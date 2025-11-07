Nâng tầm trải nghiệm với dịch vụ phòng chờ sân bay dành cho chủ thẻ Woori

Woori Bank dành tặng món quà là dịch vụ cao cấp dành cho chủ thẻ Woori VV Lux Point khi chi tiêu đạt 50 triệu đồng/năm. Cụ thể, chủ thẻ sẽ được tặng lượt trải nghiệm phòng chờ sân bay sang trọng, nơi mỗi phút chờ đợi đều trở nên thư thái và đáng giá.
Tại đây, Khách hàng có thể thư giãn trong không gian riêng tư, thưởng thức ẩm thực cao cấp, truy cập wifi tốc độ cao, sạc đầy năng lượng cả cho điện thoại lẫn tinh thần trước khi bước lên chuyến bay tiếp theo.
Thẻ Woori VV Lux Point hiện đang là dòng thẻ được yêu thích hàng đầu bởi khách hàng nhờ tính năng thẻ vượt trội, cho phép chủ thẻ tích lũy điểm thưởng đến 10% với những nhu cầu thiết yếu như Dịch vụ Ăn uống, Siêu thị, Bệnh viện, Giáo dục, Bảo hiểm, Du lịch. Bên cạnh đó là cơ hội hoàn/miễn phí thường niên trọn đời khi đạt giá trị chi tiêu tối thiểu mỗi năm.
Với Thẻ Woori VV Lux Point, mỗi giao dịch không chỉ là chi tiêu, mà là bước tiến trên hành trình tận hưởng những đặc quyền xứng tầm. Woori Bank luôn trân trọng sự gắn bó và đó chính là cách ngân hàng tri ân khách hàng của mình.
Ngân hàng Woori Việt Nam là đơn vị trọng điểm trong mạng lưới toàn cầu của Ngân hàng Woori. Woori Bank là ngân hàng đầu tiên được thành lập bằng vốn quốc gia của Hàn Quốc (1899) và đặt chân đến Việt Nam vào năm 1997, tự hào là Tổ chức tài chính đầu tiên của Hàn Quốc có mặt tại Hà Nội. Kể từ khi thành lập tư cách pháp nhân chính thức và đặt Hội sở tại Hà Nội vào năm 2017, Ngân hàng Woori Việt Nam đã có những bước tiến thần tốc và trở thành ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất trong hệ thống các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam sau khi nâng tổng số vốn điều lệ lên 12,5 nghìn tỷ đồng vào đầu năm 2024. Hiện nay, Woori Bank đã xây dựng được mạng lưới 28 Chi nhánh và Phòng giao dịch tại Việt Nam, có mặt tại hầu hết các thành phố lớn và mang đến dải sản phẩm dịch vụ tài chính đa dạng, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.