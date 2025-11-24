Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoppers là "bom tấn" Pixar tiếp theo sau kỷ lục của Inside Out 2?

ĐÔNG MIÊN
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Sau thành công của "Inside Out 2" và "Elemental", vừa qua Pixar đã cho ra mắt dự án hoạt hình mới tên "Hoppers", kể hành trình khám phá rừng xanh của một cô bé trong thân xác hải ly.

Hoppers bắt đầu với Mabel, một cô sinh viên vốn rất yêu động vật. Ngày nọ, Mabel vô tình tiếp cận công nghệ cho phép con người đưa ý thức vào các mô hình nhân tạo để giao tiếp và quan sát động vật trong môi trường tự nhiên. Mabel đã chuyển giao ý thức của mình vào một chú hải ly máy và bắt đầu cuộc hành trình khám những bí ẩn trong hệ sinh thái mà cô luôn tò mò.

mv5bogmzywe3zjktzdjlos00zwrklwjlotetn2zkndrhyjq4ztc3xkeyxkfqcgc-v1.jpg
mv5bndq1n2y5mmytyjmxzi00nzi2lwi3nzitngqxnmflnjdjmzfmxkeyxkfqcgc-v1.jpg
Trong trailer, Mabel đã nhận xét thí nghiệm này nhìn tương tự công nghệ trong “Avatar”. Ảnh: Disney/Pixar

Mabel sẽ khám phá đời sống của nhiều loài vật khi “nhập vai” chú hải ly. Cô làm quen với những luật lệ sinh tồn, săn mồi trong tự nhiên và đối mặt với các tình huống có thể gây xáo trộn trật tự vốn có của rừng. Đoạn giới thiệu cũng tiết lộ những hành động bốc đồng của Mabel giữa muôn thú lại gây ra hệ quả khó lường, khi cô vô tình gợi ý cho các loài vật việc chống lại con người để bảo vệ môi trường sống.

hoppers-scaled-3947.jpg
mv5bmmzlnwizndgtnwi5zc00nwvjltg5ywytn2nintu2zwexm2eyxkeyxkfqcgc-v1-9423.jpg
g-movies-hoppers-still-1-7c95f043.jpg
3ed39bc1ef4f63113a5e.jpg
Tạo hình đáng yêu của cô hải ly "fake" trong phim. Ảnh: Disney/Pixar

Trong những năm gần đây, Pixar trải qua nhiều kết quả trái chiều tại phòng vé. Turning RedElemental đều đạt thành tích khả quan, đặc biệt là Inside Out 2 năm 2024 đã gây bùng nổ với gần 1,7 tỷ USD (khoảng 44,8 nghìn tỷ đồng) doanh thu toàn cầu. Tuy vậy, Elio ra mắt năm 2025 lại ghi nhận mức mở màn thấp nhất của hãng. Trong bối cảnh đó, Hoppers được kỳ vọng là dự án tiếp theo có thể giúp Pixar tạo dấu ấn trong năm 2026, trước khi hãng bước vào giai đoạn phát hành Toy Story 5.

mv5bnzrimzzlmtmtnmu3oc00mduwlthmndutmtbjzmq3mwq4ntljxkeyxkfqcgc-v1-fmjpg-ux1000.jpg
Ảnh: Disney/Pixar

Hoppers do Daniel Chong đạo diễn và đồng biên kịch. Dàn diễn viên lồng tiếng gồm Piper Curda trong vai Mabel, Bobby Moynihan, Jon Hamm, cùng nhiều tên tuổi khác. Phim dự kiến ra rạp vào ngày 6/3/2026.

ĐÔNG MIÊN
