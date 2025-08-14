Hoài Lâm trở lại đóng phim, quyết giảm 10kg để phù hợp với tạo hình nhân vật

Theo tiết lộ đầu tiên của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường, Thiên đường máu thuộc thể loại tâm lý, tình cảm, hành động. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện về tệ nạn lừa đảo người Việt đi nước ngoài làm việc. Bộ phim được lên ý tưởng từ hơn một năm trước, do đạo diễn Hoàng Tuấn Cường, NSƯT Hạnh Thúy cùng tổ biên kịch chấp bút kịch bản.

Đạo diễn Hoàng Tuấn Cường chia sẻ: “Đây là dự án thách thức nhất với cá nhân tôi trong quá trình làm nghề. Bộ phim hứa hẹn sẽ mang đến những góc nhìn nhân văn về một đề tài gai góc trong xã hội. Sau tất cả, bộ phim muốn gửi gắm gia đình mới là thiên đường thực sự cho bất kỳ ai trong chúng ta”.

Dàn diễn viên của Thiên đường máu tại lễ khai máy.

Thiên đường máu quy tụ dàn diễn viên gồm những gương mặt được bảo chứng về thực lực diễn xuất. Đặc biệt, đây là dự án đánh dấu sự trở lại với điện ảnh của Hoài Lâm sau nhiều năm vắng bóng.

Tại lễ khai máy, Hoài Lâm xuất hiện từ khá sớm với hình ảnh giản dị. Bật mí ngắn về vai diễn, Hoài Lâm cho biết nhân vật lần này chắc chắn sẽ “chỉ khiến khán giả thương”. Anh cũng cho biết, trong quá trình chuẩn bị cho bộ phim đã giảm gần 10kg và đặt mục tiêu tiếp tục giảm thêm để có ngoại hình phù hợp nhất với nhân vật.

Quách Ngọc Ngoan - Hoài Lâm.

Quang Tuấn tiết lộ, từ khi được nhà sản xuất gửi kịch bản anh đã rất thích, có nhiều nội dung thú vị để khai thác về đề tài đang nóng trong xã hội. "Tôi nghĩ bộ phim sẽ mang đến cho mình những trải nghiệm vô cùng đáng nhớ" - Quang Tuấn chia sẻ.

Nam diễn viên cũng bật mí, sự kết hợp với Hoài Lâm trong phim sẽ rất thú vị khi cả hai lần đầu tiên hợp tác cùng nhau. Trước khi phim bấm máy, cả hai đã cùng ngồi với đạo diễn Hoàng Tuấn Cường để bàn bạc về kịch bản, cũng như tạo sự kết nối để có thể nhập vai một cách tự nhiên nhất.

"Tôi cảm nhận được tinh thần chịu khó học hỏi của Hoài Lâm. Do đó, tôi cũng rất tự tin vào sự kết hợp lần này của hai anh em" - nam diễn viên chia sẻ thêm.

Hoài Lâm bên cạnh Quang Tuấn.

Thiên đường máu sẽ bấm máy với bối cảnh trải dài nhiều địa điểm tại TP.HCM, Biên Hòa, Đồng Nai, An Giang… Tác phẩm quy tụ các diễn viên Quang Tuấn, Hoài Lâm, Quách Ngọc Ngoan, Sỹ Toàn, Thanh Hương, NSƯT Hạnh Thuý, Hoàng Trinh, Bích Ngọc, Đình Hiếu, Thanh Sơn, Minh Tuấn, Hoàng Yến. Phim dự kiến khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 31/12/2025.