Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội: Đau xót vì dễ dãi, dẫn đến những sai phạm

TPO - "Qua bao nhiêu năm công tác, bị cáo rất đau xót về những cái dễ dãi của mình đã đưa đến những sai phạm", bị cáo Phạm Thái Hà nói lời sau cùng, muốn cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình.

Xin giảm án cho đồng phạm

Chiều 11/9, sau 4 ngày xét xử, tòa cho phép 29 bị cáo phạm tội trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và một số tỉnh, thành phố được nói lời sau cùng trước khi nghị án.

Trình bày đầu tiên, bị cáo Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch Tập đoàn Thuận An) cho hay, ông là người đứng đầu doanh nghiệp nên có trách nhiệm lớn nhất trong việc đưa ra chủ trương, chính sách hoạt động, dẫn đến sai lầm hôm nay, một sai lầm liên lụy đồng nghiệp, người thân.

Theo Hưng, sau nhiều năm lập và điều hành doanh nghiệp, cá nhân ông đã góp công sức tạo việc làm ổn định cho hơn 1.000 lao động. Đến nay, ông cảm thấy đau lòng khi đời sống, tương lai của những lao động này dần ảnh hưởng, chịu thiệt thòi.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng.

"Bị cáo vô cùng ân hận, kính mong Hội đồng xét xử xem xét cho hưởng khoan hồng”, ông Nguyễn Duy Hưng bày tỏ.

Ngoài xin khoan hồng cho mình, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An cũng mong tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, đặc biệt là ông Phạm Thái Hà và một số bị cáo là cấp dưới của ông tại tập đoàn.

Còn cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ô Pích cho rằng, sai phạm của bản thân đã ảnh hưởng lớn đến tổ chức Đảng, gây dư luận xấu trong Nhân dân.

Trong vụ án, ông Lê Ô Pích nhận lợi ích đến 4 tỷ đồng từ Tập đoàn Thuận An, song Viện Kiểm sát chỉ đề nghị phạt mức án từ 3 – 4 năm tù giam.

Liệt kê nhiều thành tích, bằng khen, huân chương, xin giảm án

Tới lượt mình, bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn Phòng Quốc hội) mong được Hội đồng xét xử khoan dung.

Cũng như ông Pích, trong gần 10 phút trình bày, ông Hà gửi lời xin lỗi tới Đảng, Nhà nước, các đồng nghiệp cơ quan cũ.

Ông Hà giãi bày, được sinh ra, lớn lên trong gia đình cách mạng giàu lòng yêu nước khi có ông, cha ruột và chú, bác đều tham gia cách mạng. Từ nền tảng gia đình như vậy, ông luôn cố gắng học tập, đạt thành tích tốt và thi đỗ đại học.

Sau khi tốt nghiệp, bị cáo phấn đấu vào cơ quan Nhà nước, trải qua nhiều cơ quan khác nhau nhưng ở đâu cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được lãnh đạo, đồng nghiệp tin tưởng, yêu quý.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đánh giá việc bị khai trừ ra khỏi Đảng, chấm dứt mọi hoạt động cống hiến cho đất nước trong khi bản thân còn rất trẻ, đầy nhiệt huyết, tự tin, khiến ông cảm thấy đây bản án khắc nghiệt, là bài học đắt giá.

Bị cách ly trong gian dài với xã hội, với gia đình khiến ông không có cơ hội chăm sóc cha già và các con. Ở trong nhà tù còn phát sinh nhiều bệnh nền như ngưng thở…Do đó, bị cáo muốn cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình.

Cuối phần trình bày, ông Phạm Thái Hà đã liệt kê nhiều bằng khen, giấy khen và được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba...

"Biết sai phạm, bị bắt tạm giam bị cáo rất ăn năn tác động gia đình nộp lại toàn bộ số tiền 750 triệu đồng là khoản tiền không đáng nhận không đáng có từ Nguyễn Duy Hưng. Qua bao nhiêu năm công tác, bị cáo rất đau xót về những cái dễ dãi của mình đã đưa đến những sai phạm", ông Hà nói.

Các bị cáo còn lại khi nói lời sau cùng đều ăn năn, hối lỗi, mong Hội đồng xét xử tuyên mức án phù hợp.

Do tính chất phức tạp của vụ án, Chủ tọa Vũ Quang Huy thông báo Hội đồng xét xử nghị án kéo dài, sẽ ra phán quyết vào chiều 18/9 !