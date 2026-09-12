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Kinh tế

Kết nối nguồn lực xanh cho phát triển bền vững

P.V

Nằm trong khuôn khổ sự kiện Đối thoại Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) lần thứ 3 năm 2026 (FD 2026), Nam A Bank tiếp tục khẳng định vai trò là tổ chức tài chính tiên phong sát cánh cùng chính quyền Thành phố trong các hoạt động đối ngoại đa phương, thúc đẩy chuyển đổi xanh và kết nối hạ tầng – tài chính quốc tế.

Với chủ đề “Đối ngoại địa phương: Động lực cho đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững”, FD 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 12/9/2026 tại phường Vũng Tàu, TP.HCM. Sự kiện do UBND TP.HCM chủ trì tổ chức với quy mô quốc tế ấn tượng, quy tụ gần 500 đại biểu trong nước và quốc tế, bao gồm đại diện từ 36 đoàn địa phương, đối tác quốc tế phủ rộng khắp các châu lục cùng lãnh đạo các bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Nhân dân TPHCM phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Nhân dân TPHCM phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

FD 2026 mang ý nghĩa chiến lược quan trọng khi được tổ chức trong không gian đô thị phát triển mới của TP.HCM. Sự kiện nhằm cụ thể hóa định hướng chuyển hóa các mối quan hệ đối ngoại hữu nghị thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thiết thực, giúp TP.HCM và các địa phương thu hút đầu tư, công nghệ tiên tiến, tri thức quản trị hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Khai mạc sự kiện là tiết mục Mời trà.
Khai mạc sự kiện là tiết mục Mời trà.

Chuỗi sự kiện bao gồm các hoạt động trọng tâm: Hội nghị Thị trưởng, các Phiên thảo luận chuyên đề và Chương trình Ngoại giao công chúng và Tham quan thực địa.

Là một trong những diễn giả chính của sự kiện, ông Hà Huy Cường – Phó Tổng giám đốc Nam A Bank đã có phần trình bày tham luận quan trọng với chủ đề: “Tài chính xanh như đòn bẩy chuyển đổi hệ sinh thái cảng biển – logistics: Vai trò của đối ngoại địa phương trong kết nối doanh nghiệp với nguồn lực và thị trường quốc tế”.

Phát biểu tại sự kiện, ông Hà Huy Cường nhấn mạnh: Trong bối cảnh thương mại toàn cầu tái cấu trúc, các tiêu chuẩn xanh không chỉ là yêu cầu về môi trường mà đã trở thành điều kiện bắt buộc để hàng hóa và tàu vận chuyển Việt Nam tiếp cận các thị trường lớn. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi xanh của hạ tầng cảng biển, kho bãi, trung tâm logistics và phương tiện vận tải đòi hỏi nguồn vốn rất lớn và dài hạn.

Ông Hà Huy Cường – Phó Tổng giám đốc Nam A Bank tham gia Phiên thảo luận chính của sự kiện.
Ông Hà Huy Cường – Phó Tổng giám đốc Nam A Bank tham gia Phiên thảo luận chính của sự kiện.

“Tài chính xanh cần được tiếp cận theo hướng chia sẻ và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện quá trình chuyển đổi, thay vì chỉ tài trợ cho những dự án đã hoàn toàn đạt tiêu chí xanh. Ngân hàng cần tham gia ngay từ giai đoạn cấu trúc phương án đầu tư, lồng ghép các chỉ tiêu về hiệu quả năng lượng, phát thải và quản trị rủi ro môi trường – xã hội (ESG) vào quá trình thẩm định”, ông Hà Huy Cường chia sẻ.

Đặc biệt, Nam A Bank cũng đề xuất phương thức tiếp cận theo hệ sinh thái, điển hình như việc Ngân hàng song hành tài trợ chuỗi liên kết hệ sinh thái kho lạnh NECS và Cảng biển quốc tế QTM. Việc kết nối dòng vốn tín dụng với dòng hàng, dòng tiền và dữ liệu vận hành xuyên suốt giữa kho lạnh, cảng biển và dịch vụ logistics sẽ giúp tối ưu hóa chi phí, tăng tính minh bạch trong truy xuất nguồn gốc và nâng cao năng lực cạnh tranh toàn diện cho chuỗi cung ứng.

Toàn cảnh sự kiện.
Toàn cảnh sự kiện.

Để tài chính xanh thực sự trở thành đòn bẩy phát triển, Nam A Bank đã chủ động đóng vai trò cầu nối đưa các dòng vốn quốc tế chất lượng cao lưu thông vào nền kinh tế Việt Nam. Ngân hàng liên tục mở rộng mạng lưới đối tác chiến lược toàn cầu với các định chế tài chính hàng đầu như J.P. Morgan, IFC, ADB, FMO, Proparco, Symbiotics, BlueOrchard, responsAbility...

Kết nối nguồn lực xanh cho phát triển bền vững ảnh 5

Quan khách, đại biểu trải nghiệm không gian Trà - Tea Connect của Nam A Bank.

Tính đến nay, Ngân hàng đã nâng tổng giá trị nguồn vốn quốc tế huy động thành công lên gần 350 triệu USD. Nguồn lực này được Ngân hàng ưu tiên phân bổ cho danh mục tín dụng xanh, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp SMEs, các dự án năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng và chuyển đổi hạ tầng hướng tới mục tiêu Net Zero 2050.

Tham gia FD 2026 lần này, Nam A Bank khẳng định cam kết phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan chính quyền địa phương, các hiệp hội doanh nghiệp và đối tác quốc tế nhằm biến các thỏa thuận hợp tác đối ngoại thành những dự án tài trợ thiết thực. Sự chủ động của các tổ chức tài chính như Nam A Bank không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp hạ tầng logistics đáp ứng chuẩn mực quốc tế mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Tp.HCM trở thành trung tâm dịch vụ, logistics và tài chính xanh hàng đầu khu vực.

P.V
#phát triển bền vững #tài chính xanh #FD 2026 #Nam A Bank #hạ tầng logistics #chuyển đổi xanh #TP.HCM

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