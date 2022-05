TPO - Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã khẳng định đẳng cấp khi phá kỷ lục SEA Games ở nội dung 400m tự do nam do chính anh thiết lập ở kỳ Đại hội 3 năm trước trên đất Philippines.

Ở đường bơi chung kết 400m tự do nam tối qua, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã cán đích đầu tiên với thành tích 3 phút 48 giây 06, qua đó đem về tấm HCV cho đoàn thể thao Việt Nam. Kình ngư gốc Quảng Bình còn xuất sắc phá kỷ lục SEA Games do chính mình thiết lập tại SEA Games 30 với 3 phút 49 giây 08.

Trong 150 m đầu, Huy Hoàng tụt lại so với Hoe Yean Khiew, VĐV Malaysia đoạt HCB. Nhưng ở nửa sau cuộc đua, kình ngư Việt Nam bứt lên và về nhất với thành tích 3 phút 48 giây 06, nhanh hơn gần 4 giây so với Yean Khiew.

“Từ đầu, tôi xác định tâm lý chạm trán đối thủ rất mạnh là Malaysia. Tôi nghĩ mình phải cố gắng mình phải làm sao để giành được huy chương vàng. Còn nếu kịp thì mình sẽ cố gắng để phá kỷ lục. Việc để đối thủ dẫn trước trong 150m đầu tiên cũng là chiến thuật của tôi. Mục tiêu của tôi là bám sát đối thủ nhất có thể, sau đó mới cố gắng bứt phá”, Huy Hoàng tiết lộ bí quyết giành vàng, phá kỷ lục SEA Games.

Theo Huy Hoàng, quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng giúp anh đạt được thành quả ngọt ngào này: “Khó khăn nhất đó là quá trình chuẩn bị. Không phải 1 tháng, 2 tháng mà là cả một quá trình nhiều năm. Đó là một sự kiên trì đối với tôi. Tôi cũng rất vui khi đạt được HCV, tôi sẽ cố gắng làm sao để vươn xa hơn nữa”.

Huy Hoàng cũng bày tỏ sự tiếc nuối trước thông tin ASIAD 2022 tại Trung Quốc phải hoãn do dịch bệnh COVID-19 bởi phong độ anh đang tốt nhất có thể. Tại ASIAD 2018, Huy Hoàng đã giành 1 HCB nội dung 1.500m tự do với thành tích 15 phút 01 giây 63 và 1 HCĐ nội dung 800m tự do với thành tích 7 phút 54 giây 32. Kể từ đó đến nay, Huy Hoàng đã tập luyện rất nhiều để nâng cao trình độ bản thân.

Tại SEA Games 31, Huy Hoàng đặt mục tiêu giành 3 HCV ở các nội dung: 400m, 800m và 1500m tự do nam. Anh đã hoàn thành giành HCV ở hai nội dung 400m và 1500m tự do nam và sẽ hướng đến mục tiêu cuối 800m tự do nam ngày 19/5 tới.