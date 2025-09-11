Luật sư của ông Phạm Thái Hà xem việc thân chủ nhận 750 triệu đồng 'là chuyện thân tình giữa hai gia đình'

TPO - Luật sư bào chữa cho hay, với quan hệ thân tình thì việc Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng đem biếu tiền ông Phạm Thái Hà vào dịp Tết chỉ là "câu chuyện thân tình giữa hai gia đình".

Viện kiểm sát phản bác quan điểm bào chữa của luật sư

Ngày 11/9, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội tiến hành đối đáp lại luật sư bào chữa và 29 bị cáo phạm tội trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và một số địa phương.

Cũng như phần nêu quan điểm luận tội buổi sáng hôm trước, Kiểm sát viên tái khẳng định “đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng”, là điển hình của các vụ vi phạm quy định về đấu thầu.

Do đó, với ý kiến của luật sư đề nghị Hội đồng xét xử xem xét lại hậu quả và thiệt hại vụ án, Kiểm sát viên cho rằng, cơ quan tiến hành tố tụng đã xác định hậu quả từ 2 nguồn (gồm tiền mà các doanh nghiệp phải nộp lại cho Tập đoàn Thuận An để chi tiền cơ chế và tiền trong quá trình thi công, các doanh nghiệp đã nâng khống lên).

Đối với một số nội dung bào chữa đề cập đến “bối cảnh, vị trí, vai trò phạm tội của các bị cáo”, đại diện Viện Kiểm sát đối đáp, trong cáo trạng và bản luận tội xác định những bị cáo tại các Ban Quản lý dự án đều thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên. Đây là nội dung mà Kiểm sát viên thực hành quyền công tố đã cân nhắc, xem xét đến vị trí của bị cáo trong mối quan hệ, phần tương quan trong từng cơ quan, đơn vị để từ đó phân hóa trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, nhóm bị cáo thuộc Ban Quản lý dự án các tỉnh, Bộ Giao thông vận tải đều bị truy tố ở khung có hình phạt cao nhất 20 năm tù, nhưng nhiều trường hợp khi luận tội Viện Kiểm sát đã đề nghị mức án còn thấp hơn cả khung liền kề.

Điều này, theo kiểm sát viên, đã thể hiện được sự phân hóa rất cao, đồng thời vận dụng đầy đủ các văn bản hướng dẫn của Đảng và Nhà nước.

Theo giải thích của Kiểm sát viên, bản thân các bị cáo có trình độ cao nhưng khi làm nhiệm vụ nhận thấy lãnh đạo giao việc “không đúng”, cũng “có quyền từ chối không thực hiện” nhưng tất cả đều làm theo.

Bị cáo Phạm Thái Hà tại phiên tòa.

Biếu xén hàng trăm triệu là chuyện thường tình giữa hai gia đình?

Trong vụ án, bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) là quan chức cấp cao, bị quy kết “lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”, phần luận tội Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử phạt ông từ 5 - 6 năm giam.

Bào chữa cho ông Phạm Thái Hà, hai luật sư không tranh luận về tội danh do cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã thừa nhận. Tuy nhiên, luật sư mong Hội đồng xét xử xem xét đến bối cảnh phạm tội của bị cáo.

Luật sư của ông Hà cũng nhắc đến mối quan hệ thân thiết giữa thân chủ và Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng. Theo luật sư, với mối quan hệ thân tình như vậy thì việc Hưng biếu tiền ông Hà vào dịp Tết chỉ là "câu chuyện thân tình giữa hai gia đình", chứ khi đó ông Hà không nhận thức được việc nhận tiền là vi phạm pháp luật.

Luật sư cho hay, ông Hà hiện sức khỏe không được tốt khi mắc chứng ngưng thở, phải điều trị ở nhiều bệnh viện.

Luận tội trước đó, Kiểm sát viên đánh giá việc ông Hà tác động đến lãnh đạo Tỉnh ủy Bắc Giang đã gián tiếp tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An trúng thầu Dự án Cầu Đồng Việt, từ đó hưởng lợi bất chính 750 triệu đồng. Hành vi của ông Hà góp phần gây thiệt hại hơn 96 tỷ đồng ngân sách Nhà nước.

Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch Tập đoàn Thuận An), luật sư đã so sánh thân chủ của mình với bị cáo Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn), đồng thời cho rằng mức đề nghị án 10 – 11 năm tù với Hưng là quá nghiêm khắc. Lẽ ra thân chủ chỉ nên bị phạt từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù là đủ răn đe, giáo dục.

Đối đáp lại ý kiến, Kiểm sát viên cho hay, luật sư đã so sánh “không đúng” về vụ án của Tập đoàn Thuận An và vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Theo Kiểm Sát viên, vụ án Tập đoàn Phúc Sơn, bị cáo Nguyễn Văn Hậu bị xử lý về 3 tội danh, lĩnh tổng mức án 30 năm tù giam nhưng với riêng tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, Viện Kiểm sát đã đề nghị ông Hậu án phạt từ 15 - 16 năm tù. Quá trình xét xử, bị cáo Hậu nộp 768 tỷ đồng khắc phục hậu quả, Viện Kiểm sát đề nghị lại mức án giảm xuống từ 11 - 12 năm. Khi tòa tuyên án, Nguyễn Văn Hậu lĩnh 9 năm tù về tội danh này, không phải 7 năm như luật sư nói. Viện Kiểm sát đề nghị luật sư cân nhắc lời nói trong phần bào chữa.

Nêu quan điểm luận tội Hưng, Viện Kiểm sát cho hay bị cáo người có vai trò cao nhất, xuyên suốt vụ án. Hành vi mang tính chất thao túng, làm suy thoái đạo đức cán bộ, đảng viên, làm nhiều cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước bị xử lý về đảng, hành chính và hình sự, nên phải chịu trách nhiệm chính.