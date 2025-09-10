Israel tuyên bố sẽ loại bỏ lãnh đạo Hamas nếu họ sống sót

TPO - Nếu Israel chưa giết được các lãnh đạo Hamas trong cuộc không kích ở Qatar ngày 9/9 thì lần tới sẽ thành công. Đại sứ Israel tại Mỹ tuyên bố như vậy sau cuộc tấn công gây choáng váng của Israel.

Toà nhà ở Doha hư hại sau vụ không kích của Israel ngày 9/9. (Ảnh: Reuters)

“Ngay lúc này, có thể chúng tôi đang hứng một số chỉ trích. Nhưng rồi mọi người sẽ vượt qua thôi. Và Israel đang thay đổi theo hướng tốt hơn”, Đại sứ Yechiel Leiter nói trong chương trình của Fox News tối 9/9.

Israel tìm cách ám sát các lãnh đạo chính trị của Hamas bằng cuộc tấn công vào thủ đô Doha của Qatar, trong một bước đi mà Mỹ gọi là đơn phương và không mang lại lợi ích cho cả Washington lẫn Tel Aviv.

Vụ tấn công gây choáng váng vì Qatar đang đóng vai trò trung gian cho các cuộc đàm phán nhằm đạt thoả thuận ngừng bắn ở Dải Gaza. “Nếu lần này chúng tôi chưa diệt được họ, lần sau sẽ làm được”, Đại sứ Leiter nhấn mạnh.

Hamas cho biết 5 thành viên của họ thiệt mạng trong vụ tấn công, trong đó có con trai của ông Khalil al-Hayya – thủ lĩnh lưu vong của Hamas và là người đàm phán hàng đầu của lực lượng này.

Ông Suhail al-Hindi, thành viên chính trị Hamas, nói với kênh Al Jazeera rằng các lãnh đạo cấp cao của phong trào sống sót sau vụ tấn công. Một nhân viên an ninh của Qatar thiệt mạng. Qatar cáo buộc Israel “phản bội” và thực hiện “chủ nghĩa khủng bố nhà nước”.

Vụ tấn công khiến các nước Ả-rập vội vã tiến hành hàng loạt hoạt động ngoại giao.

Reuters dẫn nguồn tin cho biết, Tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan và Thái tử Jordan Hussein dự kiến đến Qatar trong ngày 10/9, còn Thái tử Ả-rập Xê-út Mohammed bin Salman sẽ tới nước này vào ngày 11/9.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên án vụ tấn công, cho rằng hành động này thể hiện “sự thiên lệch trong lập trường của một số cường quốc bên ngoài về vấn đề Trung Đông”, ám chỉ Mỹ.