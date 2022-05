Xúc động với phần thưởng của cô gái bán vé số dạo, người hùng futsal Thái Lan

TPO - Ít ai biết rằng nữ tuyển thủ Futsal Thái Lan Mutita Senkram có công việc chính là bán vé số dạo. Và sau khi giúp ĐT Futsal Thái Lan thắng trận mở màn, cô đã nhận món quà đặc biệt từ HLV Surapong Plaiyuwong.

Chiều ngày 15/05 tại nhà thi đấu Hà Nam, ĐT Futsal nữ Thái Lan đã giành chiến thắng ấn tượng 4-0 trước Malaysia ở trận mở màn môn Futsal nữ SEA Games 31. Để cổ vũ tinh thần học trò, HLV Surapong Plaiyuwong hứa nếu các học trò giành được tấm huy chương Vàng, ông sẽ bao tất cả ăn trong vòng 1 tháng.

Chưa hết, HLV Surapong còn dành sự ưu ái đặc biệt cho Mutita Senkram, người ghi bàn mở tỷ số phút 14. Bằng tiền cá nhân và kêu gọi thêm từ người quen, ông quyên góp được 10.000 baht, tương ứng 100 tờ vé số, để tặng cho Mutita.

Trước khi trở thành tuyển thủ Futsal, nghề chính của Mutita là bán vé số, một sự tiếp nối từ người mẹ. Trong thời gian đại dịch Covid 19, mọi hoạt động bóng đá bị đình trệ và cô đành trở lại với công việc này, sau đó gắn bó đến tận ngày nay.

Mutita thường phải rời nhà từ sáng sớm, rong ruổi trên các con đường từ Nawamin đến Pho Kaeo cho đến tối mịt. Bình quân cô đi bộ 16km hàng ngày, kiếm được 12 baht cho mỗi tấm vé số bán được. Mặc dù vậy thu nhập cũng rất bấp bênh. Nhiều lần không đạt doanh số như mong muốn, đại lý đe dọa ngừng cung cấp vé số.

Đó là lý do Mutita phải dùng đến tiền tiết kiệm chỉ để có bữa ăn hàng ngày. Đôi khi cô cũng tính đến việc chuyển sang bán gà rán, nhưng thu nhập chỉ 200-300 bath mỗi ngày thấp hơn nhiều so với bán vé số, bởi nếu vào ngày may mắn, cô có thể kiếm được 4.000 bath.

Mutita cũng nói rằng cô không cảm thấy xấu hổ với công việc bán vé số dạo dù từng người hùng của futsal nữ Thái Lan khi vô địch SEA Games 29 và Đại hội thể thao trong nhà châu Á 2017. “Trước khi mang lại niềm vui cho người khác tôi cần tự giúp đỡ mình, phải duy trì cuộc sống”, Mutita nói với tờ Thairath, “Không có gì phải xấu hổ với một tuyển thủ quốc gia đang kiếm tiền nuôi sống bản thân. Hơn nữa, mẹ tôi đã nuôi tôi trưởng thành bằng những tờ vé số”.

Cũng theo Mutita, “mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu ngồi một chỗ”. Việc phải đi bộ gần hai chục cây số mỗi ngày cũng là cách giúp cô tập luyện, sau đó sẵn sàng khi trở lại ĐTQG. Mục tiêu của Mutita là đăng quang ở giải futsal châu Á. Nhưng trước hết, phải giành tấm huy chương Vàng SEA Games một lần nữa.

Tại SEA Games 31, vì Indonesia rút lui, chỉ còn 4 đội là Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Myanmar tranh tài ở nội dung futsal nữ. Các đội đá vòng tròn một lượt và đội giành nhiều điểm nhất sẽ sở hữu tấm huy chương Vàng. Sau lượt trận đầu, Việt Nam tạm thời đứng đầu. Tuy cùng có 3 điểm nhưng chúng ta hơn Thái Lan về hiệu số (+6 so với +4).