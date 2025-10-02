Lộ trình 4 bước làm chủ tài chính cho người trẻ

TPO - Tại tọa đàm “Bảo vệ tài chính cá nhân - làm chủ đồng tiền”, PGS.TS Phạm Tiến Mạnh - Phó Trưởng khoa Tài chính, Học viện Ngân hàng, lưu ý các bạn sinh viên, rằng có quá nhiều tiền cũng là một vấn đề; đừng chê số tiền nhỏ… và chia sẻ 4 bước làm chủ tài chính.

Ngày 2/10, tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Ban tổ chức chương trình Ngày thẻ Việt Nam năm 2025 phối hợp Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Tọa đàm “Bảo vệ tài chính cá nhân - làm chủ đồng tiền”.

Trao đổi tại tọa đàm, PGS.TS Phạm Tiến Mạnh - Phó Trưởng khoa Tài chính, Học viện Ngân hàng, nhấn mạnh, trong quản lý tài chính cá nhân, con người thường gặp hai tình huống: Có quá ít tiền và có quá nhiều tiền. Khi thiếu tiền, cơ hội đầu tư và tiêu dùng có thể bị bỏ lỡ; nhưng khi bất ngờ có khoản lớn (như trúng số, đền bù đất…), nếu không có kỹ năng quản lý, nhiều người sẽ sa vào tiêu xài hoang phí, nhanh chóng mất trắng và kéo theo những hệ lụy xã hội.

PGS.TS Phạm Tiến Mạnh chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Dương Triều

Hiểu rõ bản thân, biết mình là ai

PGS.TS Phạm Tiến Mạnh đã đưa ra 4 bước cụ thể, thiết thực để sinh viên có thể xây dựng nền tảng tài chính vững chắc ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Bài học đầu tiên để làm chủ đồng tiền là phải gia tăng nguồn thu nhập một cách thông minh, mà cách thực tế nhất chính là làm thêm. Tuy nhiên, sinh viên nên chọn công việc có liên quan đến chuyên môn, giúp tích lũy kinh nghiệm cho tương lai, thay vì chỉ làm các công việc ngắn hạn như chạy xe công nghệ bởi có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ, sao nhãng việc học

Khuyên sử dụng các công cụ tài chính đơn giản, PGS.TS Phạm Tiến Mạnh cho biết, khi tích lũy được một khoản nhỏ (ví dụ 1 triệu đồng), hãy chuyển từ tài khoản thanh toán sang "tiền gửi có kỳ hạn" để nhận lãi suất cao hơn.

Tiếp theo, là tiêu dùng hợp lý. Sinh viên cần hiểu rõ bản thân, “biết mình là ai” để chi tiêu phù hợp với hoàn cảnh, tránh chạy theo bạn bè hoặc cảm tính. Việc ghi chép, theo dõi chi tiêu hàng tháng giúp tránh rơi vào “vòng lặp” của tham lam và sợ hãi.

Bên cạnh đó, sinh viên nên sớm hình thành thói quen tiết kiệm. Chỉ cần để dành một khoản nhỏ hằng tháng, chuyển sang tài khoản tiết kiệm hoặc đầu tư an toàn, lâu dài sẽ tạo ra nguồn dự phòng cần thiết.

Cuối cùng, quan trọng nhất là đầu tư cho bản thân: học tập, tham gia các khóa học, trau dồi kiến thức về tài chính và kỹ năng sống. Đây là cách tạo ra giá trị bền vững, giúp sinh viên tự tin và làm chủ tương lai của mình.

"Công thức vàng" để nhận diện lừa đảo

PGS.TS Phạm Tiến Mạnh đã đưa ra một "phép thử" đơn giản nhưng hiệu quả để giúp sinh viên tự bảo vệ bản thân, nhận diện các cơ hội đầu tư lừa đảo.

"Nếu như ai đó chào mời các bạn cơ hội đầu tư siêu lời, lợi nhuận tốt, thì các bạn chỉ cần ngược lại câu hỏi là: nếu tốt như thế thì sao không mang về mà cho bố mẹ của họ, anh chị em của họ... mà lại phải cho mình làm?", PGS.TS Phạm Tiến Mạnh nêu vấn đề.

PGS.TS Phạm Tiến Mạnh khẳng định, bất cứ lời mời chào nào với lợi nhuận "siêu tưởng" như "gấp đôi tài khoản sau 3 tháng hay trở thành triệu phú sau một đêm thì chắc chắn là lừa đảo".