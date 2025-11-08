Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Liên Hợp Quốc công nhận làng du lịch tốt nhất ở Lạng Sơn

Nguyễn Duy Chiến
TPO - Tối 7/11, tại trung tâm xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn diễn ra khai mạc Lễ hội “Mùa vàng Bắc Sơn năm 2025”, đồng thời công bố giải thưởng Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn vừa được Tổ chức du lịch Liên Hợp Quốc vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất năm 2025”.

Lễ hội “Mùa vàng Bắc Sơn năm 2025” được chính quyền địa phương tổ chức thường niên nhằm tạo ra một không gian văn hóa độc đáo, góp phần gìn giữ văn hóa, quảng bá tiềm năng, lợi thế du lịch của xã Bắc Sơn nói riêng và các xã thuộc huyện Bắc Sơn cũ đến du khách muôn phương.

tp-b1.jpg
Ông Đinh Hữu Học - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn - trao giải thưởng Làng du lịch tốt nhất năm 2025 cho lãnh đạo xã Bắc Sơn và đại diện Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn.

Bà Phùng Thị Thanh Nga - Bí thư Đảng ủy xã Bắc Sơn - cho biết: Các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội được tổ chức từ ngày 7-15/11 với chuỗi các hoạt động như: thi gặt lúa bằng công cụ thô sơ; thi giã gạo bằng công cụ thô sơ; thi gói bánh chưng đen; trải nghiệm làm ngói âm dương; khám phá thung lũng vàng Quỳnh Sơn bằng dù lượn; chèo thuyền sup giữa biển lúa; trải nghiệm làng ngói âm dương; giao lưu văn nghệ…

“Trải qua nhiều năm tổ chức, Lễ hội “Mùa vàng Bắc Sơn” đã trở thành một hoạt động văn hóa - du lịch thường niên có ý nghĩa quan trọng, nhằm tôn vinh thành quả lao động của người nông dân, quảng bá cảnh sắc thiên nhiên và nét đẹp văn hóa của vùng đất cách mạng Bắc Sơn tới du khách trong và ngoài nước. Lễ hội không chỉ là dịp để du khách khám phá, trải nghiệm, mà còn là cơ hội để địa phương thúc đẩy phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống”, bà Nga nhấn mạnh.

tp-b3.jpg
Bắc Sơn là địa phương có nhiều sản vật ngon, riêng có. Ảnh: Doãn Tuấn
tp-b2.jpg
Tái diễn cảnh rộn ràng mùa vàng Bắc Sơn.
tp-b4.jpg
Bắc Sơn là địa phương đậm đà bản sắc dân tộc. Ảnh: Doãn Tuấn.
b6a.jpg
Thời điểm này, lúa đã chín tôn lên vẻ đẹp riêng có ở Bắc Sơn. Ảnh: Doãn Tuấn.
tp-b7.jpg
Thi gói bánh chưng ở Bắc Sơn.
tp-b9.jpg
Du khách được trải nghiệm các hoạt động trong làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn.
tp-b8.jpg
Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn được công nhận là 'Làng du lịch tốt nhất năm 2025". Ảnh: Doãn Tuấn.

Trong khuôn khổ chương trình khai mạc Lễ hội “Mùa vàng Bắc Sơn năm 2025”, UBND xã Bắc Sơn đã đón nhận giải thưởng Làng du lịch tốt nhất năm 2025 của Tổ chức du lịch Liên Hợp Quốc đối với Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn, xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Đây là lần đầu tiên một làng du lịch cộng đồng của tỉnh Lạng Sơn và là một trong số ít làng du lịch cộng đồng của Việt Nam vinh dự nhận được giải thưởng quốc tế này.

Giải thưởng là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của chính quyền, nhân dân xã Bắc Sơn nói chung và Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn nói riêng trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển du lịch gắn với cộng đồng, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Nguyễn Duy Chiến
#Lễ hội Mùa vàng Bắc Sơn 2025 #Giải thưởng Làng du lịch tốt nhất 2025 #Phát triển du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn #Bảo tồn văn hóa dân tộc Bắc Sơn #Du lịch trải nghiệm và văn hóa địa phương #Chương trình khai mạc lễ hội Bắc Sơn #Đóng góp của chính quyền địa phương trong du lịch #Phát triển du lịch bền vững tại Lạng Sơn #Nỗ lực giữ gìn bản sắc truyền thống #Giao lưu văn nghệ và hoạt động nông nghiệp truyền thống

