Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam hướng tới đại học hiện đại, sáng tạo và nhân văn

SVO - Sáng 20/11, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, tri ân các thế hệ 'lái đò' đã góp phần xây dựng gần 70 năm truyền thống vẻ vang của Học viện. Buổi lễ tôn vinh những thành tựu nổi bật trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, đồng thời khen thưởng các sinh viên đạt giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Sự kiện khẳng định vai trò quan trọng của Học viện trong đào tạo nguồn nhân lực trẻ, sáng tạo và có trách nhiệm với xã hội.

Sáng 20/11, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Sự kiện là dịp để tri ân các thế hệ cán bộ, giảng viên, viên chức đã góp phần xây dựng gần 70 năm truyền thống vẻ vang của Học viện; đồng thời khẳng định ý nghĩa thiêng liêng của nghề dạy học trong công tác đào tạo nguồn nhân lực trẻ cho đất nước.

TS. Hoàng Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách Học viện, phát biểu diễn văn Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Hoàng Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách Học viện nhấn mạnh: “Ngày 20/11 không chỉ là dịp tri ân, mà còn là thời điểm để chúng ta cùng nhìn lại, để mỗi thầy cô, mỗi cán bộ quản lý, mỗi sinh viên thêm mạnh mẽ, tự tin bước vào chặng đường mới.” Ông khẳng định truyền thống “tôn sư trọng đạo” là giá trị bền vững làm nên bản sắc văn hóa Việt Nam, đồng thời là nền tảng để đội ngũ nhà giáo tiếp tục cống hiến trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.

Trong diễn văn, TS. Hoàng Minh Tuấn điểm lại những kết quả nổi bật của Học viện trong thời gian qua. Năm 2025, Học viện chính thức mở mới hai ngành đào tạo cử nhân: Kinh tế và Công nghệ thông tin, đánh dấu bước chuyển mình từ mô hình đào tạo thiên về khoa học xã hội sang đại học đa ngành. Cũng trong năm, Tạp chí Thanh niên được nâng điểm lên 0.75 theo Hội đồng Giáo sư Nhà nước, tạo nền tảng quan trọng cho hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học.

Buổi lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam diễn ra trang trọng với sự hiện diện của lãnh đạo, giảng viên, cán bộ và sinh viên.

Bên cạnh đó, 100% đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên của Học viện tham gia cấp Bộ đều đạt giải, gồm 2 giải Nhì, 1 giải Ba và 1 giải Khuyến khích. Đây là thành tích cao nhất từ trước đến nay. Học viện cũng hoàn tất quy trình kiểm định chất lượng cho bảy ngành đào tạo đại học, dự kiến nhận chứng nhận vào cuối tháng 11, khẳng định cam kết mạnh mẽ về chất lượng và uy tín đào tạo.

Nhấn mạnh định hướng phát triển giai đoạn tới, TS. Hoàng Minh Tuấn chia sẻ: “Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện mô hình trường đại học đa ngành, dựa trên thế mạnh về công tác thanh niên; ổi mới quản trị đại học theo hướng hiện đại, số hóa mạnh mẽ trong điều hành; tăng cường chất lượng đội ngũ, mở rộng hợp tác quốc tế; tập trung phát triển nghiên cứu khoa học, phấn đấu từng bước đưa Tạp chí Thanh niên vào các cơ sở dữ liệu quốc tế; mở thêm một số ngành đào tạo sau đại học trọng điểm phù hợp nhu cầu của thanh niên và xã hội; và xây dựng môi trường đại học văn minh, chuyên nghiệp, truyền cảm hứng học tập và sáng tạo.”

TS. Trần Thị Thúy Ngọc - Phó trưởng khoa phụ trách Khoa Chính trị học - nhận danh hiệu Phó Giáo sư, ghi nhận những đóng góp xuất sắc trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

Trong không khí trang trọng của lễ kỷ niệm, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam cũng chúc mừng TS. Trần Thị Thúy Ngọc - Phó trưởng khoa phụ trách Khoa Chính trị học, vừa được công nhận danh hiệu Phó Giáo sư. Đây là thành tích nổi bật, ghi nhận những đóng góp xuất sắc của TS. Trần Thị Thúy Ngọc trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Học viện, đồng thời là niềm tự hào của tập thể cán bộ, giảng viên Khoa Chính trị học.

Sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tặng hoa tri ân các thầy cô trong lễ kỷ niệm.

Tiếp nối phần phát biểu của lãnh đạo Học viện, sinh viên Trương Thị Kim Ngân – lớp K11CC7, tác giả công trình nghiên cứu khoa học đạt giải thưởng cấp Bộ, đã đại diện sinh viên gửi lời tri ân đến các thầy cô. Trong bài phát biểu, Kim Ngân nhấn mạnh: “Nếu ai hỏi rằng điều quý giá nhất mà Học viện trao cho chúng em là gì, thì em sẽ không chỉ nói về những bài giảng đầy tâm huyết hay kiến thức chuyên môn được tiếp thu mỗi ngày. Điều Học viện cho chúng em lớn hơn thế: đó là sự thay đổi về tư duy, là bản lĩnh của người trẻ, là nhận thức về trách nhiệm với cộng đồng, với đất nước. Học viện dạy chúng em rằng: học không chỉ dừng lại ở sách vở, học là được đặt mình vào đời sống thực tiễn, là trải nghiệm, là dấn thân, là va vấp để trưởng thành.”

Sinh viên Trương Thị Kim Ngân – lớp K11CC7, tác giả công trình nghiên cứu khoa học đạt giải thưởng cấp , đại diện gửi lời tri ân đến các thầy cô.

Những lời tri ân của sinh viên cũng gợi lại hình ảnh những người thầy, người cô miệt mài cống hiến: những đêm thức trắng bên giáo án, những giờ giảng tâm huyết, những cuộc trò chuyện tận tình định hướng sinh viên.

Tập thể cán bộ, giảng viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam chụp ảnh lưu niệm trong lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Trong tháng 11 - tháng tri ân các thầy cô giáo, Học viện còn đón nhận niềm vui lớn khi những nhóm nghiên cứu khoa học của sinh viên đạt thành tích xuất sắc, giành giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp Bộ, ghi dấu nỗ lực bền bỉ và tinh thần học tập nghiêm túc của cả thầy và trò. Đây là minh chứng rõ nét cho chất lượng đào tạo, khả năng nghiên cứu và sự đồng hành hiệu quả giữa giảng viên và sinh viên trong hoạt động học thuật.