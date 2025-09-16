Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Hoa hậu Thanh Thủy khoe nhan sắc ngọt ngào trong trang phục Abaya

JEANIE - Ảnh và video clip: FBNV
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Hoa hậu Việt Nam 2022 - Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy đang có chuyến công du tại Malaysia, cô là Giám khảo khách mời đặc biệt của cuộc thi Miss International Malaysia 2025. Tại đây, nàng hậu có cơ hội diện trang phục Abaya - trang phục truyền thống của phụ nữ Hồi giáo.

Hoa hậu Việt Nam 2022 - Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy đang có chuyến công du tại Malaysia, cô là Giám khảo khách mời đặc biệt của cuộc thi Miss International Malaysia 2025. Người đẹp tham gia các hoạt động của vòng Chung kết cuộc thi từ sự kiện trao sash, phỏng vấn kín cho đến đêm Chung kết.

thanh-thuy3.jpg
thanh-thuy2.jpg

Tại đây, Hoa hậu Thanh Thủy có trải nghiệm đáng nhớ khi diện trang phục Abaya. Mặc dù đây là kiểu trang phục trùm kín nhưng nàng hậu vẫn khoe được nhan sắc ngọt ngào nhờ chọn thiết kế tông màu hồng nhạt, đính đá đẹp mắt.

thanh-thuy1.jpg
thanh-thuy.jpg

Abaya là một loại trang phục truyền thống của phụ nữ Hồi giáo, thường được may từ vải chất liệu nhẹ, thoáng mát như lụa, chiffon để phù hợp với khí hậu nóng ở các nước theo đạo giáo này. Ngày nay, Abaya được cách điệu, thiết kế tinh tế hơn, có thêu tay, đính hạt, cắt may theo phong cách hiện đại, vừa giữ được tính truyền thống, vừa thời trang cho người mặc.

﻿thanh-thuy4.jpg
thanh-thuy5.jpg

Hoa hậu Thanh Thủy nhận được rất nhiều lời khen khi diện trang phục này. Nàng hậu vẫn khoe được vóc dáng dù trang phục trùm kín từ đầu đến chân. Thiết kế có mẫu áo choàng đính đá bên ngoài mang đến sự sang trọng, đúng chuẩn beauty queen.

Với vai trò đương kim Hoa hậu Quốc tế, Thanh Thủy liên tục công du tới nhiều nơi trên khắp thế giới. Nàng hậu có cơ hội trải nghiệm văn hoá địa phương, đồng thời mang văn hoá Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Người đẹp tích cực tham gia nhiều hoạt động, trở thành cầu nối văn hóa, góp phần khẳng định sứ mệnh của một Miss International trong việc gắn kết và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

229cf841ffb574eb2da4.jpg
JEANIE - Ảnh và video clip: FBNV
#Hoa hậu Thanh Thủy #Abaya #Miss International Malaysia #trang phục truyền thống #du lịch văn hóa #Hoa hậu Việt Nam 2022 #Miss International 2024 #Huỳnh Thị Thanh Thủy

Xem thêm

Cùng chuyên mục