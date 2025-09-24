Hoàng Mai Linh – Đồng Thủ khoa Kinh doanh quốc tế Ngoại giao với GPA 3.79/4.0 cùng 5 kỳ liên tiếp giành học bổng

SVO - Hoàng Mai Linh (sinh năm 2003) – tân cử nhân ngành Kinh doanh quốc tế, Học viện Ngoại giao đã để lại dấu ấn khi trở thành đồng Thủ khoa đầu ra khóa 48 với GPA 3.79/4.0. Suốt 4 năm, cô duy trì 5/7 kỳ đạt Học bổng Khuyến khích học tập, từng thực tập tại Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức, đồng thời tham gia và công bố nhiều nghiên cứu khoa học.

Khi “người bạn tuổi thơ” trở thành bệ phóng ước mơ

Chia sẻ về cơ duyên chọn trường, Mai Linh xúc động nhớ lại: “Mình sinh ra ở Hà Nội và sống ở con phố Chùa Láng từ nhỏ. Chính vì vậy, đối với mình, Học viện Ngoại giao giống như một ‘người bạn lâu năm’ và luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim mình”. Từ những ngày thơ bé rong chơi trên khoảng sân với rặng tre xanh của Học viện, hình ảnh ngôi trường ấy đã trở thành ký ức gắn bó, để rồi khi đứng trước ngưỡng cửa tuổi 18, cô dành trọn niềm tin và sự lựa chọn cho Ngoại giao.

Hoàng Mai Linh – tân cử nhân ngành Kinh doanh quốc tế, Học viện Ngoại giao.

Không chỉ gắn bó với trường, quyết định theo học ngành Kinh doanh quốc tế của Mai Linh cũng mang trong đó sự dũng cảm và niềm tin. “Phải thú thật rằng ở thời điểm đó, mình cảm thấy quyết định theo học ngành Kinh doanh quốc tế tại Học viện Ngoại giao có phần mạo hiểm bởi đây là ngành mới… Tuy nhiên, sau cùng, mình lựa chọn tin tưởng vào năng lực đào tạo chuyên môn cao của Học viện”, cô chia sẻ. Lấy truyền thống gia đình kinh doanh cùng thế mạnh về tư duy tính toán làm nền tảng, Linh xác định thái độ học tập và tinh thần ham học hỏi mới là yếu tố quyết định con đường thành công.

Trải qua 4 năm học tập, Mai Linh đã nỗ lực chinh phục thành tích xuất sắc và nuôi dưỡng niềm tự hào khi là một “DAVer”. Với cô, Ngoại giao từ “người bạn tuổi thơ” đã trở thành “người bạn tuổi trẻ”, đồng hành và nâng bước trên hành trình chinh phục ước mơ.

Từ thất bại đầu tiên đến đồng thủ khoa xuất sắc

Trở thành đồng Thủ khoa đầu ra ngành Kinh doanh quốc tế, khóa 48 Học viện Ngoại giao, Mai Linh đã để lại dấu ấn không chỉ bởi thành tích học tập xuất sắc mà còn bởi tinh thần bền bỉ và sự dấn thân trong các hoạt động ngoại khóa.

Nhìn lại những ngày đầu, Mai Linh thẳng thắn chia sẻ: “Ngay khi bắt đầu hành trình tại Học viện Ngoại giao, mình có phần hơi áp lực bởi đây là một môi trường có nhiều sinh viên năng động và xuất sắc. Tuy nhiên, mình đã nhanh chóng bắt nhịp và rút ra nhiều kinh nghiệm học tập, với sự tự giác, tinh thần chủ động và ham học hỏi là những ‘bí quyết’ cốt lõi”. Nhờ đó, ngay trong kỳ học đầu tiên, cô đã giành được Học bổng Khuyến khích học tập.

Mai Linh là thành viên CLB Tình nguyện HVNG (DVC).

