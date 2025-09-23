Không lơ là chủ quan, Đà Nẵng sẵn sàng cấm biển để ứng phó với siêu bão Ragasa

TPO - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP căn cứ diễn biến bão để chủ động quyết định việc hạn chế tàu thuyền, phương tiện ra khơi, hoạt động trên biển hoặc cấm biển khi cần thiết.

Trước diễn biến phức tạp và cảnh báo bão Ragasa có cường độ hoạt động rất mạnh, di chuyển nhanh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã có công điện yêu cầu triển khai các biện pháp để chủ động ứng phó với mưa bão.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức hội, đoàn thể không được lơ là, chủ quan, tổ chức trực ban theo dõi, cập nhật, nắm chắc diễn biến của bão Ragasa đang vào biển Đông. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo, rà soát, cập nhật phương án, sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp ứng phó với siêu bão Ragasa với tinh thần quyết liệt, từ sớm, từ xa, để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đà Nẵng yêu cầu không lơ là chủ quan với siêu bão Ragasa. Ảnh: Nguyễn Thành

Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu, thủ trưởng các sở, ban, ngành chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP trong công tác phòng chống, ứng phó và khắc phục hậu quả bão Ragasa.

Đồng thời, sẵn sàng phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng tổ chức triển khai công tác ứng phó bão, nhất là trong các nhà yếu, khu dân cư ở vùng thấp trũng, nơi có nguy cơ sạt lở ven biển, ven sông, lũ quét, sạt lở đất;

Tổ chức neo, đậu lồng bè, nuôi trồng thủy sản, nghiêm cấm, không cho người ở lại trên lồng bè khi có sóng lớn, gió mạnh; có biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản tại các khu nuôi trồng thủy sản; chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng triển khai các lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn…Chỉ đạo và triển khai ngay các biện pháp để bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, phương tiện và các hoạt động trên biển, ven biển, đặc biệt đề phòng xảy ra giông lốc, sét có thể gây thiệt hại trước khi bão ảnh hưởng.

Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP, UBND các xã, phường ven biển được yêu cầu khẩn trương rà soát, kiểm đếm toàn bộ các tàu thuyền, phương tiện của địa phương hoạt động trên biển, ven biển.

Phối hợp với các cơ quan có liên quan bằng mọi biện pháp thông tin đến chủ tàu, thuyền trưởng của tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển biết về diễn biến và dự báo hướng di chuyển của bão; hướng dẫn di chuyển thoát ra khỏi, không đi vào vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão. Kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện về nơi tránh trú an toàn; hỗ trợ triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại nơi neo đậu, không để xảy ra cháy nổ, chìm đắm tại nơi tránh trú bão.

Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng căn cứ diễn biến bão để chủ động quyết định việc hạn chế tàu thuyền, phương tiện ra khơi, hoạt động trên biển hoặc cấm biển khi cần thiết. Trong đó, lưu ý đề phòng dông lốc, sét từ trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp.