Lana Del Rey bất ngờ "đá xéo" Ethel Cain: Màn đụng độ của hai sầu nữ

HHTO - Lana Del Rey đang gây xôn xao cộng đồng mạng sau khi nhá hàng một đoạn nhạc mới được cho là nhắm thẳng vào nữ ca sĩ Ethel Cain. Đoạn nhạc này đã làm dấy lên những đồn đoán về những bất hòa giữa 2 bên.

Ngày 14/8, Lana Del Rey gây bất ngờ khi đăng tải trên Instagram cá nhân một đoạn video kèm nhạc nền là ca khúc hoàn toàn mới cùng chú thích đơn giản “Track 13”. Nhiều ý kiến cho rằng đây là một trong những bài hát sẽ góp mặt trong album sắp phát hành của nữ ca sĩ - The Right Person Will Stay.

Đoạn video được Lana Del Rey đăng tải.

Đáng chú ý, phần mở đầu của bản nhạc mới chứa những câu hát đầy ẩn ý: “Ethel Cain ghét bài đăng Instagram của tôi. Cứ nghĩ là dễ thương khi tái hiện dáng chụp ở Chicago của tôi". Ngay lập tức, những câu hát này đã thu hút sự tò mò của người hâm mộ và nhanh chóng gây bão mạng xã hội.

Nhiều người cho rằng câu hát này ám chỉ bức ảnh năm 2024 của Ethel Cain chụp cùng Jack Donoghue - người được cho là bạn trai cũ của Lana Del Rey và là đồng sáng lập ban nhạc điện tử Salem. Trong ảnh, Ethel và Jack đứng trước một con đập, tạo dáng gợi nhớ tới bức hình nổi tiếng của Lana Del Rey và Jack chụp trước Nhà tù quận Cook ở Chicago.

Ethel và Jack đã tái hiện lại bức ảnh nổi tiếng của Lana và Jack chụp bên ngoài nhà tù.

Bài hát tiếp tục với câu hát: “Cô gái nổi tiếng nhất ở Waffle House. Tôi không hối hận”. Nhiều người hâm mộ cho rằng đoạn này ám chỉ trực tiếp tới Ethel Cain khi cô từng được gọi là “cô gái nổi tiếng nhất ở Waffle House” trên tiêu đề bài viết của tờ The New York Times năm 2022.

Ethel Cain từng được gọi là “cô gái nổi tiếng nhất ở Waffle House”.

Ngay sau khi đoạn nhạc được đăng tải, Ethel Cain đã cập nhật story trên Instagram cá nhân với thông điệp ngắn gọn: "Cập nhật: Lana Del Rey đã chặn Ethel Cain trên Instagram". Động thái này càng củng cố những tin đồn về rạn nứt trong mối quan hệ của hai nữ ca sĩ.

Story của Ethel Cain trên Instagram cá nhân.

Gần nhất, Lana Del Rey đã để lại một bình luận trong một bài đăng Instagram đưa tin về sự việc để giải thích về bất hòa với Ethel Cain. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Tôi vốn không biết Ethel là ai cho đến vài năm trước - khi có người cho tôi xem những hình ảnh khó chịu và phản cảm mà cô ấy thường đăng, ghép tôi đặt cạnh những sinh vật xấu xí hoặc nhân vật hoạt hình, kèm theo những lời bình luận không ngớt về cân nặng của tôi. Lúc đó, tôi thực sự không hiểu cô ấy muốn ám chỉ điều gì. Nhưng rồi, khi nghe từ bạn bè chung về những điều cô ấy nói sau lưng tôi và việc cô ấy bắt đầu xen vào đời sống cá nhân của tôi, tôi đã thực sự thấy bất an".

Lana Del Rey cho rằng Ethel Cain chế giễu cân nặng của bản thân.

Hiện tại, phía Ethel Cain vẫn chưa có bất kỳ thông báo nào liên quan đến bình luận của Lana Del Rey. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng hai nữ nghệ sĩ đang bắt tay nhằm quảng bá, gây sự chú ý cho sản phẩm âm nhạc mới của mình, nhất là khi Ethel Cain vừa phát hành album phòng thu Willoughby Tucker, I'll Always Love You, trong khi Lana Del Rey sắp ra mắt album The Right Person Will Stay.