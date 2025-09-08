Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoàng Long: Đóng bao phim VTV ít ai nhớ, một lần làm Sen của Mưa Đỏ là cả nước biết tên

Trí Anh - Ảnh: FBNV

HHTO - Đó chính là trường hợp của Hoàng Long trong vai Sen ở phim Mưa Đỏ. Có lẽ ít người xem phim xong nhận ra rằng nam diễn viên đã từng góp mặt trong nhiều phim giờ vàng VTV.

mua-do-14.jpg

Trong phim Mưa Đỏ, mỗi thành viên của tiểu đội 1 đều tạo được dấu ấn riêng với khán giả. Ngay cả vai phụ như Sen cũng có những chi tiết khiến người xem nhớ mãi, thậm chí còn tạo ra tranh cãi. Bởi Sen là bộ đội đặc công, là một trong hai người có kinh nghiệm chiến đấu nhất trong tiểu đội 1.

mua-do-5.jpg
mua-do-4.jpg

Ấy thế mà sau khi bị vùi dưới đất cát suốt một ngày, lại phải chứng kiến đồng đội liên tục ngã xuống đã khiến cho Sen phát điên. Khán giả đã tranh luận nhiều về việc tại sao các sinh viên như Cường, như Bình, học sinh như Tú lại có thể đối mặt với mất mát chiến tranh đến những phút cuối cùng mà một chiến sĩ tưởng như vững vàng nhất là Sen lại chấn động đến mức phát điên.

mua-do-3.jpg

Nhưng cũng chính cái kết bi thảm của Sen làm cho nhân vật này càng trở nên đáng nhớ. Để khán giả càng nhận ra chiến tranh khốc liệt đến mức nào, khi người can trường nhất cũng không thể chịu nổi. Chính đạo diễn Đặng Thái Huyền cũng khẳng định trong các nhân vật của Mưa Đỏ, Sen là vai diễn gây ám ảnh nhất với chị.

mua-do-6.jpg

Cũng giống các diễn viên khác trong đoàn, Hoàng Long phải giảm cân rất nhiều để từ một chàng trai to cao thời bình trở thành người lính gầy gò trong chiến trận. Có thời điểm, Hoàng Long nhận nhiệm vụ phải giảm 4 kg trong hai ngày vì lịch quay thay đổi. Anh phải nhịn ăn nhiều ngày để thân hình chỉ còn da bọc xương, sau đó lại ăn uống cấp tốc để tăng cân trở lại cho phù hợp với giai đoạn khác của nhân vật.

mua-do-16.jpg
mua-do-2.jpg

Mưa Đỏ là phim điện ảnh đầu tiên mà Hoàng Long tham gia nhưng đã nhanh chóng tạo được dấu ấn. Trước đó, anh từng góp mặt trong nhiều phim giờ vàng VTV như Không Ngại Cưới Chỉ Cần Một Lý Do (vai bạn trai cũ của Hoàng Thùy Linh), Gara Hạnh Phúc (vai Bảo), Biệt Dược Đen (vai Cảnh), Có Anh Nơi Ấy Bình Yên (vai Đông).

mua-do-12.jpg

Hiện giờ, Hoàng Long đang tham gia Cách Em 1 Milimét. Tuy nhà sản xuất chưa tiết lộ anh đóng vai gì, nhưng hiệu ứng của Mưa Đỏ đã khiến khán giả rất ngóng chờ màn xuất hiện của Hoàng Long ở phim truyền hình.

qc.jpg
Trí Anh - Ảnh: FBNV
#Hoàng Long #Mưa Đỏ #diễn viên Mưa Đỏ #Hoàng Long vai Sen #diễn viên Hoàng Long

