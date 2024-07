Đường sắt đô thị tại Hà Nội và TPHCM: Hối hả chạy đua tiến độ

TP - Sau 13 lần lỡ hẹn, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội vừa cho biết, dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội đang triển khai các công việc cuối cùng để hoàn thành và đưa vào vận hành đoạn trên cao (Nhổn-Cầu Giấy) trong tháng 7/2024. Cùng với đó, tuyến metro số 1 của TP HCM cũng “chạy nước rút” để kịp vận hành.

Metro Nhổn - ga Hà Nội sẵn sàng nhân sự

Tại cuộc họp do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì mới đây, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, dự kiến đến cuối tháng 7/2024 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng đoạn trên cao tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội.

Trao đổi với PV Tiền Phong về việc thực hiện kế hoạch trên, ông Nguyễn Bá Sơn, Phó Giám đốc Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) (chủ đầu tư) cho biết, đầu tháng 7 dự án đã được Liên danh Tư vấn là Apave - Bureau Veritas - Certifer (viết tắt Tư vấn ABC) của Pháp cấp chứng nhận an toàn hệ thống để đủ điều kiện hoàn thiện các thủ tục tiếp theo trong việc chạy tàu thương mại.

Ông Sơn cho biết, theo kế hoạch ban đầu, tháng 4/2024, Tư vấn độc lập hoàn thành việc đánh giá an toàn hệ thống, tuy nhiên do tư vấn làm việc chi tiết hơn nên kéo dài đến 31/5 mới xong. Theo đó, thời gian đánh giá thêm 1 tháng, dẫn đến việc họp thống nhất, đánh giá chéo giữa các liên danh tư vấn để ban hành kết luận (chứng nhận an toàn hệ thống) muộn hơn so với kế hoạch đặt ra. Cụ thể, đến ngày 11/7, chủ đầu tư mới nhận được chứng nhận an toàn dự án đoạn trên cao được Tư vấn ABC gửi đến. “Đây là nguyên nhân, khiến dự án chưa thể vận hành đoạn trên cao trước 30/6 như dự kiến”, ông Sơn cho biết.

Để hoàn thành các thủ tục trong tháng 7/2024, ông Sơn cho biết, sau khi có chứng nhận an toàn của Tư vấn độc lập, chủ đầu tư sẽ triển khai các việc tiếp theo để đưa đoạn trên cao vào hoạt động thương mại. Trong đó, toàn bộ hồ sơ đánh giá an toàn hệ thống của dự án, bao gồm cả chứng nhận an toàn của Tư vấn ABC phải trình lên Cục Đường sắt Việt Nam xem xét, thông qua. Bước tiếp theo là mời Hội đồng kiểm tra nhà nước họp đánh giá, thông qua hồ sơ kỹ thuật, nghiệm thu và kịch bản vận hành; Phối hợp với Bộ TN&MT hoàn thành chứng nhận liên quan đến môi trường. “Xong các bước cuối này, đoạn trên cao của dự án Metro Nhổn - ga Hà Nội đủ điều kiện để vận hành thương mại và Ban MRB đang đặt mục tiêu hoàn thành trong tháng 7”, ông Sơn nói.

Về công trình phụ trợ gồm 9 cầu bộ hành kết nối các ga trên cao. Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM cho biết dự kiến trong tháng 7 sẽ hoàn thành toàn bộ hạng mục kiến trúc tại 5/9 cầu bộ hành; đến tháng 8 sẽ hoàn thành cầu bộ hành Thảo Điền, An Phú và tháng 9 năm nay hoàn thành 2 cầu bộ hành cuối cùng (cầu bộ hành kết nối ga Thủ Đức, Đại học Quốc gia TPHCM) để tổ chức kiểm tra, nghiệm thu Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ vào đầu quý 4.

Đề cập đến công tác chuẩn bị đưa các đoàn tàu đoạn trên cao vào hoạt động, ông Sơn cho biết, cả Ban MRB và đơn vị tiếp nhận, vận hành là Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) đã sẵn sàng. Cụ thể, chủ đầu tư đã vận hành thử nghiệm các đoàn tàu theo 57 kịch bản được xây dựng một cách an toàn. “Cùng với đó, chủ đầu tư đã hướng dẫn, đào tạo về nghiệp vụ cho 353 nhân sự của Cty vận hành là Hanoi Metro sẵn sàng tiếp nhận, vận hành các đoàn tàu ở đoạn trên cao khi được đưa vào hoạt động thương mại”, ông Sơn thông tin.

TPHCM: Metro số 1 “chạy nước rút”

Hiện nay, toàn dự án tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã đạt khoảng 98,3% khối lượng. Theo ông Hoàng Mai Tùng, Giám đốc Ban Quản lý dự án 1 (Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM, chủ đầu tư), tuyến metro số 1 còn một số công việc cần hoàn thành để kịp vận hành thương mại vào quý 4 năm nay. Một trong những công việc cần hoàn thành đó là đào tạo nghiệp vụ vận hành, bảo trì, lái tàu..., từ đó mới đảm bảo được cấp phép và được đánh giá tính thành thạo bởi Tư vấn An toàn hệ thống.

Sau khi chủ đầu tư thu xếp để tiếp nhận một số thiết bị từ nhà thầu Hitachi, các nhân sự lái tàu đã được Tư vấn chung NJPT đào tạo ban đầu (intial training) từ tháng 6 đến 7/2024. NJPT sẽ đào tạo thực hành trên tuyến trong tháng 8 và 9/2024.

“Các nhân sự này sẽ được đánh giá để xét cấp phép lái tàu qua thời gian vận hành thử nghiệm từ tháng 10 và 11/2024. Công tác đào tạo thực hiện trong thời gian vừa qua cho các nhân sự, gồm: Bảo trì, vận hành sau khi được Công ty HURC1 tuyển dụng, bao gồm nhân viên điều độ, nhân viên quản lý nhà ga, nhân viên nhà ga (an toàn và vé). Hiện nay, tất cả các nhân viên đã đào tạo xong phần lý thuyết”, ông Tùng thông tin.

Ngày 28/7 sẽ vận hành đoạn trên cao đường sắt Nhổn-Ga Hà Nội Ngày 23/7, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 340/TB – VPCP về kết luận Phiên họp thứ 2 của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà - Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo để chỉ đạo tiến độ triển khai các công trình, dự án đường sắt đô thị TP. Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM). Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành các công việc, nội dung, thủ tục (phối hợp với các cơ quan của Bộ GTVT hoàn thành công tác thẩm định, cấp Giấy chứng nhận an toàn hệ thống theo quy định; thủ tục cấp phép môi trường trong ngày 20/7/2024; hoàn thiện các thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu công trình trước ngày 26/7/2024) bảo đảm đưa tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao vào khai thác thương mại trước ngày 28/7/2024, nhất định không lùi tiến độ hoàn thành.