Khoảng trống sau cơn lũ ở Thái Nguyên, những mất mát không phải có tiền là đủ bù đắp

Hằng Moon - Trang Huyền
HHTO - Hàng trăm ngôi nhà tan hoang, tài sản, kỷ vật bị cuốn trôi theo dòng nước dữ. Với nhiều gia đình như cô bạn Hằng Moon, thiệt hại lớn nhất không chỉ là vật chất mà còn là những ký ức, là kỷ vật, là một phần của tuổi thơ.

Những ngày qua, ảnh hưởng do hoàn lưu bão số 11 (Matmo) khiến nhiều khu vực tại tỉnh Thái Nguyên ngập sâu trong nước, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. Chỉ trong vài giờ, nước dâng cao hơn một mét, nhiều tuyến phố ở trung tâm thành phố biến thành sông, hàng trăm hộ dân phải sơ tán khẩn cấp.

558094679-1395597865261413-8602987994597960694-n.jpg
Thái Nguyên nhìn từ trên cao. Ảnh: Trần Duy Tiệp
558869541-1347079030309627-4568530623447904813-n-4449.jpg
Nhiều khu dân cư bị chia cắt, nhà cửa, đồ đạc bị cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng. Ảnh: Trần Duy Tiệp
561516241-1232837305553534-4507580470274600389-n.jpg

Ba ngày sau trận lũ lịch sử, khắp các phường trung tâm và vùng ven sông vẫn còn ngổn ngang bùn đất, rác thải và mùi ẩm mốc của nước lũ. Trong muôn vàn mất mát ấy, có những câu chuyện chạm đến tận cùng nỗi đau. Là một trong những bạn trẻ có gia đình chịu ảnh hưởng trực tiếp tại trận lũ ở Thái Nguyên, Hằng Moon chia sẻ:

“Tối hôm ấy, mẹ gọi điện sau 3 ngày lũ lụt, bật khóc nức nở nói cái đàn piano của mình phải bỏ đi rồi dù mẹ đã cố gắng giữ nó. Khi nước dâng quá nhanh, mẹ đang kẹt dưới nhà ông bà để chạy lụt, chỉ kịp nhờ hàng xóm bê đàn lên đặt tạm trên bàn gỗ cao. Thế nhưng nước vẫn dâng ngập toàn bộ tầng một, rồi đổ ập xuống, cuốn theo bùn đất và để lại cảnh tan hoang. Chiếc đàn bị ngâm nước đến mức phần gỗ và động cơ bên trong bung rời ra. Buổi chiều, mấy anh bộ đội phải giúp khiêng từng mảnh còn sót lại của cây đàn ra khỏi nhà, giờ chỉ còn là một đống rác vụn vỡ”.

89277d8e-8143-46f6-aa69-1e1ae38d62aa.jpg
Trận lũ bất ngờ ập vào Thái Nguyên năm nay khiến một trong những món đồ yêu quý của cô trở thành mảnh vụn. Ảnh: NVCC

Hằng nhớ lại, trong trận lũ do ảnh hưởng từ bão Yagi năm 2024, cây đàn từng hư hỏng nặng, mẹ cô đã cố sửa với chi phí gần 8 triệu đồng chỉ vì “đó là kỷ niệm của con”. Ngày còn bé, mỗi lần sắp lụt, lúc nào cả nhà cũng chỉ lo giữ cây đàn vì phải rất tiết kiệm mới sắm được. Nó luôn là món đồ mẹ của Hằng nhờ các chú hàng xóm tới bê lên mặt bàn cao đầu tiên, có lần còn đem ra cả công an phường gửi vì sợ nước vào bị hỏng.

Có thể cây đàn không phải tài sản quá giá trị, nhưng với gia đình Hằng, đó là một thành viên, một mảnh ghép không thể thiếu cùng giá trị tinh thần rất lớn, chất chứa tình yêu và hi sinh của mẹ. “Phải sau nhiều năm dành dụm, mẹ mới có thể mua cho mình chiếc đàn piano này. Từ đó, cả mình và em trai cũng bắt đầu học những nốt nhạc đầu tiên trên chính chiếc đàn ấy. Mỗi buổi chiều, mình ngồi ở góc nhà thân thuộc, vừa tập đàn vừa lơ đãng nhìn ra khu vườn sau cửa sổ. Góc kê đàn ấy cũng là nơi yêu thích nhất trong căn nhà - nơi mỗi dịp Tết đến, hai mẹ con lại cắm một bình hoa nhỏ để trang trí, như một thói quen gắn liền với niềm vui và kỷ niệm”, Hằng tâm sự.

ef65367a-d2c3-4673-a64b-fc94655ee10d.jpg
Chiếc đàn từng là kỉ niệm của cả gia đình Hằng. Ảnh: NVCC

Năm trước, 4 tủ sách trong phòng đọc của nhà cô bạn đã đổ và ngâm nước toàn bộ. Mẹ cô nhặt từng cuốn, phơi khô và cứ để ngoài sân không chịu vứt vì tiếc, vì biết rằng không bao giờ có thể mua lại được toàn bộ số sách ấy: “Mình không thể tưởng tượng được cảm giác của mẹ khi mở cửa thấy chiếc đàn, bàn ghế, bàn thờ, giường, tủ ngổn ngang”.

Dọn dẹp sau một trận lũ có thể chỉ mất vài ngày, vài tuần, nhưng để gột rửa nỗi trống trải trong lòng những người từng đi qua cơn bão, lũ lụt thì có lẽ phải rất lâu. Người ta vẫn nói, “còn người là còn của”, nhưng có những mất mát chẳng thể đong đếm bằng vật chất, chỉ có thể giữ lại bằng ký ức và tình thương.

Hiện nay, cả nước đang chung tay hướng về Thái Nguyên cũng như nhiều tỉnh, thành phố khác đang chịu ảnh hưởng nặng bởi lũ lụt. Từ những chuyến xe chở nhu yếu phẩm, quyên góp đến các đoàn thiện nguyện cũng có mặt kịp thời để sẻ chia, động viên đều góp phần xoa dịu nỗi đau, tiếp thêm hy vọng để người dân nơi đây sớm ổn định lại cuộc sống.

chan-trang.jpg
Hằng Moon - Trang Huyền
#Thái Nguyên #bão số 11 #lũ lụt #ảnh hưởng sau bão

