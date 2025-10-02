Giám đốc Trung tâm huấn luyện, Cục A50: Hình thức lừa đảo mạng đánh vào bản năng cơ bản của con người

TPO - Đại tá, TS. Nguyễn Hồng Quân - Giám đốc Trung tâm huấn luyện, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an, phân tích, các chiêu trò thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng đều nhắm vào hai bản năng cơ bản nhất của con người là sợ hãi và lòng tham.

Ngày 2/10, tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Ban tổ chức chương trình Ngày thẻ Việt Nam năm 2025 phối hợp Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Tọa đàm “Bảo vệ tài chính cá nhân - làm chủ đồng tiền”.

Dụ dỗ thực hiện “nhiệm vụ” đơn giản

Trao đổi tại tọa đàm, Đại tá, TS. Nguyễn Hồng Quân - Giám đốc Trung tâm huấn luyện, Cục A05, cho biết, các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng phong phú và mỗi ngày một diễn biến. Tuy nhiên, các chiêu trò này đều nhắm vào hai bản năng cơ bản nhất của con người là sự sợ hãi và lòng tham.

Minh hoạ kịch bản lừa đảo điển hình từ góc độ “lòng tham”, Đại tá, TS. Nguyễn Hồng Quân cho biết, các đối tượng đã lợi dụng nhu cầu làm thêm, dụ dỗ sinh viên thực hiện các “nhiệm vụ” đơn giản như like một cái trang web để nhận tiền vào một tài khoản ảo. Số tiền ảo này tăng lên nhanh chóng, tạo cảm giác dễ dàng kiếm tiền và cuốn nạn nhân vào sâu hơn. Khi xảy ra "trục trặc", nạn nhân bị yêu cầu nạp tiền thật để "kích hoạt trở lại", dẫn đến thiệt hại có thể lên tới hàng tỷ đồng.

Các đối tượng đánh vào tình cảm, xây dựng những kịch bản tinh vi, ngỏ lời yêu và hứa hẹn xây dựng cuộc sống tốt đẹp, rồi viện cớ gặp "rào cản" về thủ tục hành chính và yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để giải quyết. Bên cạnh đó, là những kịch bản lừa đảo, mạo danh công an để đánh vào nỗi sợ hãi, lo lắng gặp rắc rối về pháp luật.

Giám đốc Trung tâm huấn luyện, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an, cho biết, việc nắm bắt hết các thủ đoạn là "bất khả thi" bởi chúng được tạo ra bởi các "tập đoàn tội phạm" hoạt động có tổ chức và liên tục thay đổi. Tình trạng lừa đảo qua mạng hiện nay phần lớn xuất phát từ các đường dây, tập đoàn tội phạm hoạt động ở nước ngoài như Campuchia, Myanmar, Philippines, Trung Đông…

Giám đốc Trung tâm huấn luyện Cục A50 cảnh báo, khi tiền đã chuyển vào tài khoản của chúng, gần như ngay lập tức bị rút sạch, khiến việc lấy lại rất khó. Ngay cả việc "lấy lại tiền cũng lại là một kịch bản lừa đảo".

Vắc xin phòng chống lừa đảo trên mạng

Đại tá, TS. Nguyễn Hồng Quân nhấn mạnh: "Để chống lừa đảo, mỗi người phải tiêm cho mình những liều vắc xin thông qua những buổi toạ đàm như hôm nay, để tăng cường hiểu biết, từ đó chế ngự nỗi sợ hãi và lòng tham".

Trong đó, cần cảnh giác trước "tất cả những nguồn lợi tự nhiên từ trên trời rơi xuống". Bất kỳ cơ hội đầu tư nào có lợi nhuận siêu cao, dễ dàng đều cần được xem xét kỹ lưỡng. Luôn áp dụng "nguyên tắc về kiểm tra" trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào trên không gian mạng, đặc biệt là các giao dịch tài chính.

Tuy nhiên, Giám đốc Trung tâm huấn luyện, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an, cũng lưu ý, nếu mất niềm tin vào giao dịch số, không tiếp nhận thông tin trên mạng thì rất nguy hiểm. Chúng ta cần phải tiếp nhận tỉnh táo và có quy tắc tiếp nhận. Đặc biệt, chúng ta không một mình, không tự đặt bản thân vào sự đơn độc vì chúng ta có các cơ quan chức năng, nhà trường… để xử lý các tình huống phát sinh.

“Khi đối mặt với tình huống đáng ngờ, sinh viên cần chia sẻ ngay với gia đình, nhà trường và các cơ quan chức năng để nhận được sự hỗ trợ”, Đại tá, TS Nguyễn Hồng Quân.

Đại tá Nguyễn Hồng Quân cũng thông tin về một bước tiến quan trọng trong nỗ lực hợp tác quốc tế: Vào ngày 25 - 26/10 tới, lễ ký Công ước Hà Nội về phòng chống tội phạm mạng sẽ diễn ra. Đây là công ước đầu tiên của Liên Hợp Quốc về lĩnh vực này mang tên một địa danh của Việt Nam, thể hiện vai trò và nỗ lực của quốc gia trong cuộc chiến chống tội phạm mạng.

Bà Phạm Thanh Huyền. Chia sẻ tại tọa đàm, PGS.TS Phạm Thanh Huyền - Trưởng ban Công tác sinh viên, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, nhà trường đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế tình trạng lừa đảo. Nhà trường thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo trên cổng thông tin sinh viên, website, email và fanpage chính thức; mời cơ quan công an đến trao đổi, trang bị kiến thức phòng ngừa rủi ro cho sinh viên. "Khi bị dọa dẫm qua mạng, các bạn cần giữ bình tĩnh, liên hệ ngay với nhà trường hoặc cơ quan công an gần nhất. Ban Công tác sinh viên luôn cam kết hỗ trợ sinh viên 24/7", bà Huyền nhấn mạnh.