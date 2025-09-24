Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hưng Yên cấm biển từ 12h trưa nay để ứng phó bão số 9

Trọng Đảng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND tỉnh Hưng Yên vừa có công điện về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 9 (siêu bão Ragasa), trong đó yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện cấm biển từ 12h ngày 24/9.

Công điện yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh và các doanh nghiệp trên địa bàn, Chủ tịch UBND xã, phường tuyệt đối không được lơ là chủ quan trước diễn biến, tình hình của bão.

Các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai phương án phòng, chống bão thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý theo phương châm “bốn tại chỗ” (lực lượng, vật tư, phương tiện và hậu cần đảm bảo theo chỉ tiêu kế hoạch được giao).

thai-binh-5546.jpg
Tàu thuyền neo đậu tại cảng cá Tân Sơn (Hưng Yên). Ảnh: Thế Duyệt

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND xã ven biển và các đơn vị có liên quan thực hiện cấm biển từ 12 giờ ngày 24/9. Sau thời gian này, nghiêm cấm tàu, thuyền ra khơi, dừng các hoạt động khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản và các hoạt động khác ở khu vực cửa sông, ven biển, ngoài khơi sau thời điểm cấm biển.

“Bằng mọi biện pháp kêu gọi, kiểm đếm, hướng dẫn các tàu, thuyền vào nơi tránh, trú an toàn, sắp xếp không để xảy ra va chạm và chìm tàu tại nơi neo đậu, các công việc này phải hoàn thành trước 18h ngày 24/9”, công điện nêu rõ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 16h ngày 23/9, vị trí tâm bão Ragasa ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 116,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/giờ và suy yếu dần.

Trọng Đảng
#hưng yên #mua bão hưng yên #thái bình #hưng yên cấm biển

