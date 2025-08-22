Nhiều mô hình giúp phụ nữ khó khăn vươn lên trong cuộc sống ở Đắk Lắk

TPO - Thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) các xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều mô hình ý nghĩa và thiết thực. Qua đó, tiếp thêm động lực cho chị em khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.

Hội LHPN xã Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) vừa tổ chức sinh hoạt các mô hình “Hũ gạo tình thương” tại 4 thôn trên địa bàn xã. Chị em tham gia mô hình đã mở các hũ gạo, thu được 100kg gạo, hỗ trợ trực tiếp cho 10 gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Mô hình 'Hũ gạo tình thương' đã giúp nhiều hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Mô hình “Hũ gạo tình thương” cũng là một hoạt động ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc, được Hội LHPN xã Ea Súp duy trì và nhân rộng nhiều năm qua. Mô hình này đã giúp các chị em hình thành thói quen tiết kiệm, tương trợ lẫn nhau. Hũ gạo được đặt tại các nhà máy xay xát trên địa bàn, mỗi lần đi xay lúa chị em sẽ bỏ gạo vào hũ. Người ít thì vài lon, người nhiều từ vài ký (kg). Sau đó, hội sẽ đi gom gạo một lần, tiến hành rà soát những hộ nghèo, người già neo đơn, trẻ em mồ côi để trao tặng.

Trong những buổi sinh hoạt, hội viên tham gia các mô hình sẽ trao đổi, chia sẻ về cách thức vận hành, duy trì mô hình, vận động thành viên tham gia mô hình. Bên cạnh đó xem xét, thống nhất danh sách hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ gạo. Qua đó, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó trong hội viên phụ nữ, giúp chị em vơi bớt khó khăn, có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Để giúp hội viên phụ nữ vươn lên thoát nghèo, mới đây Hội LHPN xã Ea Knốp (tỉnh Đắk Lắk) đã trao mô hình sinh kế cho hội viên phụ nữ.

Nhiều mô hình Hội LHPN trên địa bàn tỉnh triển khai giúp đỡ nhiều gia đình vươn lên trong cuộc sống.

Nhận đàn heo giống từ Hội LHPN xã Ea Knốp trao, chị H' Xuân Niê (dân tộc Ê đê, xã Ea Knốp) không giấu được xúc động và cảm kích. Chị chia sẻ, trước đây, chị được tiếp cận nguồn vốn xây nhà, nay lại được trao đàn heo để phát triển kinh tế. Qua đó, tiếp thêm động lực cho chị làm ăn kinh tế, ổn định cuộc sống.

Trước đây, khi gia đình chị được hỗ trợ xây dựng căn nhà kiên cố, vợ chồng chị nỗ lực, chăm chỉ làm ăn vươn lên phát triển kinh tế. Đến năm 2023, gia đình chị chính thức thoát nghèo.

Tháng 6 vừa qua, chồng chị H’Xuân không may bị tai nạn giao thông qua đời, một mình chị phải gồng gánh nuôi hai con. Cuộc sống của chị khó khăn và chật vật. Nhằm động viên tinh thần, giúp chị vượt qua biến cố, Hội LHPN xã Ea Knốp hỗ trợ mô hình sinh kế này để chị có thêm điều kiện phát triển kinh tế, tạo thu nhập ổn định để không tái nghèo.

Việc trao sinh kế cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, khẳng định sự đồng hành của tổ chức hội với phụ nữ trên con đường thoát nghèo, khởi nghiệp vươn lên làm chủ cuộc sống.