Hoa hậu Thanh Thủy lạ lẫm với tóc mái bằng, netizen liên tưởng đến một thành viên BLACKPINK

Linh Nhi - Ảnh: FBNV

HHTO - Chỉ cần thay đổi phần tóc mái là Hoa hậu Thanh Thủy đã có diện mạo đầy khác lạ, và đặc biệt là nhìn rất giống Lisa (BLACKPINK).

thanh-thuy-12.jpg

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Thanh Thủy mới chia sẻ loạt ảnh làm người mẫu cho một thương hiệu thời trang nội địa. Gây bất ngờ nhất là bức hình nàng hậu mặc váy trắng và để tóc mái bằng.

blackpink-lisa-for-acme-de-la-vi.jpg
thanh-thuy-13.jpg

Ngay lập tức, nhiều người công nhận Hoa hậu Thanh Thủy trong kiểu tóc mới nhìn rất giống Lisa (BLACKPINK), nhất là ở góc chụp nghiêng như thế này. Cả hai cô gái đều có đôi mắt to, sống mũi cao và khuôn miệng nũng nịu.

thanh-thuy-3.jpg

Hoa hậu Thanh Thủy vốn có vầng trán thanh tú và đường chân tóc hài hòa, rất hợp để lộ toàn bộ trán nên hiếm khi thả tóc mái che kín trán như thế này. Hóa ra Thanh Thủy phiên bản có tóc mái cũng rất xinh xắn, dễ thương và được khen trông như búp bê. Biết đâu sau lần thử nghiệm thành công này, nàng hậu sẽ chăm để mái bằng hơn.

thanh-thuy-17.jpg

Như cách đây không lâu, Hoa hậu Thanh Thủy cũng khoe ảnh trong tiệm cắt tóc, cho thấy nàng hậu đã tỉa tóc so le mang lại hình ảnh trẻ trung, năng động hơn. Dù chỉ để mặt mộc, Thanh Thủy cũng nổi bật với làn da trắng mịn, ngũ quan thanh tú.

thanh-thuy-6.jpg
thanh-thuy-7.jpg

Thời gian gần đây, Hoa hậu Thanh Thủy là gương mặt được nhiều nhãn hàng ưa thích. Cô liên tục được mời làm người mẫu cho nhiều sản phẩm đa dạng, cho thấy sức hút ngày càng mạnh của Hoa hậu Việt Nam 2022.

Thanh Thủy được yêu mến không chỉ nhờ nhan sắc xinh đẹp mà còn nhờ tính cách thân thiện dễ gần, hình tượng thanh thuần đáng yêu.

thanh-thuy-5.jpg
thanh-thuy-9.jpg

Đặc biệt nhất là Thanh Thủy đang có quan hệ thân thiết với nhiều thương hiệu thời trang cao cấp, thường xuất hiện trong các sự kiện hoặc chụp ảnh giới thiệu bộ sưu tập mới của hãng.

Netizen đang rất mong nàng hậu sớm được các thương hiệu này trao “danh phận” chính thức.

Linh Nhi - Ảnh: FBNV
