Hoa hậu Thanh Thủy khoe nhan sắc ngọt ngào trong trang phục Abaya

Hoa hậu Việt Nam 2022 - Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy đang có chuyến công du tại Malaysia, cô là Giám khảo khách mời đặc biệt của cuộc thi Miss International Malaysia 2025. Người đẹp tham gia các hoạt động của vòng Chung kết cuộc thi từ sự kiện trao sash, phỏng vấn kín cho đến đêm Chung kết.

Tại đây, Hoa hậu Thanh Thủy có trải nghiệm đáng nhớ khi diện trang phục Abaya. Mặc dù đây là kiểu trang phục trùm kín nhưng nàng hậu vẫn khoe được nhan sắc ngọt ngào nhờ chọn thiết kế tông màu hồng nhạt, đính đá đẹp mắt.

Abaya là một loại trang phục truyền thống của phụ nữ Hồi giáo, thường được may từ vải chất liệu nhẹ, thoáng mát như lụa, chiffon để phù hợp với khí hậu nóng ở các nước theo đạo giáo này. Ngày nay, Abaya được cách điệu, thiết kế tinh tế hơn, có thêu tay, đính hạt, cắt may theo phong cách hiện đại, vừa giữ được tính truyền thống, vừa thời trang cho người mặc.

Hoa hậu Thanh Thủy nhận được rất nhiều lời khen khi diện trang phục này. Nàng hậu vẫn khoe được vóc dáng dù trang phục trùm kín từ đầu đến chân. Thiết kế có mẫu áo choàng đính đá bên ngoài mang đến sự sang trọng, đúng chuẩn beauty queen.

Với vai trò đương kim Hoa hậu Quốc tế, Thanh Thủy liên tục công du tới nhiều nơi trên khắp thế giới. Nàng hậu có cơ hội trải nghiệm văn hoá địa phương, đồng thời mang văn hoá Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Người đẹp tích cực tham gia nhiều hoạt động, trở thành cầu nối văn hóa, góp phần khẳng định sứ mệnh của một Miss International trong việc gắn kết và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.