khánh Hòa) tại vòng thi Vượt chướng ngại vật. Khi ô chữ mới chỉ được mở đến hàng ngang thứ hai, cả hội trường như nín thở theo dõi phần thi của 4 "nhà leo núi".

Thanh Tùng "vỡ oà cảm xúc" khi trả lời đúng chướng ngại vật.

Giữa không khí căng thẳng, Thanh Tùng bất ngờ nhấn chuông trả lời, khiến khán giả “thót tim”. Dưới áp lực điểm số, cậu bạn hồi hộp đến nỗi “quên mất cách đếm chữ” khi MC hỏi. Tuy nhiên, chỉ sau vài giây, tiếng reo hò vang lên khi câu trả lời “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” là một đáp án chính xác. Với câu trả lời xuất sắc này, Thanh Tùng tạm vươn lên dẫn đầu với 100 điểm.

Khi Thanh Tùng nhăn mặt, Bảo Khánh đã "ghi điểm"

Một khoảnh khắc đáng yêu khác đến từ Thanh Tùng cũng khiến khán giả thích thú. Mỗi khi Bảo Khánh trả lời, Thanh Tùng lại khẽ nhăn mặt, như một “dấu hiệu ngầm” cho thấy Khánh đã trả lời đúng.

Biểu cảm tự nhiên và dí dỏm của Thanh Tùng (phía sau) tại vòng thi Về đích.

Khó quên Nhựt Lam với câu trả lời tiếng Anh "chuẩn không cần chỉnh"

Phần thi Về đích của Nguyễn Nhựt Lam cũng là một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất trong trận chung kết. Khi trả lời câu hỏi tiếng Anh, nam sinh đến từ THPT Cái Bè (Đồng Tháp) đã đưa ra phần dịch chuẩn xác đến từng từ, đầy đủ các chi tiết.

Theo chia sẻ từ Ban biên tập chương trình, đây là một câu hỏi khó. Phần đáp án nằm ngay ở phần đầu dữ kiện và rất dễ bị bỏ qua nếu không chú ý. Vậy mà ngay sau khi nhận được câu hỏi, Nhựt Lam lập tức đưa ra đáp án chính xác: “Connecting people, creating prosperity” (Kết nối con người, kiến tạo thịnh vượng). Không dừng lại ở đó, nam sinh Đồng Tháp còn nhanh nhạy liệt kê luôn các từ khóa quan trọng xuất hiện trong câu hỏi, thể hiện khả năng phân tích và ghi nhớ vượt trội.

Nhờ lựa chọn ngôi sao hy vọng, Nhựt Lam đã mang về 60 điểm, khiến "cuộc đua tri thức" thêm phần hấp dẫn.

Netizen nhanh chóng phát hiện ra nhiều điểm thú vị của Nhựt Lam tại Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia lần thứ 25. Đây là thí sinh không chuyên duy nhất góp mặt trong trận chung kết, đồng thời trường THPT của cậu bạn cũng là trường duy nhất chưa từng có cầu truyền hình trước đó. Nam sinh đến từ Đồng Tháp còn là Quán quân Quý đạt số điểm cao nhất với 290 điểm và là người duy nhất giành chiến thắng chung cuộc nhờ tận dụng câu hỏi phụ.

Duy Khoa giải toán xuất thần trong 30 giây

Bên cạnh những khoảnh khắc đáng yêu của các "nhà leo núi", Chung kết Olympia năm nay cũng ghi nhận giây phút đầy tiếc nuối. Cụ thể, trong phần thi Về đích, Duy Khoa chỉ mất 30 giây để giải ra đáp án ở câu hỏi toán học, nhưng không làm tròn kết quả đến hàng đơn vị theo yêu cầu đề bài.

Duy Khoa đã có câu trả lời gần như chính xác, tuy nhiên việc sai lệch một chi tiết nhỏ khi tính toán khiến cậu đánh mất cơ hội ghi điểm. Nguồn: Ấn tượng VTV

Dù không giành chiến thắng tại chương trình, nhưng hành trình leo núi của Duy Khoa sẽ mãi ghi dấu trong lòng khán giả Olympia.

Khoảnh khắc tiếc nuối của Duy Khoa trong vòng thi Về đích. Ảnh: Schannel

Cái ôm giữa những "anh hùng"

Vòng Về đích khép lại với màn "rượt đuổi" giữa các thí sinh. Trong những giây cuối cùng, Bảo Khánh đã xuất sắc bứt phá để giành vòng nguyệt quế, trở thành quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25.

Ngay sau khi kết quả được công bố, khoảnh khắc Bảo Khánh và Thanh Tùng ôm chầm lấy nhau đã khiến cả trường quay xúc động. Hai thí sinh cạnh tranh gây cấn cho chức vô địch năm nay chỉ cách nhau 5 điểm, tuy nhiên, cả hai đều thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau.