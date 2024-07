Scandal do thám đối thủ bằng máy bay không người lái tại Olympic Paris: HLV trưởng bị đuổi về nước, nhân viên dính án tù

TPO - Đội tuyển nữ Canada sẽ không có HLV trưởng Bev Priestman trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội Paris 2024.

Tất cả xuất phát từ bê bối do thám đối thủ bằng máy bay không người lái trước trận Canada gặp New Zealand tại lượt đầu tiên vòng bảng môn bóng đá nam Olympic Paris 2024. Trong lúc tập luyện, các thành viên tuyển nữ New Zealand phát hiện có một chiếc máy bay không người lái trên đầu. Rất nhanh chóng, họ báo cáo cho lực lượng an ninh và đội ngũ này không mất nhiều thời gian để truy tìm, bắt giữ người điều khiển máy bay.

Người này khai mình là "nhân viên hỗ trợ" của đội tuyển nữ Canada. LĐBĐ Canada sau đó cũng lên tiếng xin lỗi phía New Zealand, đồng thời giảm nhẹ vấn đề bằng cách tuyên bố nhân viên kia là “thành viên không được công nhận” của ban kỹ thuật.

Có lẽ vì bị “đem con bỏ chợ” nên người này đã khai ra tất cả. Kết quả điều tra cho thấy HLV trưởng Bev Priestman là người đứng sau mọi việc. Bà đã chỉ đạo nhân viên đi thám thính đối phương bằng máy bay không người lái.

Theo TSN, đây là cách mà bóng đá nữ Canada đã đọc được chiến thuật đối phương và thành công với tấm HCV Olympic Tokyo. Ấn phẩm này viết: “Không phải tại Paris, vấn đề này dường như đã diễn ra trong một thời gian khá dài. Cả đội tuyển quốc gia nam và nữ Canada đều dựa vào máy bay không người lái và do thám trong nhiều năm.

Họ thậm chí còn sử dụng chúng để quay các buổi tập kín của đối thủ trong hành trình giành HCV tại Thế vận hội Tokyo. Mùa hè 2022, khi tham dự vòng loại World Cup nữ, Canada cũng áp dụng chiến thuật này”.

Vì vậy, LĐBĐ Canada không còn cách nào khác ngoài việc trừng phạt người đứng đầu đội tuyển, HLV trưởng Priestman. "Trong 24 giờ qua, chúng tôi đã nhận được thêm thông tin về việc sử dụng máy bay không người lái để chống lại đối thủ. Sự việc này đã diễn ra từ trước Thế vận hội Paris", Tổng giám đốc điều hành của LĐBĐ Canada, Kevin Blue, cho biết.

"Trước những tiết lộ mới này, Canada đã đưa ra quyết định đình chỉ HLV trưởng đội tuyển quốc gia nữ Bev Priestman trong thời gian còn lại của Olympic Paris 2024".

Song song với đó, nhân viên quay phim của ĐT Canada cũng lĩnh án, nhưng đây là bản án từ cảnh sát Pháp. Người này bị buộc tội "lái máy bay do thám vào khu vực cấm". Anh dính án treo 8 tháng tù giam.