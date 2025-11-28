Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng: Trần Tinh Húc bật mí hậu trường đau thương với Địch Lệ Nhiệt Ba

HHTO - Trần Tinh Húc vừa hé lộ hậu trường “nghe đã thấy đau” của một cảnh quay tưởng như rất ngọt ngào với Địch Lệ Nhiệt Ba.

Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng sau khi phát sóng đã gặt hái thành tích khá ổn, tuy chưa được bùng nổ như kỳ vọng nhưng khán giả cũng dần quan tâm hơn sau mỗi tập. Trần Tinh Húc và Địch Lệ Nhiệt Ba cũng rất tích cực đi quảng bá phim.

Trần Tinh Húc ấn tượng với sự chuyên nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba

Trong một show giải trí, Trần Tinh Húc không ngại khen mỹ nhân Tân Cương trên phim trường thì rất nghiêm túc, chuyên nghiệp nhưng lúc nghỉ ngơi lại nhí nhố, tinh nghịch. Có một cảnh quay nhân vật Nhiếp Cửu La của Nhiệt Ba cắt tóc cho Viêm Thác của Trần Tinh Húc, nam diễn viên để ý thấy có một khoảnh khắc chiếc kéo trong tay bạn diễn hơi rung lên.

Sau khi kết thúc cảnh quay, nam diễn viên hỏi Địch Lệ Nhiệt Ba vì sao lại run tay thì mới biết do chiếc kéo quá sắc, cô đã vô tình cắt trúng tay mình. Dù vết thương khá sâu, mỹ nhân Tân Cương vẫn cố gắng hoàn thành cảnh quay rồi sau đó mới băng bó.

Cô có vóc dáng mảnh mai săn chắc trong phim này

Bên cạnh nỗ lực đóng cảnh hành động, vóc dáng mảnh mai, săn chắc của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng được nhiều người tò mò muốn biết bí quyết giảm cân. Ngay chính Trần Tinh Húc cũng đã hỏi han mỹ nhân Tân Cương và Nhiệt Ba tiết lộ cô chỉ cần nhịn ăn tối là cân nặng sẽ sụt đi đáng kể. Và nữ diễn viên đã giảm 3 kg sau một thời gian bỏ bữa tối để có thân hình gọn gàng, phản ứng nhanh nhẹn cho phim Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng.

Tiết lộ của Địch Lệ Nhiệt Ba khiến Trần Tinh Húc càng thêm ghen tị vì anh có cơ địa dễ tăng cân. Nhiều netizen cũng cho rằng phương pháp giảm cân của Nhiệt Ba không tốt cho sức khỏe, không nên áp dụng lâu dài. Bản thân Nhiệt Ba sau khi hoàn thành vai diễn cũng đã ăn uống đầy đủ trở lại.