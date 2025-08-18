Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

“Hươu cao cổ” Lee Kwang Soo gặp “bé hạt tiêu” Hoàng Hà: Chênh lệch chiều cao lớn cỡ nào?

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Phim tình cảm lãng mạn “Tay Anh Giữ Một Vì Sao” đang khiến netizen tò mò cực độ vì màn ghép đôi giữa Lee Kwang Soo và Hoàng Hà. Một bên là “hươu cao cổ”, một lại siêu mi nhon.

tay-anh-1.jpg

Ngay từ khi Lee Kwang Soo bất ngờ xuất hiện ở Việt Nam vào năm ngoái, không ít khán giả đã tò mò về bộ phim mà anh đóng. Trong hình ảnh đầu tiên mà nhà sản xuất tung ra, Tay Anh Giữ Một Vì Sao mang đến bối cảnh và không khí đậm chất Việt Nam. “Hoàng tử châu Á” Lee Kwang Soo xuất hiện giữa lòng Sài Gòn nhộn nhịp, tay cầm ổ bánh mì - món ăn đặc trưng của Việt Nam.

tay-anh-9.jpg

Mở đầu trailer, Tay Anh Giữ Một Vì Sao mở ra khung cảnh concert hoành tráng - nơi spotlight thuộc về ngôi sao Hàn Quốc đình đám Kang Jun Woo (Lee Kwang Soo thủ vai). Thế nhưng, hào quang sớm vụt tắt khi trợ lý của anh vô tình cầm nhầm hộ chiếu và quay về Hàn Quốc, để lại nam thần tượng “mắc kẹt” không giấy tờ tại Việt Nam.

tay-anh-4.jpg
tay-anh-6.jpg

Từ đỉnh cao danh vọng trở thành “người không xu dính túi”, Kang Jun Woo buộc phải làm quen với cuộc sống bình dân. Tại đây, anh vô tình gặp Thảo (Hoàng Hà) - cô nhân viên phục vụ ở quán cà phê. Mối nhân duyên “oái oăm” này mở ra câu chuyện tình cảm hài hước nhưng cũng không kém phần cảm xúc giữa cặp đôi “đũa lệch” này.

tay-anh-5.jpg

Dù là lần đầu tiên hợp tác, Lee Kwang Soo và Hoàng Hà đã nhanh chóng tạo nên phản ứng hóa học “ngọt như đường”. Nam diễn viên xứ Hàn tận dụng triệt để khả năng hài duyên dáng, trong khi Hoàng Hà ghi điểm với diễn xuất tự nhiên. Còn netizen thì nói vui rằng đây sẽ là cặp đôi có “size gap” (chênh lệch chiều cao) đáng nể nhất phim châu Á.

tay-anh-3.jpg

Lee Kwang Soo cao tới 1m93 nên có biệt danh hươu cao cổ, Hoàng Hà lại bé hạt tiêu với chiều cao 1m55. Khoảng cách 38 cm giữa hai người chắc hẳn sẽ tạo nên một cặp đôi thú vị trên màn ảnh.

qc.jpg
