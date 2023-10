Hơn 5 giờ vật lộn trong mưa lũ để giúp dân hộ đê, bảo vệ hàng trăm ha hồ nuôi thủy sản

TPO - Trước nguy cơ tuyến đê bảo vệ hàng trăm ha hồ nuôi thủy sản và nhiều nhà dân tại xã Quảng Phước (huyện Quảng Điền) bị vỡ, lực lượng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh TT-Huế không quản hiểm nguy, vật lộn giữa mưa to, lũ lớn để cứu hộ thành công công trình thủy lợi này.

Mưa lớn liên tục trong 2 ngày qua tại TT-Huế đã làm tuyến đê bao bảo vệ nhiều nhà dân và ao hồ nuôi trồng thủy sản xã Quảng Phước bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nguy cơ vỡ đê rất cao.

Trước tình hình này, từ trưa ngày 13/10, Bộ CHQS tỉnh TT-Huế đã chỉ đạo Ban CHQS huyện Quảng Điền huy động cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, dân quân phối hợp lực lượng địa phương tiến hành hộ đê, chống sạt lở, bảo đảm an toàn cho hàng trăm ha ao hồ nuôi trồng thủy sản trước nguy cơ bị vỡ, gây thất thoát tài sản người dân.

Theo ghi nhận của PV, đoạn đê Mai Dương dài gần 100m giáp ranh hai thôn Mai Dương và Lâm Lý (xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền) do ảnh hưởng mưa lớn, nước xoáy chảy mạnh đã làm công trình bị sạt lở nghiêm trọng, hở hàm ếch và ăn sâu vào nền đường.

Nếu công trình không được gia cố kịp thời, nguy cơ tuyến đê bị vỡ rất cao, gây nguy hiểm đến nhiều nhà dân trong khu vực, ảnh hưởng đến hàng trăm hecta mặt nước ao hồ nuôi trồng thủy sản ven phá Tam Giang, tạo chia cắt giao thông.

Trước tình hình này, Bộ CHQS tỉnh TT-Huế đã chỉ đạo Ban CHQS huyện Quảng Điền huy động cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, dân quân tự vệ về địa bàn phối hợp Công an xã và lực lượng tại chỗ của địa phương tiến hành các biện pháp gia cố, hộ đê, bảo đảm an toàn công trình vào thời điểm mưa to gió lớn.

Tại hiện trường, gần 100 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, dân quân, công an, cùng các phương tiện kỹ thuật phối hợp các lực lượng tại chỗ dùng hàng trăm rọ thép cỡ lớn xếp đá hộc để gia cố những vị trí sạt lở, hở hàm ếch, bị xoáy nước xâm thực sâu vào bên trong.

Theo ông Phan Hùng Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Phước, hai ngày qua, trên địa bàn có mưa to kéo dài, đây lại là vùng thấp trũng nên nước dâng lên rất nhanh, gây chia cắt nhiều tuyến đường và khu dân cư. Mưa lớn làm nước chảy mạnh, xoáy sâu đã gây sạt lở tuyến đê của xã.

Chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng dân quân phối hợp với các đơn vị tại chỗ tổ chức gia cố tuyến đê. Tuy nhiên, do đê bị sạt lở nặng, nguy cơ vỡ rất cao nên gây nhiều khó khăn cho lực lượng tại chỗ.

Nhằm bảo đảm an toàn cho công trình, Ban CHQS huyện Quảng Điền đã huy động lực lượng cán bộ, chiến sĩ phối hợp với địa phương tổ chức gia cố những điểm xung yếu, giữ vững tuyến đê trước tác động mưa lũ.

Sau nhiều giờ không quản ngại nguy hiểm tính mạng, nỗ lực vật lộn với mưa to, gió lớn, nước lũ, đến 16h chiều cùng ngày, lực lượng cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban CHQS Quảng Điền và địa phương đã khắc phục hoàn toàn các điểm sạt lở có nguy cơ bị vỡ trước đó trên tuyến đê Mai Dương - xã Quảng Phước, góp phần bảo đảm an toàn tài sản và tính mạng cho người dân trong vùng.