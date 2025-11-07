Nâng tầm trải nghiệm với dịch vụ phòng chờ sân bay dành cho chủ thẻ Woori

Cuối năm - mùa di chuyển, mùa của những chuyến công tác, du lịch, hay những hành trình trở về sum họp cùng gia đình. Giữa nhịp chuyển động hối hả ấy, Woori Bank mang đến một trải nghiệm khởi hành đẳng cấp dành riêng cho khách hàng ưu tú: đặc quyền sử dụng phòng chờ sân bay.

Woori Bank dành tặng món quà là dịch vụ cao cấp dành cho chủ thẻ Woori VV Lux Point khi chi tiêu đạt 50 triệu đồng/năm. Cụ thể, chủ thẻ sẽ được tặng lượt trải nghiệm phòng chờ sân bay sang trọng, nơi mỗi phút chờ đợi đều trở nên thư thái và đáng giá.

Tại đây, Khách hàng có thể thư giãn trong không gian riêng tư, thưởng thức ẩm thực cao cấp, truy cập wifi tốc độ cao, sạc đầy năng lượng cả cho điện thoại lẫn tinh thần trước khi bước lên chuyến bay tiếp theo.

Thẻ Woori VV Lux Point hiện đang là dòng thẻ được yêu thích hàng đầu bởi khách hàng nhờ tính năng thẻ vượt trội, cho phép chủ thẻ tích lũy điểm thưởng đến 10% với những nhu cầu thiết yếu như Dịch vụ Ăn uống, Siêu thị, Bệnh viện, Giáo dục, Bảo hiểm, Du lịch. Bên cạnh đó là cơ hội hoàn/miễn phí thường niên trọn đời khi đạt giá trị chi tiêu tối thiểu mỗi năm.

Với Thẻ Woori VV Lux Point, mỗi giao dịch không chỉ là chi tiêu, mà là bước tiến trên hành trình tận hưởng những đặc quyền xứng tầm. Woori Bank luôn trân trọng sự gắn bó và đó chính là cách ngân hàng tri ân khách hàng của mình.