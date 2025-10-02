Sinh viên và bài toán 'Bảo vệ tài chính cá nhân - Làm chủ đồng tiền’

Buổi tọa đàm "Bảo vệ tài chính cá nhân - Làm chủ đồng tiền" không chỉ là diễn đàn trao đổi cùng các chuyên gia tài chính - ngân hàng, an ninh mạng và công nghệ, mà còn là cơ hội để sinh viên trực tiếp chia sẻ những trải nghiệm, đặt câu hỏi cũng như nhận về những định hướng thiết thực cho bản thân.
Buổi tọa đàm hướng tới nhiều mục tiêu: Nâng cao nhận thức của sinh viên và giới trẻ về quản lý tài chính cá nhân; Lan tỏa kỹ năng số an toàn, giúp tự bảo vệ mình trước nguy cơ gian lận; Phân tích ưu - nhược điểm của từng lựa chọn tài chính, từ đó đưa ra quyết định phù hợp với điều kiện và mục tiêu của sinh viên.
PGS.TS Phạm Thanh Huyền - Trưởng ban Công tác sinh viên, Đại học Bách khoa Hà Nội, chia sẻ: Sinh viên vốn thông minh và được trang bị nhiều kiến thức, song thực tế thời gian qua vẫn có nhiều trường hợp bị lừa đảo với những thủ đoạn tinh vi.
Theo PGS.TS Phạm Thanh Huyền, nguyên nhân là do một bộ phận sinh viên còn thiếu kỹ năng sống, nhẹ dạ, cả tin và đôi khi non nớt trong xử lý tình huống.
Một ví dụ điển hình được Trưởng ban Công tác sinh viên, Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ là trường hợp một sinh viên K70 vừa nhập học. Dù nhà trường đã nhiều lần khuyến cáo không tham gia khảo sát bằng giấy, một sinh viên vẫn tham gia rồi sau đó nhận cuộc gọi giả danh cơ quan chức năng, dọa dẫm liên quan đến đường dây lừa đảo. Khi đối tượng hù dọa sẽ tạm giam, sự sợ hãi khiến em mất cảnh giác, dẫn đến việc bị chiếm đoạt toàn bộ 6 triệu đồng trong tài khoản. Đến khi kẻ lừa đảo yêu cầu thêm 450 triệu, sinh viên mới tỉnh táo và cầu cứu Ban Công tác sinh viên.
Từ những vụ việc trên, PGS.TS Phạm Thanh Huyền nhấn mạnh, sinh viên cần rèn luyện sự bản lĩnh. "Mình không làm gì sai thì không có gì phải sợ. Khi bị dọa dẫm qua mạng, các bạn cần giữ bình tĩnh, liên hệ ngay với nhà trường hoặc cơ quan công an gần nhất. Ban Công tác sinh viên luôn cam kết hỗ trợ sinh viên 24/7", PGS.TS Phạm Thanh Huyền nói.
"Về phía nhà trường, nhiều giải pháp đã được triển khai nhằm hạn chế tình trạng lừa đảo. Thông tin cảnh báo được cập nhật thường xuyên trên cổng thông tin sinh viên, website, email và fanpage chính thức. Đồng thời, ngay từ đầu năm học, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng mời cơ quan công an đến trao đổi, trang bị kiến thức phòng ngừa rủi ro cho sinh viên", Trưởng ban Công tác sinh viên, Đại học Bách khoa Hà Nội nhấn mạnh.
Bạn Lê Tuấn Kiệt - Sinh viên Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) chia sẻ: Hiện nay các tập đoàn lớn phát triển trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là những mô hình AI tạo sinh, đã có thể giả giọng nói, giả khuôn mặt để phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau, trong đó có cả việc bị tội phạm lợi dụng để lừa đảo trực tuyến.
Tuy nhiên, song song với đó, chính AI cũng đang được ứng dụng để bảo vệ người dùng. Trên các nền tảng như YouTube, TikTok, một số thuật toán kiểm chứng, nhận diện đã được triển khai nhằm hạn chế tình trạng lan truyền nội dung giả mạo. Nhiều ngân hàng trên thế giới cũng áp dụng công nghệ AI để phát hiện giao dịch bất thường, kịp thời cảnh báo và hỗ trợ bảo vệ quyền lợi khách hàng.
"Nếu người dùng thiếu hiểu biết về công nghệ và mạng xã hội thì nguy cơ bị lừa đảo là rất cao, do đó cần chủ động trang bị kiến thức, nâng cao cảnh giác trong mỗi hoạt động trực tuyến", sinh viên Lê Tuấn Kiệt nói.
Đại tá, TS. Nguyễn Hồng Quân - Giám đốc Trung tâm huấn luyện, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an, cho biết: Thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng vô cùng đa dạng, muôn hình vạn trạng và ngày càng tinh vi. Trong đó, hình thức lừa đảo đánh vào bản năng của chúng ta: Sự sợ hãi và lòng tham.
