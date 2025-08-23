Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Khi Chủ tịch xã cùng livestream bán na đặc sản

Nguyễn Duy Chiến
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Người tung, kẻ hứng đầy hứng khởi, phiên livestream sôi động, thu hút đông đảo người xem và cộng đồng mạng giúp lan tỏa cho loại đặc sản riêng có của người xứ Lạng đến muôn phương.

Sáng 23/8 tại khu vực trồng na Lũng Than, thôn Lũng Cút, chợ truyền thống na Chi Lăng và khu di tích lịch sử ải Chi Lăng diễn ra phiên livestream bán na. Tham gia với vai trò nhân vật chính giới thiệu, bán quả là ông Vi Thiện Việt, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Chi Lăng và Tik Tok nổi tiếng “Thị Hến” “Cô Hến”.

tp-h3a.jpg
Chủ tịch xã Vi Thiện Việt (bên trái) hào hứng cùng Tictoker “Cô Hến” thực hiện phiên livestream quảng bá quả na Chi Lăng. Ảnh: Duy Chiến.

Ông Vi Thiện Việt cho biết, đây là một trong chuỗi truyền thông, quảng bá na Chi Lăng năm 2025 với chủ đề “Đặc sản na Chi Lăng - nâng tầm thương hiệu, phát triển bền vững” nhằm tiếp tục nâng cao uy tín, giữ vững thương hiệu sản phẩm na Chi Lăng; quảng bá, kết nối tiêu thụ các sản phẩm nông sản, đặc sản và sản phẩm du lịch của tỉnh Lạng Sơn nói chung và xã Chi Lăng nói riêng. Tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ, động viên tinh thần, đưa phong trào “Bình dân học vụ số” trở thành phong trào thường xuyên, liên tục và phát triển sâu rộng, đều khắp trên địa bàn xã; trở thành bước đột phá trong nâng cao nhận thức và kỹ năng số.

tp-h2.jpg
Phiên livestream sôi động, thu hút đông đảo người xem. Ảnh: Duy Chiến
tp-h5.jpg
Thông qua các cơ quan báo chí, truyền thông, ông Vi Thiện Việt mong muốn quả na được lan tỏa trong cộng đồng. Ảnh: Duy Chiến.
tp-h7.jpg
Người dân Lũng Than chở na xuống núi bán cho tư thương.

“Bản thân tôi lần đầu tham gia hoạt động này, cũng có chút hồi hộp, bỡ ngỡ song đây là niềm vinh dự khi được góp phần nhỏ bé của mình giới thiệu, quảng bá đặc sản na quê hương nên góp phần nâng cao giá trị sản phẩm na Chi Lăng. Trong thời gian tới UBND xã sẽ tiếp tục chỉ đạo ban ngành chuyên môn của địa phương hướng dẫn, khuyến khích hỗ trợ người dân tận dụng công nghệ để bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, nhất là quả na Chi Lăng”, ông Vi Thiện Việt chia sẻ.

tp-h4.jpg
Chủ tịch xã Chi Lăng bán na cho người dân trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Duy Chiến.

Diễn ra trong 3 tiếng (từ 7 đến 9 giờ ngày 23/8), phiên livestream đã thu hút hàng nghìn lượt người trong và ngoài tỉnh Lạng Sơn tham gia với tổng số tiền bán na Chi Lăng được hàng trăm triệu đồng.

h6.jpg
Tuổi trẻ Chi Lăng tự hào với quả na đặc sản quê nhà.
tp-h1.jpg
Ngoài quả na, lãnh đạo xã và Tik Tok “Cô Hến” cũng giới thiệu quảng bá những sản vật riêng có ở Chi Lăng. Ảnh: Duy Chiến.

Tại phiên livestream, chính quyền xã đã tổ chức hướng dẫn người dân bán hàng qua các nền tảng số như Zalo, Facebook, Tiktok và các trang mạng; đưa ra thị trường các sản phẩm có nguồn gốc, vùng trồng, nhãn mác rõ ràng.

Trong khuôn khổ chương trình quảng bá, giới thiệu nông sản tiêu biểu của xã Chi Lăng đã diễn ra Lễ phát động Phong trào 60 ngày cao điểm “Bình dân học vụ số” trên địa bàn Chi Lăng.

tp-h7-9078.jpg
Nguyễn Duy Chiến
#quả na Chi Lăng #livestream bán na #thương hiệu na Chi Lăng #quảng bá nông sản Lạng Sơn #phát triển bền vững nông nghiệp #bán hàng online na Chi Lăng #Tictoker Thị Hến #chương trình Bình dân học vụ số #truyền thông quảng bá đặc sản #kỹ năng bán hàng trực tuyến

Xem thêm

Cùng chuyên mục