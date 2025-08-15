Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Khánh thành Trung tâm Chỉ huy tác chiến khu vực chính trị Ba Đình

Minh Đức
TPO - Trung tâm được trang bị hệ thống công nghệ hiện đại tích hợp trí tuệ nhân tạo, mạng lưới camera giám sát thông minh, khả năng tự động phát hiện và cảnh báo đối tượng hoặc vật thể khả nghi, cùng hệ thống lưu trữ và phân tích dữ liệu lớn.

screen-shot-2025-08-15-at-103513.png
Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cùng các đại biểu gắn biển công trình trung tâm. Ảnh: Như Ý.

Sáng 15/8, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) tổ chức Lễ khánh thành và gắn biển công trình “Trung tâm Chỉ huy tác chiến khu vực chính trị Ba Đình”.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Trần Hải Quân, Phó Viện trưởng Viện KSND Tối cao, nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; Thiếu tướng Phạm Thanh Hùng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tham dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai dự án.

d580e4b5-f19f-42de-bad1-b7a0f63c8a39.jpg
Các đại biểu tại lễ khánh thành công trình. Ảnh: Như Ý.

Khu vực chính trị Ba Đình là nơi tập trung nhiều cơ quan của Đảng và Nhà nước, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình, cùng các địa điểm thường xuyên diễn ra hoạt động đón tiếp nguyên thủ và đoàn khách quốc tế.

Trong bối cảnh tình hình an ninh thế giới diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch gia tăng hoạt động chống phá với thủ đoạn ngày càng tinh vi, từ tấn công công nghệ cao, sử dụng thiết bị bay không người lái mang chất nổ, vũ khí sinh, hóa, đến khủng bố, gây rối trật tự công cộng, việc thành lập một trung tâm chỉ huy tác chiến hiện đại là yêu cầu cấp thiết.

Trung tâm được trang bị hệ thống công nghệ hiện đại tích hợp trí tuệ nhân tạo, mạng lưới camera giám sát thông minh, khả năng tự động phát hiện và cảnh báo đối tượng hoặc vật thể khả nghi, cùng hệ thống lưu trữ và phân tích dữ liệu lớn. Hệ thống này được kết nối và chia sẻ thông tin trực tiếp với một số đơn vị chức năng của Bộ Công an.

Trong quá trình xây dựng, dự án gặp nhiều khó khăn về điều kiện địa chất, yêu cầu điều chỉnh thiết kế để đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ, phòng cháy chữa cháy và kết nối hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp của các đơn vị chức năng và nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ, công trình đã hoàn thành vượt tiến độ, bảo đảm 100% kế hoạch vốn, đạt yêu cầu về chất lượng, thẩm mỹ và công năng.

49019190-5777-4a5e-84f2-b723a03e3c58.jpg
Thiếu tướng Phạm Thanh Hùng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an.

Dự án gồm hai hợp phần: Xây dựng công trình Trung tâm Chỉ huy tác chiến và trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật bảo đảm an ninh, an toàn khu vực chính trị Ba Đình.

Công trình có tổng diện tích hơn 10.900 m², được bố trí gồm: Phòng chỉ huy, điều hành, thí nghiệm và kỹ thuật; Kho vũ khí, công cụ hỗ trợ; Phòng truyền thống, hội trường, thư viện; Khu ứng trực cho lực lượng đặc nhiệm; Tầng hầm phục vụ để xe và bố trí kỹ thuật nghiệp vụ.

dcd8500a-42bf-4297-937d-0d94aac294c5.jpg
Các hoạt động giám sát thuộc trung tâm. Ảnh: Như Ý.

Việc đưa Trung tâm Chỉ huy tác chiến khu vực chính trị Ba Đình vào hoạt động là bước tiến quan trọng trong thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và Đề án số 04 của Bộ Công an về xây dựng lực lượng Cảnh vệ “trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, góp phần củng cố “lá chắn thép” bảo vệ tuyệt đối an toàn cho trung tâm chính trị của cả nước.

Minh Đức
