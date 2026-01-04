Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đà Nẵng:

Khách Tây 'vào vai' nghệ nhân làm gốm ở

Giang Thanh

TPO - Vừa được vinh danh là điểm du lịch cộng đồng tốt nhất năm 2025, làng gốm Thanh Hà ở phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng tấp nập đón khách tham quan làng nghề, trải nghiệm nặn gốm trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

tp-khach-tay-trai-nghiem-lang-gom-18.jpg
Đây là điểm du lịch trải nghiệm hấp dẫn du khách, đặc biệt là du khách quốc tế. Không gian làng nghề truyền thống được giữ gìn nguyên vẹn với các lò gốm đất nung, hàng rào chè tàu, những con đường lát gạch truyền thống...
tp-khach-tay-trai-nghiem-lang-gom-2.jpg
Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, các lò gốm ở đây đều kín khách trải nghiệm nặn gốm, tô tượng. Đa phần du khách đều đặt chỗ trước thông qua các trang web du lịch hoặc qua Facebook, Viber...
tp-khach-tay-trai-nghiem-lang-gom-4.jpg
Một lần trải nghiệm làm gốm kéo dài khoảng 1-2 giờ đồng hồ, du khách được tự tay tạo hình cho gốm trên bàn xoay, chờ sấy gốm và trang trí. Bình hoa, cốc nước, đĩa sứ, chén... là những vật dụng mà phần đông du khách lựa chọn để nặn.
tp-khach-tay-trai-nghiem-lang-gom-8.jpg
Đến Việt Nam du lịch đã hơn nửa tháng, trong dịp năm mới, chị Ingrid (du khách Na Uy) cùng nhóm bạn lựa chọn đến Đà Nẵng để tham quan. Biết đến làng gốm Thanh Hà qua các bài giới thiệu trên các chuyên trang du lịch﻿, nhóm của chị lên lịch để tham quan và trải nghiệm làm gốm.
tp-khach-tay-trai-nghiem-lang-gom-7.jpg
"Đây là lần đầu tiên tôi tự tay làm gốm, thực sự rất khó để điều khiển và tạo hình cho đất sét trên bàn xoay. Nhờ sự hỗ trợ của nghệ nhân, tôi mới có thể tạo ra một chiếc cốc uống nước không đến nỗi nào. Đây thực sự là trải nghiệm rất mới mẻ, thú vị", chị Ingrid nói.
tp-khach-tay-trai-nghiem-lang-gom-14.jpg
Theo ông Nguyễn Sáu (chủ cơ sở sản xuất gốm), những ngày qua, rất đông du khách quốc tế ghé đến làng gốm để tham quan, trải nghiệm làng nghề. Đa phần khách đều "booking" trực tuyến để đảm bảo lịch trình, cơ sở cũng có sự chuẩn bị chu đáo hơn.
tp-khach-tay-trai-nghiem-lang-gom-9.jpg
"Trải nghiệm nghề gốm đặc biệt thu hút khách nước ngoài, họ sẵn sàng bỏ ra hàng tiếng đồng hồ hoặc cả ngày trời làm gốm, chờ đợi để có thể mang thành phẩm về. Việc phát triển du lịch cũng giúp các hộ làm gốm đảm bảo sinh kế bền vững, giữ gìn và phát huy nghề truyền thống", ông Sáu nói.
tp-khach-tay-trai-nghiem-lang-gom-12.jpg
tp-khach-tay-trai-nghiem-lang-gom-19.jpg
Theo anh Lê Văn Nhật (38 tuổi, chủ cơ sở sản xuất gốm), thời gian qua, những nghệ nhân làng gốm Thanh Hà đã phát triển đa dạng các sản phẩm, phục vụ thị hiếu của du khách trong nước và quốc tế.
tp-khach-tay-trai-nghiem-lang-gom-15.jpg
tp-khach-tay-trai-nghiem-lang-gom-11.jpg
"Cơ sở của tôi triển khai các hoạt động workshop làm gốm dành cho khách có thời gian lưu trú dài ngày ở Hội An. Các sản phẩm do khách làm ra sẽ được đưa vào lò nung thay vì sấy như trước đây. Sau 3-4 ngày, du khách có thể cầm trên tay những sản phẩm độc nhất do chính tay mình nặn ra", anh Nhật nói.

Theo thống kê, năm 2025 làng gốm Thanh Hà đón hơn 251.000 lượt khách tham quan (trong đó, 95% là khách quốc tế). Hiện, làng nghề có 37 hộ dân với 68 lao động trực tiếp tham gia sản xuất gốm và hoạt động phục vụ du lịch. Hạ tầng phục vụ du lịch cộng đồng tiếp tục được đầu tư đồng bộ với hệ thống đường nội bộ, bãi đỗ xe, xe điện trung chuyển, bảng chỉ dẫn, sơ đồ tham quan, điểm check-in... Đặc biệt, từ ngày 1/9/2025, bến du lịch làng gốm Thanh Hà đã được đưa vào hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho các tour đường sông kết nối làng nghề

Giang Thanh
