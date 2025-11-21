Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Gió Ngang Khoảng Trời Xanh hay hơn nhờ biên kịch không bê nguyên bản gốc?

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Dù được làm lại từ "30 Chưa Phải Là Hết" nhưng "Gió Ngang Khoảng Trời Xanh" có nhiều thay đổi, nhất là ở những tập cuối khiến khán giả thích thú hơn.

Trong bản gốc 30 Chưa Phải Là Hết của Trung Quốc, chỉ có Hiểu Cần có cái kết hạnh phúc khi quay về với chồng cũ, giống như Lam và Toàn đã làm lành, như chưa hề có cuộc chia ly để hạnh phúc ngọt ngào như trước kia.

gio-ngang-7.jpg
Lam đã chủ động làm lành với Toàn

Còn Mạn Ni chọn cách đi châu Âu du học, tập trung phát triển sự nghiệp mà chẳng màng đến chuyện hẹn hò. Nhưng ở bản Việt, Kim Ngân lại đang có chuyện tình dễ thương, vui nhộn với “anh Dũng con bác Bơ”. Từ hai người ghét nhau ra mặt, Ngân và Dũng trở thành đồng nghiệp bất đắc dĩ, rồi Dũng rung động trước cô nàng đáo để lúc nào không hay.

gio-ngang-6.jpg
Ngân với Dũng ngày càng khăng khít

Biên kịch 30 Chưa Phải Là Hết cũng để Cố Giai chia tay chồng, mất hết tất cả những gì cô từng tự hào. Chồng ngoại tình khiến Cố Giai mệt mỏi, rồi Huyễn Sơn còn gây tai họa và vướng lao lí khiến cô phải bán nhà cửa để bồi thường cho các nạn nhân, cho công ty phá sản, nộp đơn ly hôn sau đó hai mẹ con về quê.

gio-ngang-2.jpg
Mỹ Anh đã có dịp nghĩ lại về quyết định chóng vánh của mình

Nhưng ở Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, biên kịch đã để cho gia đình Mỹ Anh và Đăng khác biệt nhiều so với bản gốc. Đăng cũng có mối quan hệ bên ngoài, nhưng chỉ sai lầm một lần và sau đó luôn ăn năn day dứt trong khi ở bản gốc, Huyễn Sơn thường xuyên gặp gỡ tiểu tam, liên tục tìm cách lừa dối Cố Giai. Người thứ ba ở 30 Chưa Phải Là Hết vô cùng ghê gớm, trơ trẽn thì Linh ở bản Việt lại xuất hiện và rời đi chóng vánh. Khi ly hôn, Đăng vẫn dành hết những gì tốt nhất cho vợ con, vẫn khẳng định anh chẳng thay đổi gì kể cả tình yêu dành cho Mỹ Anh.

gio-ngang-1.jpg
Cô đã vội vàng tin lời tiểu tam mà ly hôn

Chính vì thế mà Mỹ Anh đã suy nghĩ lại về quyết định ly hôn đầy chóng vánh của mình, để chọn cách bỏ qua chuyện cũ, trở lại bên Đăng và trả lại cho bé Minh gia đình hạnh phúc. Vậy là cả ba nữ chính của Gió Ngang Khoảng Trời Xanh đều có đoạn kết viên mãn sau bao trắc trở, khác hẳn với bản gốc. Dù nhiều người cho rằng kết thúc này cổ tích màu hồng, thiếu thực tế nhưng lại giúp bản Việt mang tính chữa lành nhiều hơn.

qc.jpg
Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Gió Ngang Khoảng Trời Xanh #kết thúc Gió ngang khoảng trời xanh #30 chưa phải là hết #Phương Oanh #Việt Hoa #Quỳnh Kool

