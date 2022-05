Kình ngư Huy Hoàng bất ngờ được chọn cầm cờ tại Lễ khai mạc SEA Games 31

TPO - Ban tổ chức SEA Games 31 đã có sự điều chỉnh về nhân sự VĐV tham gia Lễ khai mạc Đại hội được tổ chức tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào tối 12/5 tới.

Theo đó, VĐV bơi Nguyễn Huy Hoàng và tuyển thủ đấu kiếm Vũ Thành An sẽ "hoán đổi vị trí" cho nhau. Cụ thể, kình ngư Huy Hoàng sẽ là người cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam tại Lễ khai mạc SEA Games 31. Trong khi đó, kiếm thủ Vũ Thành An sẽ vinh dự được đọc lời tuyên thệ. Theo kịch bản dự kiến, Vũ Thành An sẽ là người cầm cờ, còn Huy Hoàng đại diện các VĐV đọc tuyên thệ.

Nguyễn Huy Hoàng và Vũ Thành An là hai VĐV ưu tú của thể thao Việt Nam. Huy Hoàng từng giành HCV Olympic trẻ 2018, HCB ASIAD 18, HCV SEA Games 28 và 30. Tại Olympic Tokyo (Nhật Bản) 2020 vào năm ngoái, Huy Hoàng cùng Quách Thị Lan là 2 tuyển thủ đã cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam khi diễu hành tại Lễ khai mạc.

Còn đàn anh Vũ Thành An từng giành HCV ba kỳ SEA Games liên tiếp 28, 29, 30. Trước đó, Thành An từng được chọn cầm cờ tại lễ khai mạc SEA Games 29 ở Malaysia năm 2017 và SEA Games 30 ở Philippines năm 2019. Kiếm thủ của Hà Nội cũng nhận vinh dự thực hiện nghi lễ này ở Olympic Rio 2016 tại Brazil, ASIAD 2018 ở Indonesia.

Ngoài hai vị trí trên, Ban tổ chức SEA Games cũng thay đổi trọng tài tuyên thệ, từ trọng tài Nguyễn Thị Ngọc Hoa của môn bóng chuyền, sang trọng tài quốc tế Phan Thị Ngọc Linh của môn muay.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng bổ sung thêm 3 VĐV tham gia rước cờ SEA Games là Phùng Thị Huệ - HCV thế giới môn jujitsu, Nguyễn Thanh Liêm - HCV thế giới môn vovinam, Hoàng Văn Nam - HCĐ châu Á môn vật tự do. Nhóm VĐV rước cờ Đông Nam Á cũng bổ sung thêm 2 VĐV của môn vovinam, vật tự do.

Lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 12/5 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Buổi lễ dự kiến kéo dài trong khoảng thời gian 120 phút với 3 chương, gồm: Việt Nam thân thiện, Đông Nam Á mạnh mẽ và Đông Nam Á tỏa sáng.

Sau phần diễu hành của 11 đoàn thể thao và tuyên bố khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á của nước chủ nhà, 10 VĐV tiêu biểu của thể thao Việt Nam sẽ thực hiện nghi thức rước đuốc tại Lễ Khai mạc.