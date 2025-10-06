Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lạng Sơn kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh từ nguồn nhân sự tại chỗ

Nguyễn Duy Chiến
TPO - Chiều 5/10, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác cán bộ. Dự hội nghị có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; Thường trực Đảng ủy các xã, phường; đại diện các ban xây dựng Đảng Trung ương.

Thực hiện quy trình nhân sự, tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn và hội nghị cán bộ chủ chốt, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trình bày tờ trình về việc giới thiệu nhân sự chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, nhân sự được giới thiệu là nguồn nhân sự tại chỗ, đáp ứng các tiêu chuẩn điều kiện theo quy định.

tp-l1.jpg
Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn chủ trì Hội nghị.

Sau khi nghiên cứu, thảo luận, các đại biểu đã nhất trí, biểu quyết thông qua tờ trình đồng thời bỏ phiếu kín giới thiệu nhân sự chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trước đó, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Hồ Tiến Thiệu (sinh ngày 1/11/1965), Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới.

tp-l2.jpg
Bỏ phiếu giới thiệu nhân sự chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm nêu rõ: Việc kiện toàn sớm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 là nhiệm vụ quan trọng, cần thiết để duy trì công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, đảm bảo công việc trôi chảy, không bị gián đoạn. Việc giới thiệu nhân sự gắn với phương án nhân sự đại hội đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phê duyệt và gắn với chức danh của Đảng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trên cơ sở kết quả hội nghị chuyên đề, lãnh đạo Tỉnh ủy Lạng Sơn đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoàn thiện các hồ sơ liên quan về công tác nhân sự để trình, báo cáo Ban Bí thư cho ý kiến, từ đó sớm kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Nguyễn Duy Chiến
