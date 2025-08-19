Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Không có điều kì diệu: Tìm thấy thi thể nam du khách mất tích trong rừng Cúc Phương

LINH LÊ

HHTO - Sau 5 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể nam du khách mất tích tại Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình), cách vị trí để lại ba lô khoảng 500m.

Chiều 19/8, lực lượng chức năng tại Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) xác nhận đã tìm thấy thi thể của anh Nguyễn Quốc M. (sinh năm 1992, quê Hải Phòng) - du khách mất tích từ ngày 14/8.

Theo thông tin ban đầu, thi thể nạn nhân được phát hiện trong một hốc đá nằm trên sườn dốc, cách khu vực động Sơn Cung - nơi anh M. để lại ba lô khoảng 500m về phía bìa rừng.

Trước đó, sáng 14/8, anh M. đi tham quan nhiều điểm trong Vườn quốc gia Cúc Phương như cây chò chỉ nghìn năm, động Sơn Cung. Tuy nhiên, sau khi để lại đồ đạc tại động Sơn Cung, anh đã không quay lại. Đến tối cùng ngày, sự việc anh M. mất tích được phát hiện.

1755600883-base64-8503-width698height464.jpg
Đã tìm thấy thi thể nam thanh niên mất tích trong rừng Cúc Phương.

Ngay sau đó, Ban quản lý Vườn quốc gia Cúc Phương cùng chính quyền địa phương, lực lượng cứu hộ và gia đình đã triển khai tìm kiếm. Mỗi ngày có gần 100 người tham gia, trong đó có cả chó nghiệp vụ. Tuy nhiên, đến chiều 19/8, lực lượng chức năng mới phát hiện thi thể nạn nhân.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục theo quy định và làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nam du khách.

ec42d78c-d0cf-4dc2-a01a-3dd726be07bb.png
LINH LÊ
Tổng hợp từ nhiều nguồn tin
#du khách mất tích #Cúc Phương #thi thể #tìm kiếm #Ninh Bình #rừng #vườn quốc gia

Cùng chuyên mục