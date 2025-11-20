Hội thi Tiếng hát học sinh Trần Đại Nghĩa: Teen háo hức tham gia văn nghệ chào mừng 20/11

HHTO - Vừa qua, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa đã tổ chức cuộc thi Hội thi Tiếng hát học sinh Trần Đại Nghĩa chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/2025). Là một trong những sự kiện truyền thống của nhà trường, hội thi không chỉ là cơ hội để học sinh bày tỏ tình cảm với những “người lái đò” mà còn thêm gắn kết, tạo thêm nhiều kỉ niệm đẹp.

Như thường lệ, cuộc thi được tổ chức tại hội trường A - nơi vừa gắn liền với nhiều hoạt động tập thể vừa là niềm tự hào kiến trúc của Trần Chuyên. Từ sáng sớm, học sinh các lớp đã tụ tập cùng nhau trang điểm, thay trang phục và “chạy” bài để chuẩn bị cho phần trình diễn của mình. Tất cả tạo nên một không khí vô cùng nhộn nhịp và đáng nhớ cho mỗi học sinh tại đây.

Không chỉ riêng teen mà cả các phụ huynh và giáo viên cũng có mặt để sẵn sàng hỗ trợ “tiếp sức”. Có thể thấy đằng sau những tiết mục “chất lượng” là bao gồm cả sự đoàn kết, gắn bó của cả tập thể lớp.

Mỗi tiết mục đều có sự đầu tư kỹ càng và chỉn chu để “ẵm” giải thưởng lớn về cho tập thể và dành tặng thầy cô.

Nhìn chung, các tiết mục năm nay vô cùng đa dạng về đề tài lẫn hình thức: từ nhảy hiện đại, múa đương đại, diễn kịch đến trình tấu nhạc cụ đều được các bạn trẻ thể hiện đầy nhiệt huyết.

Về mặt nội dung, các phần trình diễn chủ yếu xoay quanh chủ đề về kháng chiến, tinh thần dân tộc với nhiều ca khúc “trending” như: “Còn gì đẹp hơn”, “Nỗi đau giữa hòa bình” và “Viết tiếp câu chuyện hoà bình”. Từ đó, teen không chỉ tái hiện được nét hào hùng cùng lòng tự tôn dân tộc mà còn mong muốn lan tỏa tinh thần yêu nước tốt đẹp đến khán giả.

Hình thức trình diễn cũng được các tập thể đầu tư kỹ lưỡng, đặc biệt là việc tái hiện sinh động các loại Việt phục và trang phục dân tộc truyền thống trên sân khấu.

Mỗi lớp đều mang đến một màu sắc trình diễn khác nhau, vô cùng độc đáo.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, bạn Phan Minh Anh (12CH - THPT chuyên Trần Đại Nghĩa) kể: "Quá trình chuẩn bị cho bài diễn suôn sẻ hơn dự tính rất nhiều vì cả lớp đã rất hợp tác và cố gắng sắp xếp thời gian để tập luyện cùng nhau. Mặc dù không kịp đăng kí để duyệt sân khấu cũng như đội hình, đạo cụ, di chuyển đều chưa được hoàn thiện dựa trên tưởng tượng, nhưng 'trộm vía' là tụi mình đã phối hợp rất tốt với nhau".

Phan Minh Anh “tiết lộ câu chuyện hậu trường”. Ảnh: NVCC

Đặc biệt, với khối 12, các lớp còn tích cực vận động toàn thể thành viên cùng tham gia, vừa tăng tính gắn kết vừa mang đến những phần trình diễn mãn nhãn.

“Do lớp có hơn nửa lớp định hướng thi Y nên từ năm ngoái mọi người đã định không tham gia văn nghệ vào năm nay. Tuy nhiên, mình khá bất ngờ khi lớp đã đổi ý, đồng lòng tiếp tục tham gia văn nghệ. Sau khi trình diễn xong, mình càng thấy tự hào và yêu quý lớp hơn, đã hết mình vì một tập thể chung như vậy. Lần văn nghệ này rất đặc biệt vì tụi mình đã đoàn kết hơn qua những buổi tập luyện và cũng như là quý hơn những ngày cuối cấp” - Minh Anh nói thêm.

Các cuộc thi không chỉ là hoạt động truyền thống ý nghĩa của nhà trường để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam mà còn là một trong những kỉ niệm "không thể nào quên" trong kí ức của mỗi học sinh, đặc biệt là TDN-er.