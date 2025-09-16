Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên: ‘Xác định khó khăn của doanh nghiệp là khó khăn của chính mình’

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị các sở, ngành, địa phương xác định “khó khăn của doanh nghiệp là khó khăn của chính mình”, đặc biệt ưu tiên giải quyết dứt điểm về giải phóng mặt bằng, giao đất cho doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên vừa chủ trì hội nghị gặp mặt các chủ đầu tư hạ tầng và một số doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Thông tin tại hội nghị cho biết, tỉnh Hưng Yên đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận quy hoạch phát triển 1 Khu kinh tế với tổng diện tích là hơn 30.000 ha, trong đó có 22 Khu công nghiệp, Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ với tổng diện tích khoảng hơn 8000 ha; hiện có 5 Khu công nghiệp đã thành lập với diện tích gần 1900ha. Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận quy hoạch phát triển 43 Khu công nghiệp nằm ngoài Khu kinh tế với tổng diện tích trên 13.500ha, trong đó có 18 Khu công nghiệp đã được thành lập với diện tích gần 4.000ha.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Thận phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tất Đạt

Đến hết tháng 8/2025, toàn tỉnh Hưng Yên đã thu hút được hơn 230 dự án đầu tư mới và 194 lượt dự án được điều chỉnh tăng vốn với tổng số vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng thêm đạt gần 120.000 tỷ đồng và gần 1,6 tỷ USD. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có hơn 3.908 dự án còn hiệu lực, bao gồm 3.010 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký 645.396 tỷ đồng và 898 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 16,23 tỷ USD.

Nhiều dự án tập trung triển khai thực hiện nhanh, tỷ lệ vốn đầu tư giải ngân lớn, sớm đưa vào hoạt động ổn định, góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, gia tăng kim ngạch xuất nhập khẩu...

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Thận khẳng định, việc hợp nhất hai tỉnh Thái Bình và Hưng Yên không chỉ mở ra không gian, dư địa phát triển cho địa phương mà còn tạo điều kiện, động lực để Hưng Yên sau hợp nhất phát triển công nghiệp, phấn đấu trở thành cực tăng trưởng mới trong khu vực.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của nhà đầu tư hạ tầng, doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương xác định “khó khăn của doanh nghiệp là khó khăn của chính mình”, từ đó theo thẩm quyền, chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ngay từ cơ sở.

Đặc biệt, giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, giao đất cho doanh nghiệp; chuẩn bị tốt các điều kiện về hạ tầng, xử lý nước thải tại các Khu công nghiệp trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh, quan điểm của tỉnh luôn xác định công nghiệp là động lực tăng trưởng quan trọng, trụ cột trong cơ cấu kinh tế của Hưng Yên. Tỉnh Hưng Yên kiên định mục tiêu phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, gắn với bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội; ưu tiên thu hút đầu tư các ngành công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp xanh, thân thiện với môi trường; từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng đất Khu công nghiệp, tạo việc làm ổn định cho người lao động, đóng góp vào ngân sách và sự phát triển chung của tỉnh...