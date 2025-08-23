Khi Chủ tịch xã cùng livestream bán na đặc sản

TPO - Người tung, kẻ hứng đầy hứng khởi, phiên livestream sôi động, thu hút đông đảo người xem và cộng đồng mạng giúp lan tỏa cho loại đặc sản riêng có của người xứ Lạng đến muôn phương.

Sáng 23/8 tại khu vực trồng na Lũng Than, thôn Lũng Cút, chợ truyền thống na Chi Lăng và khu di tích lịch sử ải Chi Lăng diễn ra phiên livestream bán na. Tham gia với vai trò nhân vật chính giới thiệu, bán quả là ông Vi Thiện Việt, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Chi Lăng và Tik Tok nổi tiếng “Thị Hến” “Cô Hến”.

Chủ tịch xã Vi Thiện Việt (bên trái) hào hứng cùng Tictoker “Cô Hến” thực hiện phiên livestream quảng bá quả na Chi Lăng. Ảnh: Duy Chiến.

Ông Vi Thiện Việt cho biết, đây là một trong chuỗi truyền thông, quảng bá na Chi Lăng năm 2025 với chủ đề “Đặc sản na Chi Lăng - nâng tầm thương hiệu, phát triển bền vững” nhằm tiếp tục nâng cao uy tín, giữ vững thương hiệu sản phẩm na Chi Lăng; quảng bá, kết nối tiêu thụ các sản phẩm nông sản, đặc sản và sản phẩm du lịch của tỉnh Lạng Sơn nói chung và xã Chi Lăng nói riêng. Tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ, động viên tinh thần, đưa phong trào “Bình dân học vụ số” trở thành phong trào thường xuyên, liên tục và phát triển sâu rộng, đều khắp trên địa bàn xã; trở thành bước đột phá trong nâng cao nhận thức và kỹ năng số.

Phiên livestream sôi động, thu hút đông đảo người xem. Ảnh: Duy Chiến

Thông qua các cơ quan báo chí, truyền thông, ông Vi Thiện Việt mong muốn quả na được lan tỏa trong cộng đồng. Ảnh: Duy Chiến.

Người dân Lũng Than chở na xuống núi bán cho tư thương.

“Bản thân tôi lần đầu tham gia hoạt động này, cũng có chút hồi hộp, bỡ ngỡ song đây là niềm vinh dự khi được góp phần nhỏ bé của mình giới thiệu, quảng bá đặc sản na quê hương nên góp phần nâng cao giá trị sản phẩm na Chi Lăng. Trong thời gian tới UBND xã sẽ tiếp tục chỉ đạo ban ngành chuyên môn của địa phương hướng dẫn, khuyến khích hỗ trợ người dân tận dụng công nghệ để bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, nhất là quả na Chi Lăng”, ông Vi Thiện Việt chia sẻ.

Chủ tịch xã Chi Lăng bán na cho người dân trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Duy Chiến.

Diễn ra trong 3 tiếng (từ 7 đến 9 giờ ngày 23/8), phiên livestream đã thu hút hàng nghìn lượt người trong và ngoài tỉnh Lạng Sơn tham gia với tổng số tiền bán na Chi Lăng được hàng trăm triệu đồng.

Tuổi trẻ Chi Lăng tự hào với quả na đặc sản quê nhà.

Ngoài quả na, lãnh đạo xã và Tik Tok “Cô Hến” cũng giới thiệu quảng bá những sản vật riêng có ở Chi Lăng. Ảnh: Duy Chiến.

Tại phiên livestream, chính quyền xã đã tổ chức hướng dẫn người dân bán hàng qua các nền tảng số như Zalo, Facebook, Tiktok và các trang mạng; đưa ra thị trường các sản phẩm có nguồn gốc, vùng trồng, nhãn mác rõ ràng.