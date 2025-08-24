"Khế Ước Bán Dâu": Lâm Thanh Mỹ hiếm hoi “làm vợ”, Lãnh Thanh nhập vai thầy trừ tà

Showcase Khế Ước Bán Dâu có hoạt động Ngày Hội Cổ Trang bắt đầu từ sáng, nơi người tham gia được nghệ nhân vấn tóc, cài trâm, mặc thử Việt phục, têm trầu cánh phượng, vẽ lên quạt cổ trang. Khu vực check-in được dựng thành gian nhà họ Vũ - bối cảnh chính trong phim.

Buổi showcase được thực hiện dưới hình thức một lễ rước dâu. Dàn diễn viên chính của bộ phim gồm: Lâm Thanh Mỹ, Hữu Vi, Lãnh Thanh, Trà My, Tuyết Anh xuất hiện trong hỷ phục Việt lộng lẫy. Đặc biệt, buổi showcase cũng có sự góp mặt của nhà văn Thục Linh - tác giả tác phẩm gốc - tiểu thuyết Khế Ước Bán Dâu. Nữ nhà văn “hồi hộp và mong đợi đến ngày phim công chiếu để xem những gì mình từng tưởng tượng có thể trở thành hiện thực hay không”.

Lâm Thanh Mỹ vào vai cô dâu Nhài, 17 tuổi. Khi đọc kịch bản, nữ diễn viên cảm nhận nhân vật là một cô gái cô đơn, ít được sẻ chia trong gia đình họ Vũ. Một trong những cảnh khiến Gen Z xúc động nhất là cảnh hát ru. Lâm Thanh Mỹ kể: “Tôi đã tập hát rất kỹ, có lần ghi âm để cả đoàn nghe thử thì bất ngờ bật khóc ngay trong lúc thu".

Lâm Thanh Mỹ thừa nhận nhân vật có nhiều trải nghiệm mới lạ so với độ tuổi thật của mình: “Nhài phải trải qua lấy chồng, sinh con… nên tôi buộc phải trưởng thành hơn về mặt tâm lý để hóa thân trọn vẹn”.

Lâm Thanh Mỹ chia sẻ về lần hiếm hoi "làm vợ" trên màn ảnh rộng.

Để nhập vai, Lãnh Thanh tiết lộ đã áp dụng nhiều phương pháp đặc biệt, từ việc dậy sớm lúc 6 giờ sáng để chạy bộ 5km trong cái lạnh miền Bắc, đến thói quen tắm nước lạnh vào buổi tối. Nam diễn viên thậm chí còn lựa chọn cách cởi trần ngồi thiền giữa trời lạnh, kết hợp với việc bắt ấn để cảm nhận rõ hơn trạng thái tâm linh của nhân vật.

Trong Trailer chính thức, Khế Ước Bán Dâu hé lộ những lễ nghi khắt khe trong hành trình Nhài về làm dâu nhà họ Vũ, nơi từng quy tắc đều chất chứa những ẩn ý khó lường. Bên cạnh đó, diện mạo các nàng dâu khác cũng dần hiện rõ, góp phần làm sáng tỏ hơn bức tranh u ám về những “tân nương” ký kết khế ước.

Đoạn nhá hàng đi sâu vào các luật lệ nghiêm khắc của gia tộc: Không rời khỏi phòng sau canh nhất đêm rằm, không tùy tiện vào phòng lão phu nhân… Những quy tắc tưởng như để giữ gìn lễ nghi lại phơi bày sự giam hãm của nề nếp gia phong, đặc biệt là gánh nặng đặt lên người phụ nữ - phải sinh con trai nối dõi. Chính từ đây, các xung đột ngấm ngầm, những định kiến hà khắc và bi kịch gia tộc bắt đầu lộ diện.