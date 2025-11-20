Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Gió Ngang Khoảng Trời Xanh: Lan Phương diễn xuất ổn nhưng trang phục lại bị chê

Linh Nhi - Ảnh: FBNV

HHTO - Diễn xuất của Lan Phương vẫn ổn như mọi khi, nhưng phong cách ăn mặc của cô trong phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh lại đang gây tranh cãi.

lan-phuong-11.jpg

Nếu phải tìm nhân vật vừa bị ghét nhất vừa khiến khán giả thương nhất trong phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh thì đó chính là vai Linh của Lan Phương. Linh đáng ghét vì cố tình phá vỡ cuộc hôn nhân của Đăng và Mỹ Anh, còn bày kế để Mỹ Anh phải đau khổ tột cùng còn Đăng thì dày vò bản thân. Nhưng Linh cũng đáng thương khi lớn lên trong gia đình đổ vỡ, chịu nhiều tổn thương nên tâm lý cũng bất ổn.

lan-phuong-2.jpg

Tạm bỏ qua những việc sai trái mà Linh đã làm với Mỹ Anh rồi sau đó lại xin lỗi, khán giả còn bận tranh cãi về style ăn mặc của nhân vật này. Linh thường kết hợp giày thể thao với váy, có lúc mặc áo lệch vai, váy voan điệu đà cũng xỏ vào một đôi sneaker nhìn không ăn nhập gì với trang phục.

lan-phuong-1.jpg

Vì thế mà netizen phàn nàn Linh mặc xấu, nhìn cách phối đồ của cô mà người xem tụt cảm cảm xúc cho một cảnh quay đầy day dứt. Cũng có netizen cho rằng Linh có tính cách đặc biệt, nên cô sẽ mặc theo cách cô thích mà không quan tâm đến chuyện đẹp xấu hay người khác đánh giá ra sao.

lan-phuong-10.jpg

Nhưng hóa ra ở ngoài đời, diễn viên Lan Phương cũng thường mặc váy với giày thể thao. Hẳn ít người phối chân váy lụa mềm mại với kiểu giày này, nhưng Lan Phương lại rất thoải mái.

lan-phuong-7.jpg
lan-phuong-9.jpg

Dù mặc váy voan hay váy xòe ngắn thì Lan Phương vẫn ưu tiên giày thể thao thay vì giày cao gót đúng chuẩn. Netizen cho rằng nếu hôm quay phim, Lan Phương đi đôi sneaker có phom dáng gọn gàng nhỏ nhắn này thì nhìn tổng thể sẽ đỡ lạc quẻ hơn.

lan-phuong-5.jpg

Nữ diễn viên luôn bận rộn chăm sóc hai con nhỏ, quản lý một quán cà phê rồi đi đóng phim nên luôn ưu tiên trang phục rộng rãi, thoải mái cùng những đôi giày bệt êm ái, thuận tiện di chuyển. Và đến khi đóng Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, cô vẫn giữ thói quen phối đồ này.

qc.jpg
Linh Nhi - Ảnh: FBNV
#Lan Phương #Gió Ngang Khoảng Trời Xanh #lan Phương mặc xấu #Lan Phương giày thể thao

