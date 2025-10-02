Sinh viên và bài toán 'Bảo vệ tài chính cá nhân - Làm chủ đồng tiền’

report Mình không làm gì sai thì không có gì phải sợ

PGS.TS Phạm Thanh Huyền - Trưởng ban Công tác sinh viên, Đại học Bách khoa Hà Nội.

PGS.TS Phạm Thanh Huyền - Trưởng ban Công tác sinh viên, Đại học Bách khoa Hà Nội, chia sẻ: Sinh viên vốn thông minh và được trang bị nhiều kiến thức, song thực tế thời gian qua vẫn có nhiều trường hợp bị lừa đảo với những thủ đoạn tinh vi.

Theo PGS.TS Phạm Thanh Huyền, nguyên nhân là do một bộ phận sinh viên còn thiếu kỹ năng sống, nhẹ dạ, cả tin và đôi khi non nớt trong xử lý tình huống.

Một ví dụ điển hình được Trưởng ban Công tác sinh viên, Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ là trường hợp một sinh viên K70 vừa nhập học. Dù nhà trường đã nhiều lần khuyến cáo không tham gia khảo sát bằng giấy, một sinh viên vẫn tham gia rồi sau đó nhận cuộc gọi giả danh cơ quan chức năng, dọa dẫm liên quan đến đường dây lừa đảo. Khi đối tượng hù dọa sẽ tạm giam, sự sợ hãi khiến em mất cảnh giác, dẫn đến việc bị chiếm đoạt toàn bộ 6 triệu đồng trong tài khoản. Đến khi kẻ lừa đảo yêu cầu thêm 450 triệu, sinh viên mới tỉnh táo và cầu cứu Ban Công tác sinh viên.

Từ những vụ việc trên, PGS.TS Phạm Thanh Huyền nhấn mạnh, sinh viên cần rèn luyện sự bản lĩnh. "Mình không làm gì sai thì không có gì phải sợ. Khi bị dọa dẫm qua mạng, các bạn cần giữ bình tĩnh, liên hệ ngay với nhà trường hoặc cơ quan công an gần nhất. Ban Công tác sinh viên luôn cam kết hỗ trợ sinh viên 24/7", PGS.TS Phạm Thanh Huyền nói.

"Về phía nhà trường, nhiều giải pháp đã được triển khai nhằm hạn chế tình trạng lừa đảo. Thông tin cảnh báo được cập nhật thường xuyên trên cổng thông tin sinh viên, website, email và fanpage chính thức. Đồng thời, ngay từ đầu năm học, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng mời cơ quan công an đến trao đổi, trang bị kiến thức phòng ngừa rủi ro cho sinh viên", Trưởng ban Công tác sinh viên, Đại học Bách khoa Hà Nội nhấn mạnh.