Nếu như học tập mang lại cho Linh sự tự tin, thì hoạt động ngoại khóa lại là thử thách để rèn luyện bản thân. Từ những lần thất bại trong ứng tuyển câu lạc bộ năm nhất, cô không bỏ cuộc mà tiếp tục tìm kiếm cơ hội. Bước ngoặt đến khi Linh trở thành thành viên Câu lạc bộ Tình nguyện DAV (gen 13), được tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, từ đó gặt hái những trải nghiệm quý giá và nhiều giấy khen của Đoàn - Hội. Không dừng lại ở đó, Linh còn góp mặt trong vai trò ban tổ chức các sự kiện lớn như TEDxDAV 2023 và Economist Up 2024.

Thành viên BTC TEDxDAV 2023 (Ban Nội dung).

Về học thuật, Mai Linh duy trì thành tích ấn tượng với 5/7 kỳ đạt Học bổng Khuyến khích học tập, đồng thời có cơ hội thực tập tại Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức. Cùng với sự đồng hành của giảng viên Khoa Kinh tế quốc tế, Linh tham gia nghiên cứu và công bố nhiều công trình khoa học, trong đó có các đề tài về kinh tế thế giới, ngành thủy sản Việt Nam và hội nhập kinh tế quốc tế. Đặc biệt, đội nghiên cứu của cô đã lọt vào Bán kết Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Euréka lần thứ 26 năm 2024.

Mai Linh tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học.

Những trải nghiệm ấy đã giúp Mai Linh tích lũy nền tảng kiến thức vững vàng, trau dồi ngoại ngữ, kỹ năng nghiên cứu và năng lực hội nhập quốc tế. Cô khẳng định: “Quá trình học tập, nghiên cứu và các cơ hội làm việc mà Học viện Ngoại giao đem đến đã trang bị cho mình những hành trang cần thiết để sẵn sàng trở thành một công dân có ích cho đất nước, một ‘công dân toàn cầu’ đúng với giá trị cốt lõi của Học viện: Tiên phong - Trách nhiệm - Phụng sự, Hội nhập - Đa dạng - Bản sắc”.

Nỗ lực để nắm bắt cơ hội, tận hưởng để sống là chính mình

Với Mai Linh, cuộc sống cần dung hòa giữa “nỗ lực” và “tận hưởng”. Với cô, đó là hai yếu tố không thể tách rời trên hành trình trưởng thành. Chia sẻ về triết lý sống của mình, Mai Linh tâm sự: “Trong cuộc sống cũng như công việc, mình luôn lấy sự ‘nỗ lực’ làm kim chỉ nam, nỗ lực học hỏi, nỗ lực tìm kiếm và nắm bắt cơ hội, nỗ lực cống hiến. Nhưng mình cũng tin rằng cuộc sống cần sự ‘tận hưởng’ khi tự do là chính mình, tự do theo đuổi những mong ước của bản thân. ‘Tận hưởng’ không có nghĩa là thả trôi, mà luôn cần đặt ra mục tiêu phù hợp và cố gắng thực hiện chúng”.

Hình ảnh cuộc sống - Sở thích du lịch.

Ngoài giờ học, du lịch là sở thích giúp Linh vừa khám phá vừa tái tạo năng lượng. Những chuyến đi mang đến cho cô vốn sống phong phú và nguồn cảm hứng mới. “Càng học ngoại giao, càng biết nhiều về quốc tế thì mình càng thấm thía rằng phải hiểu rõ về đất nước mình, biết bảo vệ lợi ích quốc gia và gìn giữ, phát triển bản sắc, văn hóa dân tộc Việt Nam”, Linh chia sẻ sau nhiều hành trình đặt chân đến các miền đất trong nước.

Gửi lời nhắn đến các bạn sinh viên, Mai Linh bày tỏ: “Hãy nỗ lực nhưng đừng quên tận hưởng. Nếu không nỗ lực thì cơ hội sẽ không bao giờ đến. Nhưng nếu chỉ mải mê nỗ lực mà quên tận hưởng thì đến lúc ta sẽ đi lệch hướng, không còn là chính mình. Cuộc sống không hoàn hảo, quan trọng là ta luôn đi tìm một phiên bản tốt hơn của bản thân, chứ không phải một hình mẫu lý tưởng”.

(Ảnh: NVCC)