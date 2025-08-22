Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Giảm nghèo bền vững

Google News

Nhiều mô hình giúp phụ nữ khó khăn vươn lên trong cuộc sống ở Đắk Lắk

Nguyễn Thảo
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) các xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều mô hình ý nghĩa và thiết thực. Qua đó, tiếp thêm động lực cho chị em khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.

Hội LHPN xã Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) vừa tổ chức sinh hoạt các mô hình “Hũ gạo tình thương” tại 4 thôn trên địa bàn xã. Chị em tham gia mô hình đã mở các hũ gạo, thu được 100kg gạo, hỗ trợ trực tiếp cho 10 gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

tp-1.jpg
Mô hình 'Hũ gạo tình thương' đã giúp nhiều hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Mô hình “Hũ gạo tình thương” cũng là một hoạt động ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc, được Hội LHPN xã Ea Súp duy trì và nhân rộng nhiều năm qua. Mô hình này đã giúp các chị em hình thành thói quen tiết kiệm, tương trợ lẫn nhau. Hũ gạo được đặt tại các nhà máy xay xát trên địa bàn, mỗi lần đi xay lúa chị em sẽ bỏ gạo vào hũ. Người ít thì vài lon, người nhiều từ vài ký (kg). Sau đó, hội sẽ đi gom gạo một lần, tiến hành rà soát những hộ nghèo, người già neo đơn, trẻ em mồ côi để trao tặng.

Trong những buổi sinh hoạt, hội viên tham gia các mô hình sẽ trao đổi, chia sẻ về cách thức vận hành, duy trì mô hình, vận động thành viên tham gia mô hình. Bên cạnh đó xem xét, thống nhất danh sách hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ gạo. Qua đó, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó trong hội viên phụ nữ, giúp chị em vơi bớt khó khăn, có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Để giúp hội viên phụ nữ vươn lên thoát nghèo, mới đây Hội LHPN xã Ea Knốp (tỉnh Đắk Lắk) đã trao mô hình sinh kế cho hội viên phụ nữ.

tp-2.jpg
Nhiều mô hình Hội LHPN trên địa bàn tỉnh triển khai giúp đỡ nhiều gia đình vươn lên trong cuộc sống.

Nhận đàn heo giống từ Hội LHPN xã Ea Knốp trao, chị H' Xuân Niê (dân tộc Ê đê, xã Ea Knốp) không giấu được xúc động và cảm kích. Chị chia sẻ, trước đây, chị được tiếp cận nguồn vốn xây nhà, nay lại được trao đàn heo để phát triển kinh tế. Qua đó, tiếp thêm động lực cho chị làm ăn kinh tế, ổn định cuộc sống.

Trước đây, khi gia đình chị được hỗ trợ xây dựng căn nhà kiên cố, vợ chồng chị nỗ lực, chăm chỉ làm ăn vươn lên phát triển kinh tế. Đến năm 2023, gia đình chị chính thức thoát nghèo.

Tháng 6 vừa qua, chồng chị H’Xuân không may bị tai nạn giao thông qua đời, một mình chị phải gồng gánh nuôi hai con. Cuộc sống của chị khó khăn và chật vật. Nhằm động viên tinh thần, giúp chị vượt qua biến cố, Hội LHPN xã Ea Knốp hỗ trợ mô hình sinh kế này để chị có thêm điều kiện phát triển kinh tế, tạo thu nhập ổn định để không tái nghèo.

Việc trao sinh kế cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, khẳng định sự đồng hành của tổ chức hội với phụ nữ trên con đường thoát nghèo, khởi nghiệp vươn lên làm chủ cuộc sống.

Nguyễn Thảo
#hội viên #phụ nữ #khó khăn #thoát nghèo #mô hình #Đắk Lắk

Xem thêm

Cùng chuyên mục