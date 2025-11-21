Hương Giang bật khóc trên sân khấu, nói gì sau khi trượt top 30 Miss Universe 2025?

HHTO - Phản ứng của Hoa hậu Hương Giang sau khi dừng chân sớm ở Miss Universe 2025 đang được netizen đặc biệt chú ý.

Vậy là hành trình của Hương Giang ở Miss Universe 2025 đã dừng lại một cách đầy đáng tiếc, khi cô không thể lọt vào Top 30 chung cuộc dù đã rất nỗ lực, cố gắng. Nàng hậu đã tâm sự trên trang cá nhân “Không làm cho mọi người tự hào được rồi, cho Giang mời mọi người qua Thái đi ăn một bữa nha" cho thấy cô rất buồn với kết quả không như ý.

Trên sân khấu chung kết Miss Universe, khi toàn bộ các thí sinh ra sân khấu để chào khán giả, đại diện Việt Nam đã bật khóc vì chưa thể thực hiện được ước mơ thấy hai tiếng Việt Nam được gọi tên trong danh sách Top 30. Cô cũng rất xúc động khi được đông đảo bạn bè, khán giả tới cổ vũ trực tiếp.

Netizen thì nhanh chóng chú ý đến chiếc váy đỏ mà Hương Giang mặc trong khúc cuối phần thi chung kết. Theo kế hoạch, nàng hậu sẽ mặc bộ váy này tham gia phần trình diễn trang phục dạ hội nếu có tên trong Top 30. Nhưng mọi chuyện không thành nên Hương Giang đã mặc “bộ váy lỡ hẹn” ra chào khán giả.

Bộ váy đỏ rực rỡ được NTK Hứa Lê Đức Anh lấy cảm hứng từ ngọn lửa tượng trưng cho người phụ nữ Việt Nam vừa mạnh mẽ vừa mềm mại. Màu đỏ cũng tượng trưng cho khao khát giành chiến thắng. Thiết kế được đính kết đá, pha lê và kim sa hoàn toàn thủ công nên tốn tới 500 giờ thực hiện. Thế nên netizen càng tiếc nuối khi không được thấy Hương Giang trình diễn bộ váy này.