Lisa (Blackpink) và các mỹ nhân chinh phục Tuần lễ thời trang Paris với mẫu quần siêu ngắn

Mai Lâm
HHTO - Lisa tham dự buổi trình diễn Xuân/Hè 2026 của Louis Vuitton trong trang phục dệt kim hoàn toàn, điểm nhấn là chiếc quần ngắn cũn khoe chân dài. Cùng ở Paris, Rosé và Hailey Bieber cũng diện quần ngủ siêu ngắn tại show của Yves Saint Laurent

Lisa

Lisa đã gây chú ý với công chúng và truyền thông bằng vẻ ngoài táo bạo và quyến rũ tại Tuần lễ thời trang Paris, trước buổi trình diễn của Louis Vuitton.

img-7697.jpg
Lisa chọn mặc một bộ Louis Vuitton dệt kim hoàn toàn, pha trộn giữa các hoa văn và màu sắc, nằm trong bộ sưu tập Cruise 2026

Từ trang phục, kiểu tóc đến makeup look đều xinh xắn như búp bê, khiến mọi ống kính đều dồn về phía cô. Lisa chọn mặc một bộ Louis Vuitton dệt kim hoàn toàn, pha trộn giữa các hoa văn và màu sắc. Trang phục của cô gồm áo cardigan nhiều màu khoác ngoài áo bralette màu vàng, quần short đỏ hồng siêu ngắn khoe đôi chân nuột nà và giày cao gót trắng cổ điển, nổi bật. Lisa kết hợp cùng phụ kiện ngọc trai sang trọng, nhưng không kém phần trẻ trung và thời thượng với cách đeo layer nhiều tầng.

img-7696.jpg
Từ trang phục, kiểu tóc đến makeup look của Lisa đều xinh xắn như búp bê, khiến mọi ống kính đều dồn về phía cô.
img-7699.jpg
Lisa kết hợp cùng phụ kiện ngọc trai sang trọng, nhưng không kém phần trẻ trung và thời thượng với cách đeo layer nhiều tầng.

Trước đó, trong bài phỏng vấn cho trang bìa tạp chí ELLE số mới nhất, Lisa cũng có những chia sẻ về phong cách cá nhân của mình. Cô nàng rất thích đồ da và những chiếc khuyên tai to bản, hoặc phụ kiện bằng kim loại đậm chất Louis Vuitton.

img-7695.jpg
img-7705.jpg
Lisa đầy khí chất trong vai trò là House Ambassador của nhà mốt Louis Vuitton

Hailey Bieber

12.png

Có phong cách riêng đầy ấn tượng và thu hút, sự xuất hiện của Hailey Bieber tại các sự kiện lớn luôn được công chúng quan tâm và học hỏi.

img-7701.jpg
13.png

Đến tham dự show của Saint Laurent, Hailey diện bộ trang phục hết sức quyến rũ, với quần short ren màu vàng, bên trên là chiếc áo có khóa kéo. Outfit này khẳng định đẳng cấp của một nữ hoàng trendy.

Rosé

img-7703.jpg

Lần xuất hiện này của Rosé đã để lại ấn tượng khó phai cho giới mộ điệu, nhan sắc lẫn phong cách thăng hạng một cách ngoạn mục, khó có đối thủ. Nàng chọn trang phục là một bộ áo hai dây liền quần bằng lụa, màu xanh pastel nhẹ nhàng, thanh thoát, như bước thẳng từ phòng ngủ đến buổi trình diễn thời trang.

250929-rose-saint-laurent-paris-fashion-week-v0-5hrlcwvv77sf1.jpg

Với độ ngắn của chiếc quần ngủ, trang phục của cô có gây tranh cãi không ít trên mạng xã hội, nhưng đã giúp Rosé để lại dấu ấn riêng của mình tại Tuần lễ thời trang năm nay

Mai Lâm
#Lisa

