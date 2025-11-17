Khởi tố 4 người liên quan đến dự án lan can đá dọc sông Hồng ở Lào Cai

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Thành Đạt - Phạm Quỳnh
TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa thông tin, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng trong vụ vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến hệ thống lan can đá trên đường An Dương Vương (đoạn ven sông Hồng) bị gãy đổ sau bão Yagi năm 2024.

Ba bị can bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Phạm Khắc Phương (SN 1966), trú tại phường Lào Cai, nguyên Phó Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Lào Cai; Vũ Tuấn Anh (SN 1991), trú tại xã Bát Xát, cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Lào Cai - Cốc San; Cao Kim Cương (SN 1980), trú tại phường Lào Cai, Giám đốc Công ty CP Tư vấn xây dựng Hùng Mạnh.

Bị can Nguyễn Thu Hà (SN 1993), cán bộ UBND phường Cam Đường, bị khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

2-850358.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai công bố Quyết định khởi tố bị can đối với các đối tượng. Ảnh: Tống Huệ.

Cùng ngày, cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam Phạm Khắc Phương, Vũ Tuấn Anh và Nguyễn Thu Hà; áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Cao Kim Cương. Các quyết định, lệnh nêu trên đều được Viện KSND tỉnh Lào Cai phê chuẩn.

Kết quả điều tra bước đầu xác định hệ thống lan can đá thuộc Dự án cải tạo cảnh quan hai bờ sông Hồng (địa phận phường Cốc Lếu và phường Kim Tân, TP Lào Cai trước sáp nhập) được thi công sai thiết kế, không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

4-980443.jpg
Các đối tượng tại Cơ quan Cảnh sát điều tra. Ảnh: Tống Huệ.

Trước đó, như báo chí đã phản ánh, sau bão Yagi năm 2024, nhiều cột và lan can đá thuộc địa phận phường Cốc Lếu và Kim Tân cũ lộ ra nhiều phần không có mộng đá thật; nhiều chi tiết chỉ gắn keo, có thể dễ dàng cậy bằng tay. Kích thước mộng tại các tấm bưng chỉ khoảng 300x40x40 mm và tại các cột đá khoảng 50x40x40 mm, nhỏ hơn nhiều so với thiết kế.

z7233805788066-363b4e1f33d1407513741b63512735d5.jpg
Hệ thống lan can liên quan đến vụ án.

Hệ thống lan can đá dọc kè sông Hồng phía đường An Dương Vương (từ cầu Cốc Lếu đến cầu Phú Thịnh) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng T.P Lào Cai cũ làm chủ đầu tư có chiều dài gần 1,5km từ cầu Cốc Lếu đến cầu Phố Mới. Trị giá gói thầu cung cấp, thi công và lắp đặt khoảng 17 tỷ đồng. Trong đó, hệ thống lan can đá có tổng chiều dài gần 4 km, được chia làm nhiều gói thầu, triển khai vào nhiều thời điểm khác nhau.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Thành Đạt - Phạm Quỳnh