Sinh viên cũng như các bạn trẻ luôn có nhu cầu làm thêm, tạo thêm nhu cầu chính đáng, nên chúng tìm cách dụ dỗ các bạn sinh viên tham gia những nhiệm vụ đơn giản như like hay chia sẻ một bài viết. Có những trường hợp đã bị lừa nhiều tỷ đồng.
Bên cạnh đó, các đối tượng tập trung xây dựng kịch bản từ hướng tình cảm, đầu tư tài chính. Các đối tượng đánh vào sự sợ hãi thông qua việc đe dọa liên quan đến pháp luật.
"Để chống lừa đảo, mỗi người phải tiêm cho mình những liều vắc xin thông qua những buổi toạ đàm như hôm nay, để tăng cường hiểu biết, từ đó chế ngự nỗi sợ hãi và lòng tham", Đại tá, TS. Nguyễn Hồng Quân nhấn mạnh.
Điều hành phiên I tọa đàm "Bảo vệ tài chính cá nhân - Làm chủ đồng tiền", có:
1. Đại tá, TS. Nguyễn Hồng Quân - Giám đốc Trung tâm huấn luyện, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an,
2. PGS.TS Phạm Thanh Huyền, Trưởng Ban Công tác sinh viên, Đại học Bách khoa Hà Nội
3. Sinh viên Lê Tuấn Kiệt - Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
Bảo vệ tài chính cá nhân và làm chủ đồng tiền không chỉ dừng lại ở lý thuyết, mà là kỹ năng thiết yếu, gắn liền với đời sống thường nhật của các bạn. Khi biết chi tiêu hợp lý, ứng dụng các phương thức thanh toán thông minh và bảo đảm an toàn trong từng giao dịch, các bạn không chỉ tự bảo vệ mình trước những rủi ro tiềm ẩn mà còn tạo lập nền móng vững chắc cho hiện tại và tương lai. Tôi mong rằng, sau buổi tọa đàm hôm nay, các bạn sẽ tích lũy thêm kiến thức, nuôi dưỡng ý thức chủ động và hình thành thói quen quản lý tài chính thông minh và an toàn.
Phát biểu khai mạc buổi tọa đàm, nhà báo Phùng Công Sưởng - Uỷ viên Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Uỷ viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức Ngày thẻ Việt Nam năm 2025, cho biết: Trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển mạnh mẽ, thanh toán không dùng tiền mặt đang trở thành xu hướng tất yếu. Song song với những tiện ích vượt trội, chúng ta cũng phải đối diện với không ít những thách thức: Từ các hình thức lừa đảo trực tuyến tinh vi, chiếm đoạt tài khoản, cho đến những cạm bẫy tài chính có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống mỗi người.
Với sinh viên - thế hệ năng động, am hiểu công nghệ và là chủ nhân của nền kinh tế số - việc trang bị kiến thức, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, biết cách tự bảo vệ mình và làm chủ đồng tiền, chính là hành trang thiết yếu trước khi rời giảng đường.
“Với ý nghĩa đó, buổi tọa đàm hôm nay với chủ đề ‘Bảo vệ tài chính cá nhân - Làm chủ đồng tiền’ không chỉ là diễn đàn trao đổi cùng các chuyên gia tài chính - ngân hàng, an ninh mạng và công nghệ, mà còn là cơ hội để sinh viên trực tiếp chia sẻ những trải nghiệm, đặt câu hỏi cũng như nhận về những định hướng thiết thực cho bản thân”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói.
Tổng biên tập báo Tiền Phong cho biết, với trách nhiệm xã hội và là tiếng nói của tuổi trẻ, báo Tiền Phong mong muốn Ngày thẻ Việt Nam nói chung và buổi tọa đàm hôm nay nói riêng sẽ đồng thời hướng tới nhiều mục tiêu. Thứ nhất: Nâng cao nhận thức của sinh viên và giới trẻ về quản lý tài chính cá nhân. Thứ hai: Lan tỏa kỹ năng số an toàn, giúp tự bảo vệ mình trước nguy cơ gian lận. Thứ ba: Giúp các bạn hiểu thêm ưu - nhược điểm của từng lựa chọn tài chính, từ đó đưa ra quyết định phù hợp với điều kiện và mục tiêu của bản thân.
Với mong muốn mang đến sinh viên thêm những góc nhìn nhận diện về những hành vi lừa đảo tài chính hiện nay trên không gian mạng, Ban tổ chức Ngày thẻ Việt Nam năm 2025 phối hợp cùng Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức tọa đàm: “Bảo vệ tài chính cá nhân – làm chủ đồng tiền”.